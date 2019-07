Lůza. Voliči Zemana a Babiše mě nesnášejí, jsem symbol jinakosti. J. X. Doležal sjel i vás

„Došlo k tomu, že byl v podstatě zničen člověk na základě drbu. A to je stav, který já jsem zažíval do 25 let, když jsem vyrůstal v socialismu a naprosto mě to děsí. Američané mají jiné normy, ale v Evropě se domnívám, že sexuální obtěžování, které není doprovázeno násilím, má obtěžovaný řešit pár fackami. A pokud jsem informován, tak nikdy nikdo, kdo takto učinil, nebyl stíhán,“ poznamenal k případu Kevina Spaceyho Doležal. „V Americe se to bude řešit soudně, myslím si, že je to pitomost,“ dodal. Anketa Bojíte se, že Babiš zneužije svého postavení k tomu, aby zastavil vyšetřování Čapího hnízda? Bojím se toho 8% Nebojím se toho 92% hlasovalo: 3265 lidí

„Nyní byl ze sexuálního obtěžování obviněn člověk, a mnohem dřív, než byl odsouzen, byl společensky zlikvidován. A pak se u soudu ukázalo, že něco bylo jinak. A když vás na základě nějakého nepodloženého obvinění společnost ostrakizuje a znemožní, je to totalita,“ míní Doležal o herci, který byl obviněn ze sexuálního obtěžování a posléze soudně očištěn.

„Domnívám se, že ten homoprostitut viděl nějakého člověka, ze kterého by se daly vysoudit peníze, a tak do toho s maminkou šli,“ zmínil Doležal k případu. „Ten kluk, údajně osahávaný, by nesáhl k těmto krokům, kdyby společnost nebyla nastavená na to, že na toto slyší,“ dodal Doležal. A nechal se také slyšet, že kampaň MeToo ukázala, že je v podstatě totéž co socialistická ideopolicie.

Doležal se pak rozhovořil i o útocích na svou osobu, kdy pro některé čtenáře je nepohodlný. „Permanentní útoky na mou osobu jsou na mě pořád,“ poznamenal. „Stal jsem se symbolem, protože vypadám nápadně. Jsem symbolem, který pro absolventy vysoké školy života – kteří nám zvolili Miloše Zemana, Andreje Babiše a čtou Parlamentní listy, tak pro tyto lidi jsem se stal symbolem jinakosti. A lůza nesnáší jinakost,“ poznamenal.

„Zůstávám symbolem nevím sám čeho, ale symbolem, který je cílem, já říkám, čeledínů,“ dodal s tím, že být symbolem však jeho cílem nebylo. „Pozornost mi dělá dobře, ale byl bych raději, kdyby mě věnovaly tu pozornost krásné ženy pro půvab mého ducha, než voliči Tomia Okamury, kteří mi nadávají za články, které jsem nenapsal,“ podotkl.

Své pak Doležal řekl i k tomu, jak před lety chtěl zrušit veřejnoprávní televizi. „To byla trošku recese, ta petice za zrušení České televize,“ uvedl. „Že z principu je tam něco špatně, ale to zrušení, to byla recese. Osobně se domnívám, že něco jako ČTK formou internetové televize, by klidně ten stát měl,“ dodal.

Závěrem se Doležal vyjádřil i k cenzuře Facebooku, kterou požaduje. „Není to vtip, není to recese, ale ta situace je tak strašná, že o některých tématech ani nepíšu, například imigrace. Mám velký strach z migrační vlny a z antiimigračních politiků České republiky. A když napíšu o těch antiimigračních politikách, tak mně nadávají jejich voličů. A to je v pořádku. Ale když napíšu o tom, jaké jsem měl třeba opakované zkušenosti v muslimských zemích, tak tam mám 150 pochvalných postů od lidí, kteří vystudovali vysokou školu života, tak tam mám 150 postů, že si taky myslí, že by se měli muslimové měli poslat do plynu. A já nechci, aby takové příspěvky pod mými články byly,“ podotkl.

autor: vef