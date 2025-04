Mahmúd Abbás nazývá Hamás psími syny. A hlavně jsou teroristy, které financuje EU, říká bývalý náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký

14. dubna Evropská unie oznámila, že zvýší svou finanční podporu palestinské autonomii a v rámci tříletého balíčku jí poskytne 1,6 miliardy eur (přibližně 40 miliard Kč). Tato podpora nicméně bude podmíněna reformami palestinské autonomie, kterou kritici obviňují z rozsáhlé korupce. Přitom rozhodnutím EU v červenci 2024 bylo palestinské samosprávě vyplaceno už 400 milionů eur (10 miliard Kč) mimořádné finanční podpory, která měla být určena na realizaci reforem.

Střih. Jsme o rok a půl roku dříve.

V sobotu 7. října 2023 v půl sedmé ráno zahájilo palestinské teroristické hnutí Hamás a další ozbrojené skupiny raketovou palbu z Pásma Gazy na Izrael. Jednalo se o zhruba 5000 raket. Izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome většinu z nich zničil. Během útoku ovšem proniklo přibližně 1000 ozbrojenců přes hraniční bariéru do Izraele, kde v blízkých obcích rozpoutali krvavé barbarské peklo, které bylo jak vystřižené z období temného středověku. Zabíjeli vojáky i civilisty, od batolat po seniory. Největší masakr se odehrál na hudebním festivalu Supernova v Re'im, kde bylo zabito 364 mladých lidí a desítky dalších byly uneseny. Útok na festival byl největším teroristickým útokem v dějinách židovského státu a největším útokem na hudební festival vůbec. 7. říjen 2023 se pak co do rozsahu řadí na čtvrté místo v žebříčku nejsmrtelnějších teroristických útoků ve světových dějinách.

EU přesto zůstává největším dárcem zahraniční pomoci Palestincům v Gaze. Pokud řeknete, že pomáhá nevinným, tak je na čase říct, že se nenašel žádný Palestinec v Gaze, který by veřejně odsoudil teror Hamásu. Nenašel se žádný, který by šel a oznámil úkryt unesených nebo úkryt teroristů. Nikdo není nevinný. Našel se jediný, který se odhodlal s Hamásem bojovat. Právník Moumen al-Natour, vůdce protestního hnutí proti Hamásu v Gaze „Chceme žít“. Jako jediný říká, že „Gazané nejsou Hamás. Lidé z Gazy Hamás nenávidí“. Od roku 2019 byl více než 20krát zatčen a vyšetřován pro podezření ze špionáže pro Izrael, byl také zatčen za vedení online kampaně „Nechceme válku“ a byl obviněn z „pomlouvání nejvyšších vůdců země“. Nepřestal. Ale je sám.

Od začátku války mezi Izraelem a Hamásem Unie výrazně zvýšila Gaze humanitární pomoc. V loňském roce Komise vyčlenila 237 milionů eur (5,95 miliardy Kč) na humanitární pomoc „zranitelným Palestincům“ v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Letos v lednu pak oznámila počáteční balíček v hodnotě 120 milionů eur (3,01 miliardy Kč). Celková výše humanitární pomoci činí od 7. října 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael, 1,26 miliardy eur (30 miliard Kč). Od roku 1993 poslala EU Palestincům 8,7 miliardy eur. A ještě se tím chlubí.

Finanční pomoc Palestině má řadu problematických aspektů. Obtížně se lze například smířit s takzvaným „fondem mučedníků“: Pomocí něj posílala palestinská administrativa peníze vdovám po teroristech či přímo rodinám uvězněných palestinských bojovníků. Podle principu „platba za zabití“ dostávaly nejvíce peněz rodiny bojovníků, kteří spáchali nejzávažnější násilný čin. Palestinská samospráva ukončila podporu „fondu mučedníků“ až v únoru 2025. Podle televize Al-Džazíra Hamás na Abbásův krok reagoval hněvivě. Zkritizoval jej jako „nevlastenecký“.

