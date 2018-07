Metnar učiní do konce týdne zásadní prohlášení

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) očekává, že se ke své diplomové práci vyjádří do konce týdne. Práci nyní analyzuje. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) je v kontaktu a průběžně ho o záležitosti informuje. Metnar to dnes napsal na dotaz ČTK. Podle České televize Metnar ve své diplomové práci z roku 2004 řádně neuváděl citované zdroje.

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Česká televize uvedla, že jeho diplomová práce obsahuje seznam použitých zdrojů, je v ní ale velmi málo průběžných odkazů. Některé strany jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text.

Anketa Je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně podvedených klientů firmy H-System správné? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 1624 lidí



Metnar v reportáži nevyloučil rezignaci, pokud by se podezření z plagiátorství potvrdilo. "Diplomovou práci analyzuji a očekávám, že se vyjádřím do konce týdne," napsal dnes ministr ČTK. Na dotaz, zda o záležitosti mluvil s Babišem, odpověděl, že s ním je v kontaktu a průběžně ho informuje.



Server Blesk Zprávy v úterý uvedl, že Babiš chce počkat na výsledek analýzy práce Metnara. Na rozhodnutí předsedy vlády odkázal i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. "Nyní nebudeme věc komentovat. Pan premiér již oznámil, že vyčká na výsledky analýzy předmětné práce," napsal Ovčáček ČTK. Zeman minulý týden v rozhovoru ČTK řekl, že plagiátorství je krádež a jakýkoliv ministr, kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit, ale ani neaspirovat do veřejné funkce.



Média citují IT specialistu Vysoké školy ekonomické Jana Macha, podle kterého diplomovou práci Metnara nelze označit za plagiát jako v případech ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kteří museli ve svých funkcích kvůli plagiátorství skončit.

Psali jsme: Maminka se zabila... Strašný příběh z kauzy H-System. A špína mocných, o které se moc neví Soud klienty H-Systému vyhodil z jejich bytů. Stát jim teď chce dát 50 tisíc Opozice si dělá legraci z Metnarovy diplomky Premiér Babiš rázně vstupuje do kauzy H-System. Budu mediátor, ohlásil po ranní schůzce s vyhazovanými družstevníky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: čtk