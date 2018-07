Matějka po útoku migrantů na hranice španělské enklávy varuje: Nastal nebezpečný precedent. Budou následovat stovky a tisíce dalších!

František Matějka, předseda Strany nezávislosti České republiky, v krátkém videu na sociální síti zkritizoval laxní přístup španělských bezpečnostních složek a nedostatečné informování ze strany českých médií týkající se čtvrteční události, kdy stovky migrantů pronikly přes bariéru španělské enklávy Ceuta v Maroku na severu Afriky a útočily na policisty výkaly a nehašeným vápnem. V rámci tématiky migrace pak také na svůj twitter umístil koláž znázorňující několik českých primátorů, kteří jsou za jedno s hnutím Žit Brno, jenž volá po přijetí několika desítek uprchlíků z Itálie do Brna.

Masový průnik stovek migrantů, z nichž se někteří v Maroku dostali přes bariéru, podle Matějky ukázal dvě velmi podstatné věci. První z nich je ta, že Španělsko má bezpečnostní složky, které dovedou tvrdě zakročit. Připomněl, že něco podobného jsme mohli vidět i při zásahu v Katalánsku. „Tamní obvatelé se pokusili pomocí demokratického referenda získat nezávislost. Jejich snaha ale byla španělskou policií tvrde potlačena. Bezpochyb se jednalo ze strany Španělska o snahu extrémně trvdým policejním zásahem odradit kohokoli, aby v budoucnu podobné referendum nedělal. To šlo až na krev,“ připomněl.

Ve srovnání s tím se proto podivil nad tím, že v enklávě Ceuta španělské bezpečnostní složky proti migrantům, kteří se dostali na dobývané území a útočili, naopak násilí nepoužili. „Nastal nebezpečný precedent, který budou jistě brzy následovat stovky a tisíce dalších afrických útočníků. Laxní přístup španělských ochránců naší společné hranice jim dal v podstatě pozvánku,“ upozornil ve videu umístěném na Twitteru.

Matějka: „(...) Španělsko má bezpečnostní složky, které dovedou tvrdě zakročit. Viděli jsme to v Katalánsku. Tam to šlo na krev. (...) V enklávě Ceuta se ale všichni útočníci zdárně dostali na dobývané území. Španělské bezpečnostní složky proti nim nepoužily násilí..."

Následně se přesunul rovnou k druhému bodu. V něm upozornil, že v případě násilného potlačení katalánského referenda o situaci všechna naše média několik dní v kuse informovala, a celé společnosti byl vyslán jasný signál, že demokratický členský stát nebude tolerovat žádné snahy o pořádání demokratických referend. Oproti tomu podrobnosti o naprostém selhání obrany naší společné hranice je potřeba velmi pracně dohledávat na internetu. Naše média prý přinesla jen pár krátkých zpráv a dál o tomto jasném narušení našich hranic mlčí.

„Co je cílem tohoto mediálního tícha? Jako předseda strany Strany nezávislosti České republiky vám mohu slíbit, že budeme vždy bojovat za ochranu celého našeho území, a všech našich občanů. Nedopustíme, aby byly před našimi občany tajeny takto důležité informace,“ uvedl.

Ve svém dalším tweetu Matějka zaměřil svou pozornost na prohlášení hnutí Žít Brno, které navrhlo přijmout několik desítek uprchlíků do Brna, s čímž by souhlasilo i několik českých primátorů. Česká televize totiž oslovila zástupce všech 26 statutárních českých měst. S přijetím uprchlíků by neměli problém v Karlových Varech, v Plzni, v Jihlavě, v Děčíně, v Mladé Boleslavi, v Hradci Králové, v Pardubicích a v Přerově.

V návaznosti na to Matějka na sociální síť umístil koláž zobrazující mapu České republiky s osmi červeně vyznačenými městy, v nich by primátoři uprchlíky přivítali. V druhé půlce koláže pak umístil fotografii několika desítek migrantů, jako názorný příklad toho, koho jsou na své území zmínění primátoři ochotni přijímat.

První fotka: Primátoři měst České republiky, kteří jsou připraveni přijímat ekonomické migranty, kterým eufemisticky říkají běženci.



Druhá fotka: Aby bylo jasné, o co jde.

Samotní členové z hnutí Žít Brno uvedli, že už se nemohli dále dívat na to, jak náš premiér vnímá naši republiku jako tak nesebevědomý stát, který není schopen si poradit se začleněním několika desítek migrantů. „My jako hnutí Žít Brno jsme chtěli říct, že se na to díváme jinak, a chtěli jsme dát příklad toho Brna, kde poslední čtyři roky děláme velmi úspěšně politiku integrace, a na tom příkladu ukázat, že to není žádný problém,“ uvedl Martin Freund z hnutí Žít Brno.

Freund poukázal také na to, že jde přece jen o několik desítek lidí, kteří prostě prchají z pekla a potřebují pomoc. „Máme nějaké závazky, jsme členy Evropské unie a možná, kdybychom se sami dostali do podobné situace, tak bychom byli rádi, kdyby nám někdo pomohl. A to mluvím jak o těch uprchlících, tak o těch státech, které jsou tím nejvíc zasaženy, jako je třeba Itálie,“ uzavřel.

