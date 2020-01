Maláčovou vytočili neziskovkáři. Vmetla jim, co v životě neslyšeli. A uprostřed noci přišlo nečekané pokračování...

V loni na jaře se Matěj Hollan sešel s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, se kterou řešil protidrogové programy a politiku sociálního bydlení. Hollan od ní prý nečekal, že by se chystala sahat do dávek na bydlení, které pomáhají sociálně ohroženým spoluobčanům.

Dozvěděl se, že zákon o sociálním bydlení prostě nevznikne, protože si to nepřeje premiér Andrej Babiš (ANO). „Jen přes moji mrtvolu,“ měl k tomuto zákonu říci Babiš. Ale pokud to tak je, Hollan podle svých vlastních slov neviděl důvod, proč by se mělo zasahovat do dávek na bydlení a hrozit lidem, že o ně přijdou, když nepošlou děti do školy.

Maláčová mu vysvětlila, že musí být tvrdá, aby získala politické body.

„Potřebuju být tvrdá na chudé, protože to přinese politické body, musíme jako sociální demokracie jít za naším elektorátem,“ uvedla prý ministryně. „Ale paní ministryně, proti tomu – přece – bude muset bojovat nevládní sektor. Proti tomu musí vystoupit zástupci sociálních služeb. My o ty lidi pečujeme, už dnes jsou podmínky k tomu, aby se lidi na okraji dařilo vracet zpátky do společnosti, nic moc, tímto chystaným sloučením dávek to ještě poškodíte. My budeme muset hlasitě vystupovat proti…“ reagoval prý Hollan a uslyšel, že Maláčové cílem je, aby proti ní bojovaly Platforma pro sociální bydlení a Člověk v tísni. „To mě bude posilovat,“ měla říct.

Ve svém vyjádření se Hollan zastal asi nejznámější české neziskové organizace – Člověk v tísni.

„Víte – když Rusko označilo na podzim Člověka v tísni za nežádoucí organizaci, oceňoval jsem ministra zahraničí Petříčka, že se proti tomu ohradil a Člověka v tísni se zastal. Ale stejný názor jako Putin má na Člověka v tísni i jeho kolegyně z předsednictva strany i z vlády – Jana Maláčová. I pro ni je tato organizace nepohodlná. Zvažoval jsem, zda to tehdy nenapsat, ale mlčel jsem. A raději jsme se snažili jednat. Když jsem odcházel oněmělý ze schůzky s ministryní, volal jsem známým z ministerstva i z nevládek, zdali někdo ví o tom, že se chystá ta revize dávek. Nikdo neměl potuchy. Naopak mě ujišťovali, že to není možné, že jsem to musel nějak špatně interpretovat. Pochyboval jsem chvíli o svém duševním zdraví, zda jsem si celou tu schůzku nevymyslel…“ popisoval Hollan.

Revize dávek se ale opravdu chystala a podle Hollana revize dosti přísná, kterou lidé z ministerstva nechtějí měnit. Hollan varuje, že tato revize dopadne nejvíc na lidi, kterým mají tyto dávky pomoct. Nápad na odebrání dávek rodičům, jejichž dítko školou povinné bude mít ve škole 100 a více zameškaných hodin, považuje Hollan za velmi špatný, mírně řečeno.

A jsou tam prý ještě „šílenější“ nápady.

„Dalším, ještě daleko šílenějším, ustanovením je, že návrh zákona navrhuje odebrání dávky těm, kteří si nezvýší ‚příjem vlastní aktivitou‘. Klienti protidrogových služeb i mnozí další z cílové skupiny ale často mají obrovské dluhy a vzhledem k tomu, že u nás dosud není zavedena skutečná možnost oddlužení – novela insolvenčního zákona neřeší spoustu případů, nelze nyní predikovat, jak budou v budoucnu rozhodovat soudy atd. – není pro zajištění důstojného živobytí pro sebe i pro rodinu často možné legálně pracovat, protože vše vezmou exekutoři! Tím, že by tito lidé přišli o dávku, se jejich problémy nevyřeší, i když zmizí ze systému, ale naopak prohloubí – nárůst kriminality, odebírání dětí, lichva a tak dál,“ zmínil.

Hollan nechápe, jak s těmito nápady mohla přijít právě sociální demokratka Maláčová.

Jenže tím to neskončilo.

Před pár hodinami Hollan taktéž na sociální síti Facebook prozradil, že absolvoval noční telefonát s manželem Maláčové Alešem Chmelařem.

„Začíná to – jako všechno v Česku – nabývat docela bizarních rozměrů,“ začal popisovat svou zkušenost s Chmelařem Hollan.

Tušil prý, že ministryni svým předchozím statusem pravděpodobně radost neudělá, ale když si prý má vybrat mezi jednou členkou vlády a tisíci ohrožených dětí, jednoznačně se prý přikloní na stranu dětí.

A narazil, krátce před jednou hodinou v noci se ozval telefon.

„Spím, protože vstávám brzy, abych byl na devátou ráno na jednání v Praze na Úřadu vlády, a v tom, ve tři čtvrtě na jednu v noci, 00:43, telefon. Probudilo nás to všechny, vč. Benedikta, protože než jsem se vzbudil z hluboké fáze spánku, trvalo to. Neznámé číslo. Asi o půl sekundy jsem to nestihl vzít. A za pět minut zas. To už jsem to naštěstí ztlumil,“ popsal Hollan.

Podobnou zkušenost s manželem Jany Maláčové prý absolvovali i jiní lidé.

„Kdo normální volá v jednu ráno, pokud nejde o život? Ano, je to manžel paní ministryně. Psal následně SMS, že je mu ze mě blbě, že to, co píšu, je lež a tak. Wtf? Proč si mám volat s manželem paní ministryně v jednu ráno o tom, co jsem zažil na 40 hodinách jednání o tom nebezpečném zákoně, kde on nebyl a nic o tom procesu neví? O čem? Když napíšu kritiku Babiše, zavolá mi Monika?“ rozepsal se bývalý brněnský radní.

Chmelař prý navíc začal do veřejného prostoru šířit lež, že Hollan měl smlouvu s ministerstvem na 20 tisíc měsíčně, o kterou přišel, a tak se mstí.

„To by bylo hodně ubohý. Viděl jsem screenshoty konverzace, kde to šíří přímo manžel paní Maláčové. Přijde mi to strašně vtipný. Potřebují odvést pozornost od toho, že ministryně osobně trvala na tom, aby MPSV udělalo nejasociálnější úpravu dávek v historii, tak si vymyslí, že jsem tam byl zaměstnaný a že se mstím, že mi neprodloužili smlouvu,“ vrátil úder manželům Maláčovým Hollan.

Nakonec členy ČSSD požádal, aby se napřed pořádně naučili vyrábět fake news, než je vypustí do světa.

Pokud mají lidé z ČSSD alespoň špetku pudu sebezáchovy, tak podle Hollana zákon o úpravě dávek stáhnou.

Jenže ani to ještě nebyl konec.

Aleš Chmelař ve vyjádření pro Deník N uznal, že přestřelil a omluvil se.

„Šířil jsem informaci, o které jsem nevěděl, že je nepravdivá. Samozřejmě, že toho lituju a považuji to za chybu,“ uznal.

