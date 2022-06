Manželství pro homosexuály. Politici řeší „velké“ téma. Jenže my máme jiné informace. Umělci promluvili

„Pokud jim jde skutečně o práva homosexuálů, pak stačí provést drobnou opravu zákona o registrovaném partnerství. Mám spoustu přátel mezi homosexuály a neznám jediného, který by řekl, že je to jejich priorita. A nejsou v tuto chvíli jiné starosti? Třeba ten průšvih se spalovacími motory, to se zbláznili!“ I takové názory padly v souvislosti s novelou občanského zákoníku, podle které by páry stejného pohlaví mohly uzavírat manželství. Pro ParlamentníListy.cz promluvili herci Ivan Vyskočil, Jan Kuželka, Michal Gulyáš, hudebník Petr Štěpánek, moderátor Slávek Boura i spisovatel Jan Bauer. Řekli také, co si myslí o prezidentově vyjádření, že by takový zákon vetoval.

Manželé stejného pohlaví by měli podle zmíněného návrhu novely zákona stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut vlastně zaniklo. Podle prezidenta Zemana ale slovo manželství z jazykového hlediska implikuje svazek muže a ženy. Jak také uvedl, slovo rodina pochází ze slova rodit. „A zatím jsem si nevšiml, že by ve stejnopohlavních párech k rození dětí docházelo,“ uvedl s tím, že podle jeho názoru párům stejného pohlaví náleží všechny výhody v rámci registrovaného partnerství.

Mají registrované partnerství... Prezidentovi v tomto rozumím

„V posledních krocích panu prezidentovi maličko nerozumím. Ale v tomhle mu rozumím naprosto dobře a velmi mu to chválím,“ říká herec Ivan Vyskočil a dodal.

„Já si myslím, že tyto páry mají svoje registrované partnerství a že by jim to mohlo stačit,“ vysvětluje a dodává.

„A i když mám tento názor, tak také musím podotknout, že s komunitou ‚na druhé straně barikády‘ žiji v naprostém míru a pohodě. Setkávám se s nimi v umělecké sféře, ale třeba také ve vyloženě chlapských profesích, mezi boxery… A musím říct, že všichni tito moji kamarádi nikdy žádná privilegia nevyžadovali. Žijí si spokojeně a v klidu…“

Nejsou jiné starosti? Třeba ty spalovací motory… No to se zbláznili!

„Jako kdyby nebyly v tuto dobu jiné starosti… Mám spoustu přátel mezi homosexuály. A když s nimi o těchto věcech mluvím, neznám jediného, který by řekl, že je to jejich priorita. Tak, jak žijí dnes, tak jsou spokojení, alespoň ti, které osobně znám. A znám jich hodně. Především z kultury,“ říká herec Jan Kuželka.

„Já proti takovému zákonu osobně vůbec nic nemám, ale vytahovat to v této době, kdy nevíme, jestli budeme mít na to, abychom si rozsvítili, zatopili…? Tohle bych opravdu řešil až ve chvíli, kdyby nebyly tyto jiné starosti, kdyby ta ekonomika byla už v lati. Protože to, co se tady teď děje, to je neuvěřitelné. Třeba ten budoucí zákaz prodeje aut se spalovacími motory. No to se zbláznili! Já opravdu nevím, jestli tyto nesmysly vymýšlejí zdraví lidé?“ chytá se za hlavu herec.

K postoji prezidenta Zemana pak podotýká. „Já jsem si poslední dobou trochu poopravil pohled na pana prezidenta, kterého jsem vždycky uznával a smekal jsem před jeho moudrostí. Ale myslím, že začíná být trochu mimo mísu… A ohledně té novely, nejde o to, jestli to bude vetovat, nebo ne. Stejně než by to případně i prošlo, tak už tam jako prezident bude zřejmě někdo jiný. U nás to trvá administrativně tak dlouho, že už by se to k němu ani nedostalo,“ myslí si herec.

Prezident? Dlouhodobě mi nestojí ani za vulgarismy

„Civilizované země na západ od nás už takový zákon nebo nějaký podobný přijali. Já v podstatě s tím souhlasím a myslím, že je potřeba to nějak zákonně upravit,“ říká k návrhu novely spisovatel Jan Bauer a dodává. „A jestli Zeman bude něco vetovat? Stejně mu to už není nic platné, protože v dohledné době si lidé zvolí jiného prezidenta a ten zákon pak třeba bude stejně přijat.“

Svůj názor řekl i moderátor Slávek Boura. „K panu prezidentovi nechci říct vůbec nic, dlouhodobě mi nestojí ani za vulgarismy... A k první otázce snad na okraj podotknu, že pakliže si naše společnost řekla, že bude součástí liberálního světa se všemi dopady, pak uzákonění manželství stejnopohlavních osob je jen tečka za dlouhodobou diskusí na toto téma. Jen doufám, že se následovně nerozvine další debata na téma nebinárních a dalších pohlaví, neboť tady už jsem ve velkých rozpacích,“ uzavřel.

Stručně se vyjádřil i herec Michal Gulyáš. „Upřímně, nemám na tohle téma nijak vyhraněný názor. Jen by mě zajímalo, jestli nejsou v této době důležitější témata? Uvidíme v zimě,“ podotkl.

Manželství? Soužití muže a ženy, zachování rodu

„Naši bojovní homosexualisté, prosím neplést s normálními homosexuály, by měli být trochu tolerantnější. Pokud jim jde skutečně o práva homosexuálů, pak stačí provést drobnou opravu zákona o registrovaném partnerství,“ míní hudebník Petr Štěpánek a pokračuje. „V okamžiku, kdy se vlamují do manželství, což je ovšem staletími prověřená instituce definující soužití muže a ženy za účelem plození a výchovy dětí, jinými slovy za účelem zachování rodu, prozrazují na sebe, že víc než o práva homosexuálů jim jde o vyvolávání dalších konfliktů ve společnosti. Takže ono je to ve skutečnosti úplně obráceně. Většinová společnost je k homosexuálům dostatečně tolerantní už dnes. Teď je naopak řada na ideolozích homosexualismu. A znovu prosím neplést homosexualitu coby sexuální orientaci s homosexualismem coby politickou ideologií,“ uzavřel.

