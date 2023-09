Má vůbec smysl omezovat jaderné zbraně? Zelenskyj uhodil

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil na Valném shromáždění OSN. Začal tím, že všem poděkoval za pozornost, kterou mu věnují. A zdůraznil, že když celý svět bude postupovat jednotně, svět bude žít v míru. „A co víc, jednota může zabránit válkám,“ pravil Zelenskyj.

Poté udeřil na Rusko. Připomínal, že ve druhé polovině dvacátého století se dva světové bloky vzájemně odstrašovaly silou jaderných zbraní. Odstrašovaly se od rozpoutání třetí světové války – jaderné války.

„Upřímně řečeno, je to dobrá strategie. Neměla by to však být jediná strategie, jak ochránit svět před touto poslední válkou. Ukrajina se vzdala svého třetího největšího jaderného arzenálu. Svět pak rozhodl, že by se Rusko mělo stát držitelem této síly. Přitom historie ukazuje, že to bylo právě Rusko, kdo se o jaderné odzbrojení zasloužil nejvíce, a to již v 90. letech minulého století. A Rusko si ho zaslouží i nyní – teroristé nemají právo držet jaderné zbraně. Žádné právo!“ hřímal ukrajinský prezident.

Okamžitě dodal, že zatímco jaderné zbraně nikdo nepoužil, Rusko se nezdráhá použít jako zbraň např. potraviny, když dělá všechno možné, aby zabránilo vývozu ukrajinské zemědělské produkce do světa. I do Afriky, která ukrajinské obilí opravdu potřebuje.

„I nyní, kdy Rusko podkopalo černomořskou obilnou iniciativu, se snažíme zajistit potravinovou stabilitu. Doufám, že se k nám mnozí z vás v tomto úsilí připojí. Spustili jsme dočasný námořní vývozní koridor z našich přístavů. A usilovně pracujeme na zachování pozemních tras pro vývoz obilí. A je znepokojující vidět, jak někteří v Evropě, někteří naši přátelé v Evropě, hrají solidaritu v politickém divadle – dělají z obilí thriller. Mohlo by se zdát, že hrají svou vlastní roli, ale ve skutečnosti pomáhají připravit scénu moskevskému herci,“ pravil Zelenskyj. Pravděpodobně v narážce na to, jak Polsko, Slovensko a Maďarsko dál blokuje dovoz ukrajinské zemědělské produkce do svých zemí. Přímo však žádnou z těchto tří zemí nejmenoval.

Místo toho uhodil na Rusko podruhé.

„Rusko používá jako zbraň jadernou energii. Nejenže šíří své nespolehlivé technologie výstavby jaderných elektráren, ale také mění elektrárny jiných zemí ve skutečné špinavé bomby,“ pravil Zelenskyj a hned upozornil na Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou Rusové obsadili nedlouho po začátku války. Od té doby se obě strany obviňují, že jedna strana provede v elektrárně nebezpečnou akci a obviní z toho druhou stranu.

„Má smysl omezovat jaderné zbraně, když Rusko vyzbrojuje jaderné elektrárny? Děsivá otázka,“ pravil Zelenskyj.

Jedním dechem uhodil na Rusko potřetí.

„Třetím příkladem jsou děti. Různé teroristické skupiny bohužel unášejí děti, aby vyvíjely nátlak na jejich rodiny a společnost. Nikdy předtím se však hromadné únosy a deportace nestaly součástí vládní politiky. Až doposud ne. Známe jména desítek tisíc dětí a máme důkazy o stovkách tisíc dalších, které Rusko uneslo na okupovaných územích Ukrajiny a později deportovalo. Mezinárodní trestní soud vydal na Putina za tento zločin zatykač. Snažíme se dostat děti zpět domů, ale čas běží. Co se s nimi stane? Ty děti se v Rusku učí nenávidět Ukrajinu a všechny vazby s jejich rodinami jsou zpřetrhány... Je to jasná genocida,“ zahřměl Zelenskyj.

Jenže tím neskončil. Poukázal na to, že Rusko v posledních několika desetiletích vedlo války v Moldavsku, v Gruzii, vedle toho Rusko podle Zelenského použilo chemické zbraně v Sýrii a téměř ovládlo Bělorusko. Teď se o totéž pokusilo v Ukrajině. Zelenskyj je také přesvědčen, že Rusko ohrožuje Kazachstán a Pobaltí.

Všemu tomu, co Rusko z pohledu Zelenského páchá, je třeba čelit, a to prostřednictvím ukrajinské mírové formule. Ukrajinský prezident mírový plán navržený Kyjevem označil za unikátní, neboť jde o plán napadené země, a pokud bude naplněn, napříště si každý agresor bude vědom, že nakonec bude muset akceptovat mírové podmínky toho, koho napadl.

