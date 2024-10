Mají pomáhat. Místo toho zakazují, zavírají a zabavují. V USA to po hurikánu vře

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 2% Tento odklon vyžaduji 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10068 lidí

Později upřesnil, že překážkám nečelí jen jeho tým SpaceX. Vysvětlil, že každému, kdo se pokoušel v oblasti pomoci, bylo v tom zabráněno.

Na platformě X v pátek uvedl, že FEMA je nekomepetentní a dostatečně nepomáhá lidem v nesnázích, naopak aktivně blokuje občany, kteří se snaží pomoci!“ udeřil Musk na FEMA kvůli reakci na Helene v Severní Karolíně, zatímco SpaceX chce zřídit nové družice Starlinks. Ostře kritizoval tamní vládu pro její „neschopnost“.

Později sdílel textovou výměnu s inženýrem inženýra společnosti SpaceX, mateřské společnosti Starlink, z Asheville v Severní Karolíně, v níž tvrdil, že FEMA se chystá uzavřít vzdušný prostor, aby „‚regulovala‘ soukromé vrtulníky, kterými jezdíme doručovat Starlink a zásoby“. „Tlačíme na to, aby nám pomohl i Trumpův tým, ale nevypadá to dobře,“ uvedl, že FEMA aktivně blokovala zásilky a zabavovala zboží. „Je velmi reálné a děsivé, jak moc převzali kontrolu, aby zabránili lidem pomáhat,“ dodal dále inženýr.

Inženýr také informoval, že se zde podařilo rozběhnout dvě velké operační základny pro vrtulníky, které dodávali zboží do rukou. Ve středu odcestovala pomoct do Hickory v Severní Karolíně Ivanka Trumpová, kam přivezla i 300 zařízení pro satelitní internet společnosti Elona Muska Starlink těm, které zasáhl hurikán Helene. „Nasadili jsme více než 300 družic Starlink, což to zachránilo mnoho životů“,“ popsal zmíněn inženýr.

„Existují stovky zpráv o tom, že FEMA/FAA blokuje lety. Tohle se doslova stalo,“ dodal Musk v následné diskusi na sítí X.

Později v pátek Musk řekl, že problém byl "vyřešen", a připsal to ministru dopravy Petu Buttigiegovi.

Dobrovolník Mike VonSteuben popisuje, že o incidentech slyšel přímo z první ruky zprávy od lidí, se kterými úzce spolupracuje i svůj vlastní zážitek ze snahy pomoci zasaženým oblastem. „Dnes jsme se vydali na konvoj do Pensacoly v Severní Karolíně. Trasa byla právě částečně uvolněna ze severu. Naložili jsme 10 dodávek s generátory, filtry, dřevěným uhlím a všemi dekami, které se nám tam vešly. Projížděli jsme po nejzrádnějších cestách, které jsem zatím viděl, ale nakonec jsme bezpečně dorazili na hasičskou stanici. ‚Logistička‘ nám tam oznámila, že až do pondělí nepřijímají žádné další dary a že si máme vzít naše věci nazpátek,“ popisuje.



Někteří místní obyvatelé, kteří zásoby z této hasičské stanice rozváželi, VonSteubenovi měli říct, že je převzala FEMA a provádí inventuru. „Také nám řekli, že distribuují pouze krmivo pro zvířata a hygienické potřeby, jako je toaletní papír,“ podotkl na sociální síti X.

Today I had my first direct encounter with FEMA. I've also heard firsthand reports from people I closely work with here on the ground about similar incidents. A trend is forming. I'll do my best to provide an accurate, unbiased analysis of it here.



Buckle up, this is a long one.