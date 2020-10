Máte covid? Bude se o vás starat ortoped. Jsme unavení, zní z nemocnice

reklama

Uherskohradišťská nemocnice má v současnosti 126 nakažených pacientů a používá všechny své vlastní plicní ventilace. „Měli jsme jich 24, ale v sobotu jsem přebíral dalších deset ze státních hmotných rezerv. Požádal jsem o ně Ministerstvo zdravotnictví a oni to promptně vyřídili. Volných je tedy nyní deset,“ říká Sládek v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Mnohem větší problém je podle Sládka nedostatek personálu, kvůli čemuž musela nemocnice zrušit všechny neakutní výkony a plánované hospitalizace. „Chtěli jsme standardní chod co nejvíce zmenšit, tak aby personál, který díky tomu vybyl, mohl posílit lůžková oddělení, která jsou plně vytížená. Nemocnice je teď jedna velká loď a nehrajeme si na jednotlivé odbornosti. Jsou pacienti, u kterých musí být příslušný odborník. Ale kde to jde, tak máme i lékaře s jinou odborností," nastiňuje Sládek s tím, že je to vždy pod dozorem příslušného lékaře s danou odborností.

Nedostatek lidí je daný součtem pracovníků na ošetřovném kvůli zavření škol a nemocných osob nebo těch v karanténě. „Naštěstí školy nás nepostihly tolik jako letos na jaře, kdy jsme měli na ošetřovném sto zaměstnanců. Teď jich je jen deset, ale mění se to. Hlavní důvod je v pracovních neschopnostech. Jsou to jak covid pozitivní zaměstnanci, tak ti, kteří mají i jiný důvod, se kterým musejí zůstat doma. V současnosti nám chybí zhruba 175 pracovníků a z toho asi 115 zdravotníků,“ uvádí Sládek, že chybí přes deset procent pracovníků.

Personál se podle jeho slov musí po nemocnici přesouvat mezi odděleními, jak je potřeba. „Druhou variantou, jak pomoct, je oslovit lékaře, zdravotní sestry nebo sanitáře zvenčí. Těch je omezené množství, protože jich v okrese či kraji není výrazný přebytek, ale máme tu lékaře a sestřičky, již jsou třeba v důchodovém věku a ještě mají sílu pomoct. Dále jsme oslovovali studenty středních a vysokých zdravotnických škol. A hodně čekáme na pomoc mediků, protože právě teď se domlouvá jejich pracovní povinnost,“ představuje další možnosti ředitel nemocnice.

Pozitivní zprávou je podle Sládka to, že většina chybějícího personálu nejsou nakažení a covid se v nemocnici mezi pracovníky nešíří. „Nechci to zakřiknout, ale zatím se nám to nerozšířilo v masivním počtu. Teď máme 58 pracovníků, kteří jsou covid pozitivní, což neberu jako masivní počet vzhledem k tomu, kolik lidí projde nemocnicí. Občas se ale utvoří nějaké ohnisko, kde to ‚bouchne‘ víc, a pak to musíme řešit. Naposledy to bylo na dopravě, kde jsme měli více sanitářů a řidičů, kteří jsou covid pozitivní. Ale všeobecně, a to klepu asi desetkrát do stolu, jsme kvůli nakaženým zaměstnancům nemuseli nyní omezit péči nebo oddělení zavřít,“ hledá na dnešní situaci alespoň nějaká pozitiva Sládek.

Opatření proti nákaze navíc nejsou tak přísná jako na jaře, kdy byl virus ještě neznámý. „Mysleli jsme, že když se ten virus jen objeví v okolí nemocnice, tak se nakazíme. To je lichá představa. Teď ten virus trochu víc známe, takže jsme reagovali na ty situace, při kterých se nejvíce přenáší. To jsou chvíle, kdy nemáte respirátor nebo roušku a jste pohromadě například u svačiny nebo kávy. To může být problém. Ale víme, že tady si už musíme dávat pozor, a jsme v denních místnostech po jednom po dvou," ujišťuje ředitel nemocnice.

„Musejí být opatrní a oni také jsou. V tom jim patří velký dík, že to dodržují, a není to o striktnosti, ale o selském rozumu. Sami se nechtějí nakazit, a způsobit tím další oslabení kolektivu. Psychická a fyzická zátěž je obrovská. I na základě jejich požadavků jsme se domluvili s našimi psychology, kteří jinak dělají intervence u pacientů. Rozebírají s nimi situaci, radí jim, jak odpočívat, jak zvládnout stres a zátěž a jak nevyhořet,“ říká Sládek.

Nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze proti koronavirovým opatřením Sládek podle svých slov raději nechce rozebírat. Na demonstraci mimo jiné zaznělo, že nemocnice žádné problémy zjevně nemají, protože je na chodbách klid. „Jsme unavení a nemá cenu říkat něco, co je notoricky známé,“ reaguje Sládek.

„A že na chodbách nejsou lidé? Nejsou tam z toho důvodu, že omezujeme standardní, neakutní péči. V ambulancích a nemocnicích je proto menší počet standardních pacientů a na covidová lůžka, kde jezdí jeden příjem za druhým, je pouštět nebudeme, protože tam nikdo nemůže chodit. Na standardních chodbách je menší provoz, ale na dalších chodbách, které nevidí, je výrazný provoz. Víc bych se ale k tomu nevyjadřoval. Potýkáme se s tím, že potřebujeme další personál, stěhujeme jednotlivá oddělení a děláme opatření, abychom to zvládli, a nemáme sílu, abychom poslouchali někoho, kdo o tom nic neví,“ vzkazuje Sládek demonstrantům.

Jako ředitel prý musí každý den řešit přesuny oddělení, tak aby se dal zvládnout nápor nových pacientů. „Uzavřeli jsme rehabilitaci a jedno oddělení následné péče, rozšířili jsme infekční oddělení. Dále jsme přestěhovali plicní oddělení z jejich prostor do sdruženého lůžkového fondu interních oborů. Na plicní jsme dali covidové pacienty, ale tam máme jen dvacet lůžek, a to nám nestačí. Proto jsme uvolňovali místa na sdruženém lůžkovém fondu chirurgických oborů. Včera jsme začali uzavírat dětské oddělení, protože jsme se domluvili se zlínskou Baťovou nemocnicí, že je převezme. Na dětskou JIP tak můžeme přesunout neurologickou JIP, abychom si uvolnili další prostor pro covidové pacienty. A tak bych mohl pokračovat dál,“ upřesňuje Sládek.

Navíc ani nemohou využít krizové plány, které byly tvořeny na katastrofické události, a ne pandemické. „Jsou základní krizové plány, ale ty jsou k ničemu, když na jedné stanici vypadne personál, například pět lidí. A už s ním nemůžete počítat. V současnosti děláme úpravy tady a teď a děláme je každý den, aby to bylo v pořádku. Krizové plány totiž byly dělané na katastrofy a jsou to spíš traumatologické plány, ve kterých se předpokládá, že je personál k dispozici. V nich se neuvažuje nad podobnou pandemií, která zasáhne všechna zdravotnická zařízení. V takových chvílích může krizový plán selhávat, pokud bychom jeli jen podle něj. Musí se měnit v čase a místě,“ vysvětluje.

Lůžek pro nové pacienty je podle Sládka zatím stále dost. „Máme uvolněných skoro dvě stě lůžek, ne všechna se ale hodí pro covidové pacienty. Nyní jsme jim schopni nabídnout asi 150 lůžek. A každý se nás ptá, kolik jich ještě máme. Máme vždy připravenou variantu, jak jet dál. A pořád tu hranici posouváme. Jednou se nám může stát, že už to nepůjde a nebude kam posouvat, ale zatím se nám to daří,“ říká.

Na špatné předpovědi odborníků prý moc nehledí a soustředí se na každodenní problémy. „Kde byli odborníci na začátku epidemie, kdy tvrdili něco jiného? Tomu se trochu usmívám. Jsme teď a tady, nikdo neví, co bude dál. Jsou to dohady a statistické modely, ale my musíme připravovat kapacity ze dne na den. A až budeme vědět, že jsme na konci, tak už nebude jiná možnost než říct: ‚Stop. Už nejsme schopní dál přijímat pacienty.‘ Kdy by to ale mělo nastat, to nedokážu říct. Je to o tom, jestli bude počet nakažených stoupat tímto tempem a kolik jich bude potřebovat hospitalizaci,“ říká Sládek pragmaticky.

Výzvy na doplnění personálu podle něj alespoň někdo vyslechl a nemocnici pomohl. „Není to v řádu desítek, ale jednotek. Co se týká nelékařského personálu, tak jsme na čtyřiceti lidech, kteří nám pomáhají. Jsme rádi za každého, který nám pomůže. Reakce byla ještě před několika týdny, kdy covid nebyl všude, slušná. Teď už je ale téměř nulová. V celé republice začíná být obrovský nedostatek,“ varuje ale Sládek na konec.

