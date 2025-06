Musíte bránit stát, velí Foltýn. René Kekely: Ne. Musíme jen zemřít

Jako moderátora, producenta a také dlouholetého novináře se vás hned na úvod zeptám, jak vnímáte v současné době svobodu slova?

To je složitá otázka. Myslím si, že je dobře, že žijeme v době, kdy můžeme vyjádřit svůj názor na cokoli – beztrestně. Otázkou pak je, jaké to bude pro každého z nás mít důsledky a následky. Jestli, pokud není názor jednoho v souladu s názorem druhého, nemůže zásadně ovlivnit třeba jeho přijetí do práce, jeho finanční hodnocení nebo jeho setrvání na stávajícím místě. Bohužel, toto se občas děje. A někde je to ve stylu: Názor můžeš mít jakýkoli, jen nám ho neříkej. Buď máš názor jako já a my, nebo jdi.

Je to trochu smutné, když vnímáte příběhy lidí ze showbyznysu, byznysu, korporátu…

Z některých stran zaznívají určité obavy, že nás někteří lidé chtějí prý táhnout na Východ, z druhých stran zase naopak, že současný Západ už, co se týče demokracie (různé regulace a nařízení z EU) prý není tím, co byl? Kdo má pravdu? Jak to cítíte?

To je to – kdo má pravdu? Tu jedinou a správnou. Myslím si, že pravda je někde uprostřed. My bychom, jako Česká republika, měli zůstat někde uprostřed. Tak jako uprostřed té Evropy jsme. A měli bychom si vždy vzít od každého to dobré, pozitivní, to, co funguje. Myslet si, že jen na Západě je vše dobře, a že na Východě je vše špatně, či naopak, to je přece pokrytecké nebo fanatické.

Mimochodem, co říct na zatím nepravomocný rozsudek nad učitelkou Bednářovou? Překvapil vás? I tady někteří poukazují na svobodu slova…

Pojďme dál. Kritika z některých stran míří nezřídka k tzv. stratkomu, především tedy k vládnímu koordinátorovi strategické komunikace státu Otakaru Foltýnovi. Jak vy jeho činnost vidíte?

Nechci se moc k Otakaru Foltýnovi vyjadřovat. K pánovi s těma podivnýma očima. Stačí se na ně podívat a musí vám být jasno... Mě trochu pobavilo jeho vyjádření: „Máme 10,7 milionu obyvatel a v aktivních zálohách je 3,5 tisíce vojáků. Finové jich tam mají milion. Pravda, tam je to povinné, ale Finové to berou nejenom jako povinnost, ale i jako právo.“

Pan Foltýn nějak zapomněl, že krátce po revoluci tu podobní „spravedliví“ křičeli, že armádu nepotřebujeme, že potřebujeme profesionály. Že máme NATO… a tak dále. U nás nikdo po lidech nic nechtěl, protože „bude mír a bezpečno“. A teď jim někdo říká: „Jsme ve válce a musíte bránit svůj stát.“ Myslím, že nemusíte; musíte jedině zemřít. Protože ten stát po vás neustále něco chce, ale neudělá pro vás víc, než je nezbytně nutné. Myslím si, že „strategická komunikace" není o tom, říkat o lidech, o Češích, že nemají rádi svou zem, nebo dokonce – jak řekl –, že „jsou svině“. Ať je to v jakémkoli kontextu, tohle by si vysoký státní úředník dovolit neměl. Tečka.

Máte předky na Slovensku. Ostrá slova použil slovenský premiér Fico na adresu českého europoslance Zdechovského, jenž nedávno vedl misi europoslanců z výboru pro rozpočtovou kontrolu EU, kteří na Slovensku kontrolovali čerpání evropských dotací. Na adresu europoslance padla slova o „podivínovi“ či „politickém nájemném vrahovi“. Co na to říkáte, a co na zmíněnou misi jako takovou?

Já mám asi tu smůlu, že Tomáše Zdechovského znám osobně, velmi dobře, a od jeho mladých let. Znám dobře i jeho rodinu. Jeho maminky si velmi vážím, jeho tatínka, to byl zlatý člověk, jsem si taky moc vážil. Nechci být ani zaujatý, ani neobjektivní.

Ale někdy Tomáš vypustí ve svých postech trochu zbytečná slova, jindy zase pronese někdo hodně silná a zbytečná slova na jeho adresu. Co mně ale mrzí nejvíc, že až z 90 % nemá europoslanec Zdechovský vůbec pozitivní komentáře ani na sociálních sítích, ani pod různými články. Být jím, asi se nad tím trochu zamyslím. Navíc zastupuje stranu, která tedy není rozhodně v posledních letech pro tuto zemi nijak zvlášť prospěšná, ve smyslu, že nikdy nedokázala prosadit nic, co by běžným občanům vyloženě pomohlo.