„V Hirošimě, Kodani a Džiddě proběhly důležité rozhovory a konzultace o provádění mírové formule. A připravujeme celosvětový mírový summit. Vyzývám vás všechny – všechny, kteří netolerují žádnou agresi – ke společné přípravě summitu. Jsem si vědom pokusů o nějaké pochybné zákulisní dohody. Zlu se nedá věřit – zeptejte se Prigožina, jestli někdo sází na Putinovy sliby. Prosím, vyslechněte mě. Ať jednota rozhodne o všem otevřeně,“ žádal Zelenskyj.

Poté už se jen rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Prezident Spojených států Joe Biden na jednání v New Yorku naznačil, že to vidí podobně.

„Náš svět stojí v bodě zlomu a rozhodnutí, která nyní učiníme, určí naši budoucnost na další desetiletí,“ řekl šéf Bílého domu.

V dřívějších poznámkách na Valném shromáždění OSN Biden uvedl, že podpora obrany Ukrajiny je „nejen investicí do budoucnosti Ukrajiny, ale do budoucnosti každé země, která si cení základních pravidel OSN o suverenitě a územní celistvosti, která platí stejně pro všechny národy, velké i malé“.

Na slova prezidenta Bidena upozornila americká zpravodajská stanice CNN.

Obdobně se v rozhovoru pro CNN vyjádřil i polský prezident Andrzej Duda.

„Rusko lze zastavit pouze tehdy, bude-li poraženo, a bude poraženo, až Ukrajina vytlačí ruskou armádu z okupovaných území, a to díky pomoci Spojených států, díky pomoci Západu, a až znovu získá kontrolu nad svými mezinárodně uznanými hranicemi. Teprve pak budeme moci říci, že ruský imperialismus byl skutečně poražen,“ řekl Duda.

Ale zatímco OSN jedná, na ukrajinskou půdu dál dopadají ruské sebevražedné drony, dělostřelecké granáty a rakety.

„Nejméně šest civilistů bylo zabito při ruském raketovém útoku na Kupjansk v Charkovské oblasti, uvedli v úterý ukrajinští představitelé,“ napsala CNN.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) uvedl, že u Bachmutu Ukrajinci dobře koordinují útoky pozemních sil s přesnou dělostřeleckou palbou a s útoky dronů a právě proto v této oblasti postupují.

„V blízkosti Kliščivky se bránily prvky ruského výsadku (VDV), specnazu a 3. armádního sboru. Problémy s horizontální integrací ruských sil na Ukrajině pravděpodobně bránily těmto různorodým ruským prvkům ve sdílení informací a koordinaci bojových operací,“ uvedl institut.

Velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskij 18. září prohlásil, že ukrajinské síly během osvobozování Andrijivky a Kliščivky zcela zničily bojové schopnosti jednotek 72. motostřelecké brigády, 31. brigády VDV (výsadkářů) a 83. brigády.

Obtížné chvíle prý Rusové zažívají i v západní části Záporožské oblasti.

„Mluvčí ukrajinské Tavrijské skupiny vojsk plukovník Oleksandr Štupun uvedl, že ruské síly ztratily 18. září 313 příslušníků (pravděpodobně celkem padlých a zraněných) na Tavrijském směru včetně západní Záporožské oblasti. Štupun uvedl, že je to podstatně více než ruské ztráty během předchozích dvou dnů, kdy ruské síly ztratily každý den zhruba 200 osob,“ uvedl ISW.

Navzdory těžkostem prý Rusové dál ničí infrastrukturu nutnou pro transport ukrajinské zemědělské produkce. Americký ministr obrany Lloyd Austin 19. září prohlásil, že ruské údery na ukrajinské přístavy a obilnou infrastrukturu zničily v posledních měsících nejméně 280 000 tun obilí, což by podle něj stačilo k nasycení až 10,5 milionu lidí po dobu jednoho roku.

Válka na Ukrajině však sahá daleko za její hranice. CNN upozornila, že ukrajinské speciální síly provedly operaci v Africe.

„Vyšetřování CNN zjistilo, že ukrajinské speciální služby pravděpodobně stály za sérií úderů bezpilotních letounů a pozemní operací namířenou proti milici podporované wagnerovci poblíž hlavního města Súdánu, což zvyšuje pravděpodobnost, že se následky ruské invaze na Ukrajinu rozšířily daleko od frontové linie,“ upozornila zpravodajská stanice.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

