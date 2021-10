Marek Benda nalil čistého vína: Vítězem voleb je SPOLU, na mandáty nehrajeme

Nejdéle sloužící člen dolní komory Parlamentu Marek Benda z ODS byl hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Hovořil o tom, jak bude vypadat povolební vyjednávání a nakolik je může komplikovat prezidentův zdravotní stav. Dotazován byl i na to, kdo bude ve vedení Sněmovny. Podle něj rozhodně nemá hnutí ANO ani jako nejúspěšnější strana nárok na místo předsedy.

Pro Bendu nebylo žádným překvapením, že se do Sněmovny nedostaly tradiční levicové strany, jako jsou KSČM a ČSSD. „Já jsem sociálním demokratům nevěřil už poměrně dlouho, svou kampaň vedli tragicky a jejich aliance s Babišem je ničí.

Je mi ČSSD líto, byla to tradiční, dlouhodobě fungující strana levicového směru. Jejich spojení s Babišem je nakonec vysálo. Babiš není schopen win-win politiky, je to predátor, který bere všechno, nebo nic. Každého svého partnera definitivně zlikviduje.

KSČM mi ale líto není, její odchod měl být dřív, čekal jsem ho už po listopadu 1989, držela se tu moc dlouho,“ uvedl na dotaz, zda nebudou tyto strany coby levicová opozice chybět v poslaneckých lavicích.

A dodal: „Jestli něco o Babišovi vstoupí do historie, tak to nebude jeho vládnutí, ale to, že za jeho vládnutí byla definitivně vypuzena KSČM z Poslanecké sněmovny, to mu bude jednou možná přičítáno k dobru,“ míní poslanec ODS.

Velký otazník v těchto dnech visí nad zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana. Ústavní komise Senátu bude 19. října jednat o zdravotním stavu prezidenta a jeho způsobilosti řídit úřad.

Dojde podle Bendy na článek 66? „Nerad bych vedl spekulace. Prezident je nemocný, můžu mu jen přát brzké uzdravení a být v mýšlenkách a modlitbách s ním. Spekulace jsou zbytečné. Na sestavení Poslanecké sněmovny a na diskuse o vládě není třeba prezidentských aktivit. Já nebudu žádný článek 66 teď aktivovat,“ řekl.

Poslanecká sněmovna se musí sejít do měsíce od vyhlášení výsledků voleb. Jak vidí Benda vyjednávání o předsedovi Sněmovny? Šéf ODS Petr Fiala řekl, že si neumí představit, že by tuto funkci měl obsadit někdo z hnutí ANO. Benda souhlasí: „To je podmínka, kterou jsme řekli hned po volbách. V situaci, kdy Zeman dal najevo, že je připraven pověřovat Babiše sestavováním vlády, aniž má ve Sněmovně většinu, tak není možné, aby třetí pokus v tom potenciálním sestavování vlády byl v rukou někoho z ANO. Na to je ANO příliš ve vlastnictví jednoho muže,“ uvedl s tím, že předsedou Poslanecké sněmovny musí být někdo z vítězné koalice.

Nejvíc mandátů má však v rukou ANO, nemá tedy ani tak nárok na předsedu Sněmovny? „Vítězem voleb je nepochybně koalice SPOLU. Na mandáty nehrajeme, je jasné, že koalice SPOLU bude vládnout s Piráty a se STAN,“ zdůraznil Benda.

Je pravda, že sám aspiruje na post předsedy Sněmovny? „Neaspiruji. Tyto spekulace se objevují u lobbistů a novinářů. Žádná jednání ještě nezačala. Petr Fiala, náš předseda, vyhrál volby a nese hlavní zodpovědnost. Kam mě Fiala postaví, tam budu stát,“ řekl Benda.

ODS by tedy měl ve finále připadnout post premiéra, možná post předsedy Sněmovny, a šéf Senátu je také z ODS. Odpovídá to výsledkům voleb? „Jen jsme řekli, že předsedou Sněmovny nemá být někdo z ANO, ale za koalici SPOLU,“ zdůraznil Benda, který se odmítl pouštět do spekulací ohledně personálií.

Budou v rámci rozdělování funkcí v Poslanecké sněmovně pamatovat i na poslance SPD? „Řekli jsme jednoznačně, že pokud bude normální předání moci, pokud poražený uzná porážku a nebude žádné zdržování, tak budeme respektovat princip poměrného zastoupení,“ pokračoval Benda.

Koalice SPOLU začne ve středu jednat s uskupením PirSTAN o programu pro společnou vládu, těchto jednání by se měl Benda účastnit. K vládnutí však koalice SPOLU Piráty ani nepotřebuje. Nemá v plánu jednat pouze se starosty? „Koalice SPOLU bude jednat společně s Piráty i STAN,“ uvedl Benda.

V tomto kontextu odmítl, že by ODS v předvolební kampani útočila na Piráty: „Na Piráty jsme rozhodně neútočili, je to blud, který se vykládá. Ostře na ně útočil Babiš,“ řekl, že si není vědom jediného útoku na Piráty ze strany ODS. Nevidí prý žádný problém, který by bránil k utvoření koaliční vlády.

Má Benda sám ambice získat nějaký vládní post? Například funkci ministra spravedlnosti, jak se proslýchá? „Nemám žádné preference. K čemu budu vyzván a kam se budu hodit, tam budu postaven. Nechodím za Fialou říkat, že bych chtěl to či ono. Budu spokojen i jako řadový poslanec,“ řekl smířlivě.

Základem tohoto volebního období je podle něj především zklidnění země. „Obrovský problém je covidová legislativa-nelegislativa, kterou zavedl ministr Vojtěch. Je to zmatek a pokles důvěry občanů ve stát,“ uzavřel, že jeho snahou bude zmírnit krizi, kterou Česko prochází.