Přitom je tu spoustu handicapovaných, chronicky nemocných, znevýhodněných lidí, nízkopříjmových seniorů, matek samoživitelek, a ti se mají špatně stále. A já stále čekám, že se jejich situace výrazně zlepší. Ona je ale, s neúměrným zdražováním všeho u nás, stále horší a horší.

Nedávno byly prezidentské volby v Polsku. Jak hodnotíte výsledky? A v té souvislosti, jak vidíte další vývoj skupiny států V4? Slovenský premiér na nedávné akci spolku Svatopluk v Bratislavě řekl, že „formát V4 byl úmyslně rozbit“…

Společné politické postoje zemí Visegrádské skupiny se docela drolí. Skupina ztrácí soudržnost jako jednotná „koalice v EU“ a častěji vystupuje rozdílně. Z V4 se může stát spíše formální regionální platforma, pro diskusi, nikoli coby akceschopný politický blok.

Je to jen důkaz toho, jaký obrovský rozkol je v politice na celém světě. A jak se na první pohled z nejlepších přátel mohou stát až nenávistní protivníci. Stačí se podívat do USA, na Trumpa a Muska. Obrázek toho, o čem to celé je – o byznysu, o penězích… o moci.

Na závěr úplně odbočíme. Když jsme si domlouvali rozhovor, upozornil jste mě na info v tisku, že za zranění bývalého šéfa dopravní policie Jiřího Zlého nebude nikdo obviněn. Vy jste se už také v médiích k celému případu dříve vyjadřoval. Co je tam tedy, podle vás, za problém?

Jirku Zlého znám řadu let. Stejně jako jeho partnera Marka. Když byli kdysi v pořadu Výměna manželek, byli vzorem pro celou republiku. Obdivovali je mnozí. Oba jsou to vzdělaní, slušní, pracovití lidé, kteří nikdy nekřičeli cosi o „svých právech“, a žili tak, jak chtěli, aby je většinová veřejnost brala – jako sobě rovné.

To, co se stalo, je obrovská tragédie! Jiří je bohužel ve stavu, kdy se do zcela běžného životního cyklu asi už nikdy nevrátí. Nicméně, co se opravdu stalo tehdy na policejním výjezdním zasedání, se už asi nikdy nedozvíme. Co mě ale na tom všem děsí nejvíc je, že více než rok Policie ČR tajila zdravotní stav jednoho z nejvýše postavených mužů. Následně neudělala nic, když bulvár obvinil bez jediného důkazu, ale i téměř jakéhokoli vyjádření jeho partnera Marka, že mu měl zranění způsobit on, což je naprostý nesmysl. A když se kauza dostala ven, tak trvalo týden nebo i déle, než se k tomu policie nějak relevantně vyjádřila.

Na tom zasedání nebyli 18letí či 25letí kluci, mladí policajti, ale dospělí chlapi, elitní policisti. Přesto se nenašel nikdo, kdo by řekl, jak to bylo a proč Jiří zůstal s krvácením do mozku několik hodin bez pomoci. A pak taky, nikdo se nezastal jeho partnera Marka. Nyní policie zveřejnila, že případ uzavírá a obviněn nikdo nebyl. Jak chce policie vyšetřovat daleko složitější případy, když nedokáže ve svých řadách vyšetřit poměrně „banální“ událost, která skončila velmi zle? To opravdu zákonný partner nestojí nikomu ani za to, aby mu nabídl pomoc? Zvlášť, když Jiří u policie působil tak dlouho?

A mimo jiné, co mě zklamalo ještě víc, že všechna různá LGBTQ+ a podobná, až na jediné, ale to až po zveřejnění kritiky, nenabídla Markovi, ani potažmo Jiřímu žádnou pomoc. Od právní, přes morální, až třeba po finanční. Zrovna ta hnutí a sdružení, která tak často křičí o tom, jak „bojují za všechna ta práva a pomáhají“. Takže do průvodů – ok, aktivismus někdy až trochu fanatický – ok, ale když tu pomoc někdo opravdu potřebuje, zvlášť někdo, kdo pro tu komunitu v minulosti udělal tolik, jako oni dva, všichni tihle „spravedliví“ mlčí a neděje se nic. Je to smutek a zklamání. Ať si to každý přebere, jak chce, ale i tady se ukazuje neskutečné pokrytectví a často jen plná ústa keců a slibů.