„Kolosální střet zájmů Decroix.“ Partie skončila obří hádkou

Jak napravit otřesenou reputaci Česka po bitcoinové aféře a kam až sahá odpovědnost vlády. Takové bylo téma první části nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Diskutovali ministr kultury Martin Baxa (ODS), europoslanec Jan Farský (STAN), poslanci Radek Vondráček (ANO) a Jakub Michálek (Piráti).

„Přijetí daru ministrem Blažkem bylo jednoznačně chybné. Je povinností vlády to vysvětlovat,“ připustil Martin Baxa, ministr kultury a místopředseda ODS. „Jednalo se o samostatné rozhodnutí ministerstva spravedlnosti. Bylo to Blažkovo rozhodnutí. Žijeme v demokratické zemi, kde platí zákony. Blažek měl kompetence dar přijmout. Chybně vyhodnotil situaci. Záležitost je velmi vážná, nechci ji zlehčovat, ale bylo to jeho rozhodnutí,“ zdůraznil Baxa.

„V zahraničí se o nás píše, že jsme země, kde se perou špinavé peníze,“ podivoval se Radek Vondráček, poslanec, předseda ústavně-právního výboru a místopředseda hnutí ANO. „Každý den vycházejí na světlo další skutečnosti,“ připomněl Vondráček.

„Ministři za STAN o tom nevěděli,“ zdůraznil Jan Farský, europoslanec a místopředseda hnutí STAN. A pokračoval: „Pokud máme držet vládu, potřebujeme otevřenou komunikaci. Snažíme se důvěru vrátit, ne ji oslabit.“ Jeho hnutí teď podle něj chce obnovit důvěru lidí ve stát. Připustil, že odpovědi na veškeré otázky zatím ve STAN nedostali. „Otázek je hodně. Je potřeba je zodpovědět. Zatím spíš přibývají, než by ubývaly,“ dodal Farský.

„Byli jsme otřeseni. Jsou tam bílá místa. Jednoznačné je, že byli dva politici, kteří měli přístup k informacím, to je Blažek a Stanjura,“ řekl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Uvedl, že v darovací smlouvě je napsáno, že ministr financí byl informován o záměru. „Stanjura, který zodpovídá za problematiku praní špinavých peněz, měl informovat vládu. Mohl jít na policii. Politici ODS se naopak snažili vše utajit. Chceme, aby ti dva, kteří o tom věděli, vyvodili zodpovědnost,“ domnívá se Michálek.

„Musím odmítnout, že Stanjura odpovídá za problematiku praní špinavých peněz. Stanjura vysvětlil pozice ministra financí, co může dělat a co nemůže dělat. Proto je třeba pečlivě popsat jednotlivé věci,“ uvedl Baxa. Ministr Stanjura se podle něj o věci dozvěděl až po podpisu smlouvy. „Řekl ministru Blažkovi, že to není dobré. Blažek se však rozhodl dar přijmout. Ministr Stanjura Sněmovně vysvětlil, jaké jsou jeho kompetence,“ zopakoval ministr.

Michálek však nebyl s jeho reakcí spokojen. „Ministr financí Stanjura se o tom dozvěděl v lednu na základě dopisu z ministerstva financí. Mohl jít na vládu, říct ministerstvu spravedlnosti, aby nepřijímalo dar. Mohl informovat policii. Finančně-analytický útvar (FAÚ) byl informován až dodatečně. Pachatel utekl do Asie, je nedostupný. Miliardy skončí v organizovaném zločinu,“ soudí šéf poslaneckého klubu Pirátů. A dodal, že kdyby policie o věci věděla, státní zástupce by konal.

Vláda si měla sama říct o potvrzení důvěry

Svou nespokojenost dával najevo také poslanec Vondráček. „Stanjura nic nevysvětlil. Schoval se za paragrafy. Vyšlo najevo, že kdyby státní zástupce měl informace, podal by stížnost. FAÚ a policii to nahlásili až po tom daru. Stanjura byl informován. Měl k dispozici podklady, podle kterých ten člověk nemohl přijít k penězům jinak než trestnou činností. Je tu politická odpovědnost premiéra. Teď je potřeba, aby koalice přistoupila k tomu aktivně,“ soudí Vondráček. Vláda si podle něj měla sama říct o potvrzení důvěry. „Pokud to neudělají, vyzveme je,“ řekl poslanec hnutí ANO.

