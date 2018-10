Metro, cizinci v Praze, výstavba... Další várka kandidátů na pražského primátora se sešla v Rozhlasu. Místy to vřelo

Málokdo pochybuje o tom, že výsledek komunálních voleb v Praze bude mít vliv i na celostátní politiku. Český rozhlas proto věnuje volbám v hlavním městě velkou pozornost a uspořádal už druhou debatu s kandidáty na primátora. Tentokrát do studia dorazili např. Michaela Chromečková bojující za práva zvířat i Pražanů, sociální demokrat Jakub Landovský nebo lídr Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase Jaroslav Černý. A takhle to dopadlo...

V Praze proti sobě stojí desítky kandidátů na primátora. V pondělí se na vlnách Českého rozhlasu sešla první osmička náhodně vylosovaných lídrů. Byl mezi nimi např. pražský lídr hnutí ANO Petr Stuchlík. V úterý se ve studiu Českého rozhlasu sešlo dalších osm politiků a političek. Nescházel lídr Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase Jaroslav Černý. Společnost mu dělali Rudolf Mazač (Dost je dost! Občané za svá práva), Jakub Landovský (Česká strana sociálně demokratická), Michaela Chromečková (S.O.S. za práva zvířat – sdružení DSZ a NK), Tomáš Krčma (Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí) a Karel Fischer (Starostové pro Prahu).

Mazač, Chromečková, Krčma a Fischer se shodli na tom, že jako politici jsou noví a na rozdíl od tradičních politiků myslí na Prahu. Sociální demokrat Landovský okamžitě oponoval. I ČSSD prý myslí na lidi, a to tím, že jim slibuje MHD zdarma. „My na to dokážeme vydělat – jak na provoz, tak na další rozvoj,“ zdůraznil Landovský. Když se dostal ke slovu Černý, varoval před cizinci, kteří se rozhodli v Praze zůstat natrvalo a o nichž nic nevíme.

Landovský se okamžitě ohradil. Vedení města prý zjistilo několik věcí a odešlo o tyto zkušenosti bohatší. Ukázalo se, že soukromé investory nezajímá ani tak cena jízdného, jako spíše jednotlivé stanice metra a jejich okolí. Až se politici shodnou na tom, jak dál, a metro D postaví, přijde prý čas na opravy trasy metra C. Ještě předtím však bude třeba lépe skloubit opravy jednotlivých komunikací v Praze. „My jsme to zdědili a dělali jsme, co se dalo,“ pravil Landovský. Sluší se připomenout, že radním pro dopravu v končící koalici byl sociální demokrat Petr Dolínek. Landovský sliboval, že příště to bude lepší. „Já jsem tváří té změny v ČSSD,“ podotkl.

Černý varoval, aby Prahu nezměnily ruiny, ve které se podle jeho názoru metro D může proměnit. „Může to dopadnout tak jako metro v Bratislavě. Není ani dostavěno, ani zbouráno, budeme mít po Praze jen ruiny,“ bil na poplach.

Téměř všichni hosté se shodli na tom, že je špatně, že město málo investuje a vytváří přebytkové rozpočty. Krčma za to jako jediný pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou pochválil. Zdá se mu správné, že město tvoří rezervy na dobu, až přijde krize.

A do čeho by se mělo v Praze investovat, když má město přebytky? Landovský by investoval do výstavby bytů, byť zdůraznil, že byty v první řadě stavějí developeři. Část z těchto bytů by ale byla pro město. Praha by se podle sociálního demokrata měla rozrůstat, byť jen rozumným způsobem. Černý mu dal za pravdu. Další kandidáti volali např. po rozvoji dopravy.

Chromečková podotkla, že hlavní město Praha má každoročně vymezenou částku na ochranu zvířat a stálo by za to z těchto peněz rozšířit počet útulků, nebo ještě lépe, aby byly využívány lépe, než jsou využívány dnes.

Když se pořad blížil k závěru, Pokorný se zeptal na budoucí koalice. Černý z DSSS odmítl spolupracovat se všemi stranami, které Prahu dovedly tam, kam ji dovedly. Landovský nabídl trochu jiný pohled. „Spolupracoval bych se všemi vyjma extrému, což je pro mě nalevo KSČM a napravo SPD.“ Spolupráci s komunisty odmítli i Chromečková a Krčma. Ten však vyloučil i spolupráci s ANO. „Na základě zkušeností, které s tím hnutím máme,“ uzavřel debatu.

autor: mp