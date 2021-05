MeSES? Pomoct Česku byla naše občanská povinnost, říká viroložka Tachezy

Viroložka Tachezy má za to, že vláda rozpustila mezioborovou skupinu MeSES, protože se rozhodla jít pohodlnější cestou. Sama ale nelituje, že nabídla státu pomoc. Ona i její kolegové to prý považovali za svou občanskou povinnost. Jako odbornice vládě doporučila testovat žáky i v září a prozradila, kdo se proti covidu bude muset očkovat pravidelně.

Mezioborová skupina (MeSES) pro řešení epidemie koronaviru byla rozpuštěna. Její členka Ruth Tachezy v rozhovoru pro Lidové noviny prohlásila, že se vláda rozhodla jít cestou, která bude lidem pohodlná a bude se jim líbit. Odborníci z MeSES doporučovali dělat i nepopulární kroky.

„Myslíme si, že resort přestal reflektovat naše služby, že už jim naše vyjádření nebyla pohodlná. Opatření, která plánují, jsou více přijatelná pro lidi. Nejde o žádné omezování, je to vlastně rozvolňování bez testování. Kladou důraz pouze na očkování. My jsme přeci jenom striktnější. Nicméně jsou to jen spekulace,“ poznamenala Tachezy.

Když skupina vznikla, její členové si prý vůbec nebyli jisti, jestli vláda bude o její rady stát, ale tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný o tuto spolupráci stál. Bohužel ale na ministerstvu nevydržel dlouho, a po příchodu Petra Arenbergera začal zájem o spolupráci pomalu ochládat.

„My jsme v rámci skupiny nebyli žádní idealisté. Chtěli jsme zkusit tehdejší velmi špatnou situaci zvrátit a pomoci Česku, aby se neudělala spousta dalších chyb. Nevěděli jsme, jestli nás někdo vyslyší a bude o nás stát. Nicméně jsme to považovali za svou občanskou, morální a profesní povinnost. Byli jsme potěšeni, že pan exministr Blatný nakonec spolupráci s námi zahájil. Bohužel byl na ministerstvu velmi krátce a my jsme nevěděli, co nastane s příchodem nového ministra. Ten se ale okamžitě vyjádřil, že s námi chce také spolupracovat. Schůzky s ním byly dvě, pak s námi spíše komunikoval pan náměstek Havrda. Následně jsem z naší spolupráce měla čím dál tím více rozpačité pocity,“ řekla Tachezy.

Osobně by uvítala, kdyby se ještě v září testovali školáci, aby se ukázalo, jak velká virová nálož mezi nimi je. Pokud se ukáže jako zanedbatelná, mohlo by se s testováním po třech zářijových týdnech přestat.

Pokud jde o očkování, podle Tachezy jednou možná přijde den, kdy se proti nemoci covidu-19 budou očkovat jen rizikové skupiny, ale pro ostatní se změní v běžnou chřipku. Napomůže tomu, když se teď většina populace proočkuje.

„U chřipky je v průměru každý rok hlášeno 2000 až 2500 úmrtí. Odhaduji to podobně u tohoto viru. Teď ale musíme očkovat všechny, a to i děti, protože viru je v populaci pořád hodně a stále je velmi nebezpečný. Je důležité, aby lidé pochopili, že se nebudou celoživotně vakcinovat. Očkování je nutné teď, po omezenou dobu, abychom virus zklidnili a nastavili pravidla. Je klidně možné, že virus bude kolovat v populaci a my nebudeme muset nikoho vakcinovat dál, nebo, jak jsem zmínila, pouze rizikové skupiny. Nyní to ale opravdu nevíme, uvidíme,“ poznamenala.

