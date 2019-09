Metnar: Smlouva na dodávku amerických vrtulníků by měla být podepsána letos

Smlouva na dodávku 12 amerických vrtulníků pro českou armádu by měla být se Spojenými státy podepsána ještě letos. Novinářům to dnes na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR v Mošnově na Novojičínsku řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), uvedla ČTK.

Český stát koupí 12 helikoptér za 14,5 miliardy korun (17,6 miliardy s DPH) od firmy Bell, která je má dodat v roce 2023.

„Jsme ve fázi finalizace dohody. Pevně věřím, že do konce roku uzavřeme smlouvu se Spojenými státy na nákup vrtulníků. Já se budu velmi těšit na dobu, až ty vrtulníky budou mít označení a znaky Armády České republiky,“ řekl Metnar.

O nákupu systému H1, který tvoří osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper, Ministerstvo obrany rozhodlo v srpnu. V české armádě nahradí bitevní vrtulník Mi-24/35.

Metnar řekl, že ho zaujala kompatibilita obou typů helikoptér, které mají 85 procent náhradních dílů společných, a také zbraňové vybavení a univerzálnost systémů. Protože my nekupujeme samotné vrtulníky, my kupujeme celý systém,“ řekl ministr. Součástí systému je munice i výcvik.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata řekl, že vrtulník Mi-24/35 významně zaostává v oblasti zbraňového vybavení, zbraňových systémů i systému vlastní ochrany. „Je to prostě jiná generace vrtulníků, je to zastaralé, je to něco jako Škoda 120 v porovnání s oktávkou,“ řekl Opata.

Vrtulníky Bell jsou podle něj velice pohyblivé s velmi významným výkonem motoru. „A hlavně mají to, co nás zajímá – komplexní zbraňový systém pro podporu pozemních sil. Na dnešním bojišti se prostě bez bojových vrtulníků nebo univerzálních neobejdete,“ řekl Opata.

Uvedl, že vrtulníky Venom a Viper létají ve dvojicích nebo v párech, protože se vzájemně doplňují. „Je to komplexní systém a my jsme za to rádi, protože tím komplexním systémem H1 jsme získali naprosto unikátní schopnost pro podporu pozemních jednotek. Názor letectva na ideální poměr vrtulníků by byl určitě 12 – 12, já jsem přesvědčený o tom, že armáda naší velikosti by měla dostatečný počet osm – osm. Ale každopádně nám to otvírá možnost dalšího rozvoje vrtulníkového letectva do budoucna,“ řekl Opata.

Uvedl, že armáda bude výhledově řešit i výměnu vrtulníků Mi-17 nebo Mi-171 po roce 2030. „Těšíme se, že díky novým strojům, díky novým typům vrtulníků, díky trochu jinému systému létání a vedení boje přitáhneme do letectva i mladou generaci z vysokých škol,“ řekl Opata.

Na létání s novými vrtulníky se podle něj v prvním kole vycvičí piloti, kteří už nyní s vrtulníky létají. „Budou v podstatě přeškoleni, budou vycvičeni jako instruktoři, pak se vrátí do České republiky a budou školit další,“ řekl Opata.

