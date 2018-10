Marek Hilšer si všiml hrozby z Ruska

Podle Hilšerových slov Vondráček odjel do Moskvy v ponížené formě. „Ohrožení vnímám ve vytvoření energetické závislosti na Rusku, pokud by se měl dostavovat Temelín nebo Dukovany,“ uvedl Hilšer s tím, že je pro něj nepředstavitelné, aby předseda Senátu jezdil podobným způsobem do ruského parlamentu.

Tam se předseda Poslanecké sněmovny tentokrát setkal s předsedy obou komor – Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou. Ti jsou přitom oba na sankčním seznamu Evropské unie a Spojených států.

Vondráčkovo vystoupení v Rusku se možná dostane i na přetřes ve Sněmovně. Opoziční strany zřejmě budou chtít, aby jim Vondráček vysvětlil kroky, které v parlamentní diplomacii činí.