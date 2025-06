Jana Maláčová má podezření: Podivné, jak Blažek rychle rezignoval

Sociální demokraté (SOCDEM) v čele s Janou Maláčovou se rozhodli zabojovat o výsledek v blížících se volbách do Poslanecké sněmovny samostatně a s hlavou vztyčenou. V rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz s redaktorem Radimem Panenkou zdůraznila, že pod značkou SOCDEM budou kandidovat i další političtí partneři, což podle Maláčové ukazuje, že tradiční sociální demokracie stále má určitou sílu.

„Já vůbec ničeho nelituji. Někdy prostě když hledáte cestu, tak je strašně důležité promyslet a vyzkoušet všechny ty různé scénáře. Sociální demokracie v tuto chvíli bojuje, abychom se do Sněmovny dostali. Myslím, že je to naprosto zásadní věc. V tuhle chvíli jdeme samostatně a ničeho nelituji. … Když si to vyhodnotíte realisticky, tak zjistíte, že sociální demokracie je jediná strana, která řeší skutečné problémy v České republice,“ zdůraznila Maláčová.

Sociální demokraté ve Sněmovně by usilovali, aby mzdy neklesaly. Bude prý také třeba hledat levnější energie a, v kostce řečeno, „do toho říznout“.

Celý rozhovor můžete zhlédnout na youtubovém kanalů ParlamentníchListů.cz:

„Za vlády ODS přestalo platit, že se pracující člověk uživí ze své výplaty. Pro mě asi to nejvíc alarmující je, že máme největší pokles reálných mezd ve srovnání OECD. … Polsko, které je méně výkonné než Česko, tak má o sedm tisíc vyšší minimální mzdu,“ poznamenala s dodatkem, že minimální mzdu vnímá jako páku, která i ostatní zaměstnavatele pohne k tomu, aby zvyšovali platy, když už roste minimální mzda. Podle Maláčové by se dalo říct, že kdyby vláda Petra Fialy postupovala správně, mohly být v Česku platy vyšší třeba o deset tisíc. Alespoň u kvalifikovaných pracovníků. „A to už jsou peníze, kde si každý umí představit, co by s nimi udělal,“ poznamenala Maláčová.

Tlak na růst mezd by navíc podle Maláčové znamenal impuls pro modernizaci českých firem.

„Nízké mzdy jsou něco jako droga. Dělá vám to dobře, ale z dlouhodobého hlediska víte, že to bude průšvih,“ vyložila svůj pohled předsedkyně SOCDEM. Firmy by podle jejího názoru měly investovat do něčeho, co má budoucnost, protože stávající český ekonomický model se vyčerpal.

„K dovršení všeho zlého navíc řada českých domácností přežívá jen díky dávkám, a to i ještě o dávky nepožádaly všechny domácnosti, které by na to měly nárok. Tak je v Česku něco setsakramentsky špatně,“ nebrala si servítky Maláčová, podle níž je vládě Petra Fialy v podstatě jedno, jak velkým inflačním šokem Česko v posledních pár letech prošlo. Zdá se jí, že současní vládní politici lidem lžou a manipulují s nimi.

Je také přesvědčena, že lidé nebudou fakticky schopni pracovat do 67 let nebo ještě déle, a pokud vláda věří, že zvýšením věku odchodu do důchodu ušetří na penzích, tak podle Maláčové o to víc vydá na nemocenskou a na jiné finanční pomoci.

Nemluvě o tom, že nepočítá s tím, co s trhem práce udělá rozvoj umělé inteligence.

Maláčová má za to, že místo zvyšování věku odchodu do důchodu by české ekonomice prospělo zvýšení porodnosti, k čemuž však může dojít jen v situaci, kdy budou mít lidé dostupné levné bydlení a k tomu síť jeslí, školek a škol se školními družinami pro každého, kdo o tato zařízení bude stát.

Fiala a spol. by na Západě nevydrželi ani den, tvrdí Maláčová

„Podivné bylo, jak rychle ministr Blažek rezignoval, Přišlo mi také divné, že pan premiér teprve svolá bezpečnostní radu státu. To měl udělat už ve čtvrtek. Pamatuju si, že se soc. dem. premiérům vyčítalo, že to každé ráno studují – ty svodky. Přitom bývala praxe, že premiér ví, co se v zemi děje. A přijde mi, že role ministra vnitra je velmi podivná. Tvrdí, že o ničem nevěděl. Takže tady máme ministra vnitra, který neví, co se mu děje na baráku. A to bych ještě mohla pokračovat. To, jak se pan premiér potí na tiskovkách. Ty jeho argumenty nedávají smysl,“ kroutila hlavou Maláčová.

„Je to nevídaný skandál. Zase se o nás píše v zahraničí. Dokonce jsem zjistila, že o nás píše FBI. Tahle vláda přece říkala, že tu konečně bude to směřování na Západ. A která z těch hodnot, kterou za poslední týden předvedli, je prozápadní?“ pousmála se trpce Maláčová. „Oni zmiňují Západ, ale tam by nevydrželi ani den,“ doplnila nekompromisně.