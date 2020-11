Menstruace, vložky a tampóny. U Emmy Smetana se řešilo téma, které zaujalo i Babiše

Před pár dny Skotsko schválilo bezplatný přístup k základním menstruačním potřebám; Andrej Babiš pověřil šéfku státní kasy, aby se taky pokusila najít řešení. V DVTV to okomentovala Ilona Bittnerová. „Když se podíváme na ty dnešní diskuse, tak někteří ti lidé jsou úplně vyhrocení a spousta mužů to tam komentuje a myslím si, že se z toho dělá něco, co to jako není, další kontroverzní téma, což si myslím, že není potřeba,“ myslí si.

Hostem rozhovoru na DVTV byla zakladatelka blogu Kalíšek.cz Ilona Bittnerová. Tématem byl kontroverzní krok Skotska, které chce bezplatně nabízet menstruační potřeby pro ženy. Český premiér Andrej Babiš zaúkoloval ministryni financí Alenu Schillerovou, aby zde nalezla též nějaké řešení.

„Přála byste si, aby se z vložek a tampónů stalo i u nás dotované zboží?“ zeptala se moderátorka na úvod. Odpovědí jí bylo, že jde o věc, která by se měla začít diskutovat, jelikož je prý spousta žen, které svoji menstruaci neřeší tak snadno.

Skotsko bude jako první země na světě všem ženám hradit menstruační pomůcky. Chtějí zbořit toto stigma a bojovat s chudobou. Novináři se mě ptají, jestli by bylo by něco takového možné i u nás. U příjmově nejslabších určitě. Požádal jsem @alenaschillerov, aby našla řešení. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 25, 2020

Nejde přitom o novou věc. Média o tom začala informovat již v březnu, kdy tento zákon začali ve Skotsku projednávat. K iniciativě se prý připojily i jiné země, a to tím, že například snížily DPH na menstruační potřeby. „Takže si myslím, že těch možností řešení toho problému, aby ty menstruační pomůcky byly dostupné pro všechny, je vícero a nejsem si jistá, že to, aby byly zcela zdarma, je to nejlepší a jediné řešení, ať už pro státní kasu nebo i pro ty ženy samotné,“ uznala Bittnerová.

To, zda jsou menstruační pomůcky stigma, prý záleží na sociální bublině, ve které se ten člověk pohybuje. „Já tím, že se té menstruaci věnuji již přes deset let, tak se samozřejmě pohybuji mezi ženami, kde vůbec toto stigma nepociťují, ale zároveň se zúčastňuji různých diskusí, ať už na Facebooku nebo prostě veřejných diskusí, tak tam se stále setkávám s ženami, pro které to stigma je a které s tím problém mají. Je to často tak, že ta menstruace není problém, není to tabu v médiích. Není to tabu, dokud se to netýká mě osobně, ale vlastně pro spoustu žen je problém říci, já menstruuji anebo třeba já potřebuji ty menstruační potřeby.

Takže já třeba, co jsem se bavila s ženami, které pracují v azylových centrech nebo které pracují s bezdomovkyněmi a podobně, tak vlastně ty ženy se stydí říci o ty menstruační potřeby i třeba pokud jich potřebují větší počet. Samozřejmě máme různé charitativní organizace, které pracují se skupinami žen, které jsou nějak sociálně znevýhodněné a je to tak, že vlastně ony ty menstruační potřeby třeba distribuují, ale ne každé ženě to stačí,“ uvedla zakladatelka Kalíšku. Prý jsou ženy se silnější menstruací, které potřebují více pomůcek.

Psali jsme: Plakal, že neuvidí rodinu. A umřel. Obžaloba vlády za covid

Boření tohoto stigmatu je tedy prý hodně dlouhá cesta, ale je dobře, že se o tom v poslední době mluví a přicházejí na trh nové menstruační pomůcky. Mělo by se o tom ovšem mluvit více ve školách, aby to muži brali jako něco normálního. Důležitý je i přístup k problému v rodinách. „Když se podíváme na ty dnešní diskuse, tak někteří ti lidé jsou úplně vyhrocení a spousta mužů to tam komentuje a myslím si, že se z toho dělá něco, co to jako není, další kontroverzní téma, což si myslím, že není potřeba,“ usoudila Bittnerová.

Bittnerová si ovšem nemyslí, že by samotná bezplatná distribuce menstruačních pomůcek mohla stigma ve společnosti odstranit. Lepší je prý cesta snižování DPH pro hygienické pomůcky, aby si každá žena mohla vybrat to, co jí vyhovuje. V ČR panuje 21% sazba DPH, což nás řadí mezi země s nejvyššími sazbami DPH na tyto pomůcky v Evropě. České úřady se dle Bittnerové vymlouvaly na to, že nechtějí dělat zmatek v sazbách DPH, kdy by mohly zavést dokonce 5% sazbu díky výjimce EU.

„Setkala jste se někdy s termínem ‚menstruační chudoba‘, o které mluví skotští zákonodárci a která podle nich vzrostla během koronavirové krize?“ zeptala se Emma Smetana.

„Já pravidelně jezdím do Tanzanie, takže samozřejmě tam je to téma mnohem palčivější, tam je naprosto běžné, že kvůli menstruaci nemohou dívky ani chodit do školy. Ale zrovna tento konkrétní problém jsem dneska hodně zjišťovala, jestli vážně existuje i v Česku, a obvolala jsem řadu azylových domů, charitativních organizací a potravinovou banku. A vlastně nikdo z těch pracovníků, kteří jsou přímo z terénu, tak neznal jediný případ, kdy by nějaká rodina měla problém posílat svoje děti, dívky do školy, protože nemají menstruační pomůcku,“ odpověděla.

Ohrožené jsou v Česku ovšem svobodné matky, které prvně řeší jídlo pro své děti, a až poté jsou na řadě hygienické potřeby pro ně samotné. Svobodné matky tedy mohou mít ten problém, že na hygienické potřeby nebudou mít peníze.

