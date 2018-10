Mediální žumpa! Pouta a páska na pusu... Takhle řádil ve Sněmovně Ondráček těsně před hlasováním

Ondráček nejdříve žertoval, že mohl vystoupit v poutech a s páskou přes ústa, ale pouta prý půjčil kamarádce, která mu je dosud nevrátila, a s páskou by se mu „blbě hovořilo“. Ondráček nejdříve citoval z policejní žádosti o vydání. Prý se mu v ní nepřímo klade za vinu, že Horáček nevyhrál prezidentské volby, protože poškodil jeho dobré jméno. Pak uváděl výroky z rozhovoru pro Eurozprávy.cz, kvůli kterým byl zažalován.

Anketa Měl by být medvěd, který se toulá Moravou, odstřelen? Ano 45% Ne 55% hlasovalo: 1613 lidí

Ondráček potom vysvětloval, že se k němu doneslo, že bude kriminalizován. Zmínil, jak navrhl zákon o hanobení prezidenta republiky. K jeho projednávání nikdy nedošlo. „Pro mě je důležité to, že jsem dostal informaci během následujících asi tří nebo čtyř měsíců, že budu kriminalizován. Slyšíte dobře – budu kriminalizován,“ prohlásil Ondráček. A přidal jména těch, kterým se něco takového stalo, např. Karel Daňhel nebo Jaroslav Štefec.

„Ano, většina lidí o mně ví, že jsem i ve svých skoro padesáti letech aktivní a jezdím jako vedoucí na dětské tábory, ale – a pokud takový pokus možná byl učiněn – chtěl bych říci, že moje děti, a já si klidně dovolím říci moje děti, protože jsem mezi nimi už mnoho let, se zřejmě buď koupit nedaly, anebo jsou to děti mých bývalých kolegů, protože ten tábor je policejní,“ popsal Ondráček, kudy cesta nevedla.

A přidal další: „Představte si, já jsem v průběhu toho období, do té doby, než bylo sděleno nebo vzneseno toto obvinění pro pomluvu, se účastnil různých společenských akcí a až jsem si začal sám sobě říkat, jak jsem neodolatelný ve svých padesáti letech, skoro padesáti letech, když se nejméně ve dvou případech na mě nabalily krásné mladé ženy, hezky jsme si povídali a skončilo to pozváním do nedalekého bydlení. Co by následovalo, jsem si uměl poměrně rychle vyhodnotit a chtěl bych říci tomu, kdo vybíral tyto ženy a dívky, měl velmi dobrý vkus. Určitě by to stálo za to. Bohužel, ani to nevyšlo.“

Fotogalerie: - Komunistický první máj v Brně

Nakonec tedy zbyla jen pomluva, za kterou prý v historii Československa nebyl trestně stíhán ještě žádný poslanec. A Ondráček se pustil do státního zástupce. Nadal mu za to, že se trestním právem snaží řešit něco, co spadá do práva civilního. A také za to, že bylo vyšetřování místně nepříslušné.

„Dneska je prostě národním sportem kohokoliv, kdo večer sedne k počítači, napíše trestní oznámení, a na nás to takhle spadne na všechny, co tady sedíme, a na všechny komunální politiky, kteří sedí a jsou v této zemi,“ stěžoval si Ondráček a dodal: „Nezbývá mi, než si položit otázku, kdo za to může a komu tento stav vyhovuje?“

Na závěr dal Ondráček vzkaz pro novináře: „Já vám řeknu, páni novináři. Jste pro mě mediální žumpa, tak to prostě je a bude. Já s vámi i takto bohužel někdy musím jednat. To, co předvádíte vůči mně a vůči mé osobě, je prostě někdy až za hranou. Ale i tak vám děkuji, protože příznivců, ať na sociálních sítích, anebo kde jinde, mi přibývá po stovkách. Takže děkuji, jste jedničky bez jakéhokoliv gesta.“ Ono gesto mělo být Topolánkovo „Kalousku, jsi jednička“.

Psali jsme: Michal Horáček má velmi špatný den. Sněmovna nevydala komunistu Ondráčka ke stíhání Poslanci nejspíš nevydají Ondráčka. A takto se k tomu vyjádřili Kalousek a Gazdík Babiš nepodpoří státní dotaci pro svaz bojovníků za svobodu Duka ukončil členství ve svazu bojovníků za svobodu. Kvůli komunistovi Ondráčkovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas