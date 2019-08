Maláčová: Zvýšení důchodového věku? Ani náhodou

„Bylo to náročné, ale snažila jsem se pojmout svůj úděl profesionálně. Paní Schillerové jsem říkala, že musí přestat vyprávět ty lži, že ČSSD nešetří. Těch požadovaných 11 miliard nebyl nějaký nadhodnocený požadavek, Ministerstvo financí nám přislíbilo 8 miliard, což jsou tři čtvrtiny,“ poznamenala Maláčová.

„5,7 miliardy dostaneme navíc do rozpočtu na příští rok, podrobnosti naleznete na webu ministerstva. 800 milionů korun dostaneme po technické diskuzi na IT již letos a můžeme si je přesunout na modernizace našich systémů na příští rok, celkově tedy budeme mít příští rok na investice do IT 1,3 miliardy korun. 1,3 miliardy korun bude potřebovat dle našich odhadů dofinancovat v průběhu příštího roku. Jedná se o navýšení platů ve veřejné sféře nad rámec současných 2 %, dofinancování evropských projektů, peníze na bezpečnost našich informačních systémů a také investiční pobídky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou teď dokončovány,“ dodala Maláčová.

„Nejlepší zpráva je ale, že se nám podařilo vyjednat peníze na vyšší důchody, příspěvek na péči, navýšení rodičovské a i sociální služby. Velkou radost mám i z toho, že příští rok půjde opět půlmiliarda do výstavby domovů pro seniory. Všechny dotace pro obce, na podporu rodin a seniory zůstanou zachovány,“ zmínila také Maláčová.

„Klíčové je, že částka na sociální služby ještě není konečná a bude navýšena dle výsledku jednání o platech ve veřejné sféře a také dle pozměňovacích návrhů ve Sněmovně,“ poznamenala.

„Protože jsem dostala zhruba tři čtvrtiny peněz, které jsem požadovala, něco budeme muset odložit či realizovat v menším rozsahu. Nebude se třeba stavět nová budova Úřadu práce v Olomouci anebo rekonstruovat budova v Pardubicích, zpomalí se digitalizace na České správě sociálního zabezpečení. Ale dosažený kompromis nám umožní návrh rozpočtu pro rok 2020 podpořit. A protože od úterka bude vláda opět kompletní a náš tým posílí zkušený Luboš Zaorálek, podaří se nám snad za komplikovaným létem udělat tlustou čáru,“ míní.

„Teď nás ještě čeká diskuse o platech státních zaměstnanců. Dvě procenta, se kterými se zatím počítá v rozpočtu pro příští rok, by nepokrylo ani očekávanou inflaci. Říkám již od jara, že takové navyšování je v době ekonomického růstu nedostatečné. Velmi velkou roli bude hrát debata o platech pracovníků v kultuře a já budu také bojovat za zaměstnance na České správě sociálního zabezpečení, úřadech práce a také za sociální pracovníky, jejichž platy jsou i přes rekordní navyšování v minulých letech, stále mrzké. Domluvila jsem proto s místopředsedou vlády Janem Hamáčkem, že svoláme ještě s odbory, panem premiérem a paní ministryní financí jednání, abychom dospěli k nějaké rozumné dohodě. Ideální by bylo, kdybychom ji mohli oznámit na tripartitě, která se koná 9. září,“ oznámila.

„Zaznamenala jsem tento týden opět nápady některých pravicových politiků a liberálních ekonomů, že by se na pozadí stárnutí populace měly zvyšovat soukromé vklady do penzijního systému a oddalovat věk odchodu do důchodu. K tomu jasně říkám, že za klíčový pokládám první, průběžný pilíř, podporuji dobrovolné spoření zaměstnavatelů i fyzických osob, ale příčí se mi, aby lidé povinně utápěli prachy v nestabilních soukromých fondech, kterým tolik fandily konzervativní vlády. Stejně tak nebudeme ani náhodou zvyšovat věk pro odchod do důchodu. Naopak chceme, aby si senioři mohli užít stáří klidné a spokojené. Aby tomu tak mohlo být, musí stát například napomáhat pestrým projektům pečovatelských služeb, ale také si všímat problémů seniorů s bydlením. Jen v nájemních bytech jich u nás žije 216 tisíc, přitom asi 180 tisíc z nich platí tržní nájemné. Asi je vám jasné, jak velký problém to pro mnohé z nich je,“ uzavřela.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

