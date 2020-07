Merkelová vítězí. A Češi budou za hlupáky, uvedl exministr ODS

Angela Merkelová dokázala čtyřikrát po sobě vyhrát volby a kancléřkou nejbohatší země Evropy už je 15 let. To je něco, o čem mohou všichni čeští politici jen snít. Žádný z nich se na postu premiéra neudržel tak dlouho. Ještě před pár měsíci se ale zdálo, že Merkelové dochází dech. Jenže koronavirus to změnil. Teď bude Merkelová hrát roli v rozdělování peněz. Podle exministra životního prostředí za ODS teď Česko doplatí na to, jak se vůči EU chová Andrej Babiš (ANO). Europoslanec Jan Zahradil však nabídl trochu jiný pohled.

Ještě před pár měsíci se zdálo, že Angela Merkelová je za zenitem, že jen doslouží své poslední funkční období, čtvrté v řadě a dříve či později skončí zapomenuta. V České republice se podobné soudy ozývaly poměrně často.

Analytik a novinář serveru Aktuálně.cz David Klimeš však poznamenal, že pandemie koronaviru znovu ukázala sílu Angely Merkelové, která podle jeho názoru předvádí velké politické finále coby šéfka země, která teď bude půl roku předsedat EU a notnou měrou rozhodovat o její další budoucnosti.

Klimešovi se zdá, že současnou krizi chce Merkelová řešit jinak než v roce 2008. Zatímco tehdy dupla na dluhovou brzdu, teď se pravděpodobně půjde cestou společného zadlužení celé EU a bude dominovat snaha se z krize proinvestovat. Merkelová je podle Klimeše odhodlaná najít ekonomický kompromis, který bude přijatelný pro celou EU.

Vedle ekonomického probuzení EU po koronaviru bude Merkelová řešit i plánované zezelenání evropské ekonomiky a stále ještě také brexit. Podle Klimeše bude kancléřka usilovat o definitivní uzavření této kapitoly, ať už po dobrém, nebo po zlém.

Někdejší ministr pro životní prostředí za ODS Pavel Drobil k tomu poznamenal, že až se Merkelové podaří prosadit ekonomický pán obnovy EU, Česká republika narazí. Narazí na chyby vlastních politiků, kteří v minulosti Merkelovou opakovaně odepsali a všude rozdávali nikým nevyžádané rady jak dělat to či ono.

„Velmi zajímavý článek, zejména pro ‚české‘ ochránce ‚národních‘ zájmů... Téměř bych se vsadil, že až bude schválen onen ‚fond obnovy EU‘ (jakože schválen bude), tak jediným lůzrem tohoto příběhu bude ČR (v žádném případě Polsko, rozhodně ne Slovensko a ani Maďarsko), protože – jako v posledních deseti letech již tradičně – byla nejlepší, všem rozdávala nevyžádané rady, jak kdeco řídit a zvládat, všichni z jejích reprezentantů padali na prdel, ale hlavně jako jediná věděla, že všichni kolem ní (zejména ti v eurozóně) jsou blbci, jen ČR je letadlo...,“ napsal Drobil na sociální síti Facebook.

Europoslanec Jan Zahradil však Drobilovi oponoval, že ČR možná „padne na hubu, ale z úplně jiných důvodů, než uvádí exministr.

„Ty důvody, proč ČR eventuálně padne na hubu, jsou úplně jiné, než které uvádíš. Podívej se na tuhle tabulku Evropské komise a hned ti bude jasné, kdo a komu hlavně bude platit,“ upozornil europoslanec.

Drobil kontroval, že zatímco Češi si stále dokola na EU stěžují, Poláci v posledních týdnech a měsících v Bruselu jednají o plánu finanční pomoci a v našem regionu mohou z celé krize vyjít jako vítězové. Právě proto, že jsou aktivní ve vyjednávání.

„Jistě, a proto z toho opět jako vítěz vyjde Polsko, jehož reprezentace sice udržuje fasádu V4, ale ve skutečnosti si v Bruselu vše v posledních měsících (kdy tam z těch našich ochránců národních zájmů nebyl nikdo – proč taky, když rozhodují hvězdy a ascendent...) osobně vyjednávají a nepochybuji, že budou úspěšní! A Slováci se pozitivně svezou s eurem, které zase – sviňa jedna – nepadlo (na rozdíl od koruny?). Honzo, je třeba si přiznat, že celá česká EU politika je totálně mimo orbit a hlavně bez jakýchkoliv spojenců...“ uvedl Drobil.





Zahradil si však trval na svém.

„Pavle, moc prosím, přečti si aspoň ta kritéria, podle kterých se bude rozhodovat. Nebo si to nech vysvětlit od Saši Vondry. Že ses rozhodl v ODS zaujmout pozici velkého Evropana, celkem chápu, tvůj oddaný fanklub ti to tady vždycky olajkuje. Ale občas to přece jen chce o těch věcech něco vědět,“ odepsal europoslanec.

Konzervativní publicista Martin Schmarcz poznamenal, že doplácíme na to, jak se vůči EU chová premiér Andrej Babiš (ANO).

„Podle mě my a Maďaři platíme za to, jak Babiš a Orbán zacházejí s fondy EU. Jinak si ta kritéria stěží dovedu vysvětlit, protože třeba Slováci jsou bohatší než Maďaři a dostanou daleko víc, Poláci jsou na tom také velmi dobře. Jistě, kritéria jsou neutrální, ale je zvláštní, ze zemí V4, které jsou na tom jinak poměrně podobně, dopadají špatně ty dvě, co mají systémový problém s rozdělováním miliard z fondů EU,“ konstatoval.

A Drobil mu dal za pravdu.

„Ale co je na tom zvláštního a překvapujícího? Když se chováš jako blb a kretén a ještě si k tomu přikrádáš, tak tě ostatní pošlou tam, kam patříš – do řiti! No a přesně tam nás ve svém ‚úspěšném‘ antiEU blití dovedla celá česká údajně národní zájmy hájící politická reprezentace... Samozřejmě že ta kritéria, o nichž hovoří JZ mají své ‚nepochopitelné‘ vítěze (Polsko, Slovensko)... Raději ať všichni ti ochránci národních zájmů přímo řeknou, že chtějí czexit, než aby dál provozovali tu grandiózně neúspěšnou politiku, kdy jsme díky ní jednou nohou už mimo EU, jen to občané ještě nevidí. Viz naposledy VKml. czexit nechceme, ale nebudeme hlasovat pro transpozici žádné evropské směrnice. Několik ‚moudrých‘ v tom může vidět úžasnou chytrystiku, ale ve skutečnosti je to přesně cesta k czexitu, pokud se najde dalších 101 podobně moudrých poslanců...“ konstatoval exministr.

Jan Zahradil kontroval, že čeští voliči se postaví spíše na stranu Andreje Babiše.

„Dovolím si predikovat, že běžný volič v MSL kraji, až uslyší, že my budeme čistý plátce a Slovensko čistý příjemce, řekne jen něco jako ‚ty ku*vy evropské, zase nás odraly‘. Jako AntiBabiš to nezafunguje a ve volbách za 3 měsíce už vůbec ne,“ upozornil.

