Mengele! Na*raný Ondřej Hejma o důchodcích. A to ještě asi neviděl toto

Časopis Reflex zavedl v časech izolace na svém webu rubriku Korona dotazník, kde lidé odpovídají na pevně danou sadu otázek, týkajících se současné situace.

Dotazník vyplnil i Ondřej Hejma, který odpovídal také na otázku, co jej v poslední době rozčílilo.

Rocker se s odpovědí nepáral: „Spolehlivě mě nasere vždycky, když nějakej následovník dr. Mengeleho usoudí, že tahle tragédie by se dala využít jako důchodová reforma.“

Toto téma je pravidelně uchopováno nejen příslušníky mladé generace. Je pravdou, že v ČR se tito zástupci názoru – „tak důchodce umře“ – stali nejviditelnějšími.

V posledních dnech se rozšířil českým internetem také obrázek, který vysvětluje volbu v době koronavirové epidemie jako volbu mezi „lidmi, co do roka stejně umřou“ a „pádem do područí Ruska“.

A extrémní situace způsobila, že taková slova vyslovují dokonce i politici. Profesor Oskar Krejčí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz upozornil na slova zástupce guvernéra Texasu Dana Patricka, který měl natvrdo říci, že staří lidé musejí zemřít a zachránit tím ekonomiku.

Skepsi vůči snaze zachránit maximální množství pacientů ovšem vyslovili i někteří zástupci starší generace. Například pětasedmdesátiletý MUDr. Miroslav Macek, někdejší místopředseda ODS a dodnes všestranně aktivní internetový glosátor.

Svou vizi doktor Macek nazval „přírodní pohled na současné koronavirové šílenství“. „Pokud by se proti současné epidemii nepodniklo nic vyjma obvyklých každodenních hygienických úkonů a zajištění (paliativním způsobem) důstojné smrti umírajícím, nakazila by se rychle velká část obyvatel, kolem 1 % nakažených by zemřelo na svá různá, často mnohočetná onemocnění pouze potencovaná koronavirem, a celkový stav populace by poklesl z 10,6 milionu obyvatel na 10,5 milionu,“ popsal svou představu.

Epidemie by společností proběhla rychle, oddechl by si zdravotní systém a po počátečním smutku i mnozí příbuzní, kteří jsou uvázáni k často mnohaleté domácí péči o bližní. „Život by se v mnoha rodinách vrátil do přívětivějších kolejí, optimálně s lidmi poučenými o nezbytnosti stát se opět nezpychlou součástí přírody,“ dodal doktor Macek.

Medicínská věda by měla bádat nad vhodným lékem, ale i nad tím, jak se poučit, aby se podobná pandemie už v budoucnosti neopakovala.

Obává se však, že nic z toho se nestane, protože jsme „pseudohumánní společnost“ a od přírody jsme se odtrhli už zcela. Proto budeme odsouzeni k dlouholetému marasmu.

Když mu kdosi namítl, že „myšlenka, že ti lidé nezemřou navíc, ale jenom trošku dřív a bez trápení, je skutečně nosná“, Macek oponoval, že by lidem přál, aby se dožili v plném duševním a tělesném zdraví co nejdelšího věku a zemřeli, pokud možno, náhle milosrdnou smrtí. Takový život ale rozhodně není, pokud jste mnoho let upoutáni na lůžko a při životě jen „udržováni“.