EU mnoho let posílala do Palestiny peníze bez nějaké výraznější snahy kontrolovat, kam konkrétně proudí. Převážná část peněz skončí v rukou lidí, kteří se dopouštějí násilných akcí proti Izraeli. Tvrdí to i Evropská asociace daňových poplatníků. Stejně tak kamiony s potravinami a stany končí u překupníků na černém trhu. V Palestině to vede k silné korupci a pouliční vládě gangů. Podle dat EU je v Pásmu Gazy závislých na zahraniční pomoci zhruba 80 procent obyvatelstva. Ač od roku 2008 v Gaze neomezeně vládne Hamás a nekonají se tam volby, státy EU své peníze posílají dále.

Hamás mezitím zvládl vybudovat rozsáhlou finanční síť, tečou k nim miliardy dolarů. Zatímco obyvatelé Gazy léta trpí, vůdci Hamásu žijí v luxusu v exilu. Zastavit penězovod se pokusila nová americká vláda, takže nyní má Hamás problém s vyplácením žoldu svým bojovníkům a s nákupem zbraní.

Hamás přitom není žádná strádající partyzánská guerila, o čemž svědčí nejenom 40 tisíc bojovníků a vojenská organizace, ale i vlastní, byť technicky jednoduchý zbrojní průmysl. Jedná se o továrny na všechno možné od raket s dostřelem 250, 160, 80 a 10 kilometrů po výrobny minometů a munice pro ně. Hamás má i továrnu na kalašnikovy a náboje do nich, které vyrábí přímo v Gaze. Některé zbraně Hamásu jsou primitivní, ale všechny jsou smrtící. Všechny jsou namířeny na Izrael. Doplňuje je i těžká armádní výzbroj - protitankové granáty, naváděné protitankové střely, střely Fajr-5 s doletem 75 km. Vyráběno v Íránu. Ze Sýrie pak pocházely rakety M-302 s podobným doletem.

Tunely přijdou na desítky milionů dolarů. Izrael během války v Gaze v roce 2014 objevil 100 kilometrů tunelů. The New York Times odhadl, že pod Gazou by mělo být snad až 500-720 kilometrů spojovacích chodeb, ubytovacích a skladovacích prostor, obytných místností. Vše vybavené přívodem proudu a čerstvého vzduchu z ventilátorů. Vysoký představitel Hamásu v Libanonu Ahmad Abd al-Had přiznal 360 km tunelů, íránský brigádní generál Abdolfattah Ahvazian tvrdil, že tunelů je 800 km. V první fázi bojů izraelská armáda odhalila a zničila jen malou část.

Hamás využívá i různých civilních objektů, jako jsou nemocnice, mešity nebo školy, v jejichž sklepech si dělá „chráněné“ sklady munice i velitelská stanoviště. Domnívali se, že na školu či nemocnici Izrael nezaútočí, že přes školu nebo nemocnici se nebudou vojáci snažit dostat do podzemí, protože civilní ztráty by byly obrovské a celosvětové veřejné mínění by se pak mohlo výrazně naklonit proti Izraeli.

Hamás disponuje profesionály na mediální komunikaci s vazbami po celém světě. Komunikaci o sobě i o izraelských „zločinných“ vojenských akcích precizně řídí a koordinuje. Má v tom větší úspěch, než Izrael. Nečiní mu problém dodávat jednozdrojové informace i BBC či velkým tiskovým agenturám, od nichž je pak přebírají všichni. Jako názor „vlády v Gaze“ nebo „ministerstva zdravotnictví Gazy“.

Obyvatelé Gazy si Hamás před sedmnácti lety zvolili. V řádných volbách. Nesou za své rozhodnutí odpovědnost. Posílat teroristické organizaci finanční prostředky má asi stejnou logiku, jako v době války v Afghánistánu posílat pomoc Talibanu. Přesto tak EU činí.

Zpochybňovat holocaust je trestný čin. Přesto tak činí palestinské učebnice pro základní školy, placené Agenturou OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) i Evropskou unií. Učí, že Izrael nemá právo existovat. EU poskytuje podporu palestinské samosprávě v rámci závazku přispívat k budování státu, tvrdí. Státem je Izrael. Evropská unie není schopna odsoudit Hamás. Zato odsuzuje Izrael.

Stejně nesmyslné je evropské přejímání mediálních informací od představitelů palestinské „samosprávy“ v Pásmu Gazy, protože je to vláda Hamásu. Nekritické šíření jednozdrojových zpráv jakékoliv bojující strany profesionálními médii, bez jakéhokoliv ověření, je žurnalistickým zločinem. Stejně jako šíření informací, které se nakonec nepotvrdí. Jako těch o hladomoru v Gaze, který trvá už rok. Téměř od samého začátku války začal Výbor pro kontrolu hladomoru Světového potravinového programu, napojený na Organizaci pro výživu a zemědělství OSN, a Síť systémů včasného varování před hladomorem (FEWS NET) zřízená USAID, vydávat pravidelné zprávy hladomoru. Začátkem a koncem roku 2024 tvrdily, že hladomor v některých částech území buď bezprostředně hrozí, nebo už nastal. Výbor pro kontrolu hladomoru Světového potravinového programu (FRC IPC) tvrdil v březnu, že hladomor se v severní Gaze „předpokládá a bezprostředně hrozí“ a že 677 000 lidí v Pásmu Gazy již bylo na stupni 5 (hladomor).

V období od 16. března do 15. července 2024 mělo být už 1,1 milionu lidí na úrovni hladomoru. V červnu 2024 sama FRC zveřejnila zprávu, v níž uvádí, že „dostupné důkazy nenaznačují, že by v současné době nastal hladomor“. Listopadová zpráva ovšem uvedla, že existuje „bezprostřední a podstatná pravděpodobnost výskytu hladomoru“. Odborníci Výboru pro kontrolu hladomoru a šéfka Světového potravinového programu WFP OSN varovali před vysokým rizikem hladomoru v severní Gaze 8. listopadu. V prosinci 2024 tvrdil, že „scénář hladomoru se v severní Gaze nadále rozvíjí. „Blížící se katastrofa“. Předtím v říjnu, předtím… třeba v únoru.

Na hladomor se umírá rychle. Izrael uvalil cílenou blokádu na „humanitární pomoc“ do Gazy 2. března, když skončilo dvouměsíční příměří s Hamásem bez očekávaného výsledku. Izraelští představitelé varují, že dodávky pomoci nebudou obnoveny, dokud nebudou propuštěni zbývající rukojmí. „Vláda v Gaze“ má odpovědnost za své občany jako každá jiná vláda.

Hladomor v Gaze již není rizikem, ale realitou, děsí čtenáře Evropsko-středomořská organizace Human Rights Monitor se sídlem v Ženevě. Děsí je v íránské televizi 20. dubna.

Naposledy včera odsoudil eskalující „úmyslný hladomor“ v Gaze šéf UNRWA Philippe Lazzarini.

Ono stačí, že OSN před rokem prohlásila, že Gaza bude kvůli izraelským útokům „neobyvatelná“, když bude válka pokračovat. A dodnes odtud někdo stále střílí na Izrael a jeho vojáky.

Naproti tomu, zprávy z izraelských zdrojů jsou u západních médií podrobovány apriorní kritické analýze, stejně tak kroky izraelské vlády či operace izraelské armády.

Kde jste se například dočetli, že Nová zpráva o hladomoru v Gaze odhaluje, že ponuré březnové předpovědi byly značně přehnané?

A kde jste se dočetli, že palestinský prezident Mahmúd Abbás nazývající Hamás „psími syny“ požadoval, aby skupina propustila rukojmí, které stále drží, odzbrojila se a předala kontrolu nad Gazou s cílem ukončit válku s Izraelem?

Ano, Hamás jsou teroristi, které živí Evropská unie. A dodnes drží izraelské rukojmí. Vyhrožuje, že je zabije, pokud je Izrael bude chtít osvobodit.

