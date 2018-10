Mediální událost na Slovensku! Nejprodávanější seriózní deník spustil TV Pravda

Deník Pravda nabízí svým čtenářům nové služby. Čtenáři najdou na webu Pravda.sk desítky videí, ze kterých se dozvědí ještě více informací. „Jsem rád, že se Pravda stává moderním multimediálním médiem, což byl od počátku vstupu do Pravdy náš cíl. Děkuji všem pracovníkům za jejich úsilí a skvělou práci. Pravda je jen jedna a dnes už to platí i v multimediální dimenzi,“ uvedl Valenta.

Podnikatel Michal Voráček si prohlédl nové moderní studio a nabádal všechny, aby ho ve své práci využili naplno. „Otevření studia a vysílání TV Pravda je dalším krokem k posílení tohoto média na slovenském trhu. Máme vždy ty nejvyšší ambice a věřím, že to ocení čtenáři i obchodní partneři, pro které jsou videa a televize zajímavou příležitostí, jak o sobě dát vědět. V tomto ohledu si slibujeme i zvýšení reklamních příjmů,“ uvedl Voráček.

Šéfredaktorka deníku Pravda Nora Slišková doplnila, že spuštění videí na webu a televize TV Pravda považuje za výzvu, a je připravena udělat všechno pro to, aby pozice Pravdy zesílila. „Věřím, že naše čtenáře a teď už i diváky novým projektem TV Pravda potěšíme a zaujmeme,“ poznamenala šéfredaktorka.

Mnoho sil a úspěchů a hlavně vysílání pravdy popřál nové televizi frontman skupiny Elán Jožo Ráž a spolu s ním řada dalších slovenských osobností, mimo jiných i bývalý slovenský premiér Robert Fico. „Pravda je vždy jenom jedna, ale strašně dobrá. Divákům TV Pravda přeji, aby se bavili, a Pravdě, aby hodně pravdy dodávala,“ prohlásil Ráž.



(Fotografie: Pravda.sk)

Pánové Michal Voráček a Ivo Valenta vlastní také server ParlamentníListy.cz. Do mediální skupiny OUR MEDIA a.s. Česká republika patří také společnost OUR MEDIA SR a.s., vlastnící vydavatelství Perex, a.s., které vydává právě slovenský deník Pravda a webové portály Pravda.sk, varecha.sk, birdz.sk, avizo.sk, moment.sk. Pravda je nejprodávanější seriózní deník na Slovensku. Vyplývá to z průzkumu MML-TGI za druhé pololetí 2017, na který poukázal server MediaGuru.

Průměrný denní prodej Pravdy za rok 2017 byl 36 277 výtisků. Internetový portál pravda.sk v měsíci lednu 2018 dosáhl 1 556 369 RÚ. Webové portály vydavatelství PEREX, a.s. v březnu 2018 měly celkem 1 677 096 reálných uživatelů.

Do mediální skupiny spadá také několik regionálních televizí. Konkrétně Praha TV, která je nejsledovanější regionální televizí v České republice, a dále Regionální Televize CZ, televize TVS – televize jihovýchodní Moravy a Brno TV1 a server ParlamentnéListy.sk.

autor: mp