Máme grant i ztrátu. Ale divadlo je pro lidi zdravé! rekl v ČT principál. A pak...

První premiéru po odluce uvede dnes spolek Kašpar divadla v Celetné. Zasedání městské rady je nejen komediální zápletkou o politickém zákulisí malého města, ale obecně se věnuje tématu rozhodování ve jménu obecného blaha. "Asi budeme první divadlo, které hraje tuto inscenaci mezi diváky, kteří sedí z obou stran. Je to proto, že zasedání městské rady v takovém půdorysu fungují. Myslíme si, že lidé budou více blízko tomu autentickému dění na radnici," řekl ke hře Jakub Špalek ze spolku Kašpar.

Podle jeho slov se hra dá číst i v kontextu se současnou českou realitou. "Rozhodně ta, v uvozovkách, krize demokracie, to, že nevíme, co dnes se sebou a s demokracií jako takovou, a to, jak je ta demokracie křehká, snadno ovlivnitelná a manipulovatelná, to zažívají po celém světě. Není třeba to převádět do českých reálií, abyste to pochopil. Věřím tomu, že ta hra je záživná, zábavná, dramatická. I pro nás," sdělil Špalek.

Ne všechna česká divadla se však v současné době rozhodla hrát, většinou byla představení přesunuta na novou sezónu. "Divadlo, alespoň v našem případě, se nikdy nevyplatí. Pořád jsme v nějaké ztrátě. Patříme mezi divadla, která dostávají grant na ztrátu. Tato činnost bude ještě více ztrátová, než normálně. Ale myslíme si, že máme hrát, že to je pro lidi dobře, že mohou přijít do divadla, pokud ten vir ustoupil, jako že ustoupil. Pro ty diváky je zdravé, zajít si na kafe a zajít si do divadla. My to potřebujeme, my chceme pracovat, chceme hrát. Divadlo nemůže zůstat u ledu. Je to naše touha, přání, a doufám, že i přání diváků," dodal.

"V ČT teď říkal šéf divadelního spolku Kašpar, že jsou ve ztrátě, a proto dostávají granty. Divadlo mám rád, ale tohle mi hlava nebere. Proč stát financuje různé 'nezávislé alternativn' projekty, které jsou pořád ve ztrátě? Potřebujeme tady fakt mít 150 divadel? Neobešlo by se to bez některých z nich? Chápu, že ty lidi 'touží hrát divadlo', jak říkal ten chlapík. Ale touha je někdy prostě málo. Třeba pokladní z Dolní Lhoty zase touží po tom koupit dětem nové boty....a nemůže, protože stát chce daně, aby mohl financovat 'roztoužené' herce z Kašpara," okomentoval to Josef Provazník na svém facebookovém profilu.