Zato představitel hnutí STAN hovořil velice opatrně. „Není to tak, že by se něco zametlo pod koberec. Odchod z vlády nepovažujeme za správný a zodpovědný. Snažíme se to dát dohromady. Pokud bychom z vlády odešli, kdo bude ověřovat informace? Zvládli bychom víc z opozice? Nezvládli,“ řekl Farský. Odchod z vlády by byl podle něj nezodpovědný. Rozhodující mají být jednání, která budou probíhat příští týden.

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13015 lidí

Šéf pirátských poslanců se mezitím dostával do varu. „Ministr Blažek řekl, že získal peníze, které policie nebyla schopná za třináct let získat,“ podivoval se Michálek. „Ministr Stanjura by měl říct, proč s tím nešel na policii. Drogový dealer a tunelář se obrátil na stát s tím, že když to nějak dopadne, tak něco věnuje,“ kroutil pirátský politik hlavou. „Ve Sněmovně jsme viděli maškarádu. Podstatné je, aby vláda dovládla s experty v čele těchto dvou resortů,“ zdůraznil Michálek. Nejde podle něj o selhání jednotlivce, ale o systémový problém.

Největší čorka, jakou jsme zažili

Představitel ANO se snažil kauzu tlačit ještě dál. „Ústava něco takového, jako je vláda s otřesenou důvěrou, nezná. Za mě spíše otřesnou,“ napálil to Fialově vládě Vondráček. „Není možné, aby naše země měla vládu bez faktické důvěry,“ řekl a dodal, že Poslanecké sněmovna je v této chvíli zablokovaná. „Ať si řeknou o důvěru. Nic proti Evě Decroix, ale je členkou ODS. Nikdo není objektivně schopen řešit něco, co se týká kolegů. Má kolosální střet zájmů. Měl by tam být někdo nestranný. Proto chceme demisi téhle vlády,“ zdůraznil místopředseda ANO.

Fotogalerie: - Poslední projev ministra Blažka

Ministr Baxa reagoval: „Odmítám obviňování Evy Decroix, že je v kolosálním střetu zájmů.“ Připustil, že krok Pavla Blažka byl nekompetentní. Kde je Jiřikovský, to podle svých slov neví. „Fiala neříkal, že vše proběhlo, jak mělo proběhnout. Postup ministerstva spravedlnosti nebyl dostačující okolnostem. Dalo se zjistit, že vše pocházelo z darknetového tržiště. Proto mluvím o chybě. O minulosti Jiřikovského víme,“ připustil ministr. Postup však prý byl podle zákona.

„To mluví za vše,“ okomentoval suše Michálek.

Podle Farského je v zájmu všech, aby byla obnovena důvěra. Na ODS bude podle jeho slov STAN vyžadovat odpovědi. Opozice však přikládá pod kotel a šíří mezi lidmi pocit, že všechno je špatně.

Pirátský poslanec se vrátil do dob, kdy jeho strana byla ve vládě. „My jsme ve vládě proti Blažkovi vystupovali. Poukazovali jsme na jeho nestandardní vazby,“ řekl Michálek.

Farský stále hovořil o tom, že STAN nic nevěděl. Zato Vondráček se do věci obul: „To je největší čorka, jakou jsme tu zažili. Úmyslné jednání. Stát tomu člověku umožnil, aby si to sám otevřel. Peníze zmizely. Zpronevěřil bitcoiny. To je zodpovědnost vlády, premiéra. Je to vládní krize. Je to taková ostuda, i mezinárodní, že musíme reagovat.“ V přínos auditu prý nevěří. „Aby nám soukromá firma vyřešila problém vlády? Ostuda je vládní a mezinárodní. Krize je politická,“ zdůraznil místopředseda ANO.

V nezávislost auditu nevěří ani Michálek. „Jestli chce koalice něco dělat, může připravit zákon o zabavování majetku z trestné činnosti. My Piráti máme plán proti korupci. Když se zadá audit, nic to nezmění. Potřebujeme měnit problémy systémově. Pachatel teď utekl do Asie, Česká republika přišla o peníze,“ rozčílil se pirátský politik.

Následovala hádka, při níž všichni přítomní mluvili zároveň a nebylo jim rozumět. Jejich vzrušenou diskusi ukončila až moderátorka Tománková.

