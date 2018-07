Michael Kocáb chtěl předat Rolling Stones tričko s Havlem. Neuspěl. A potom na pódiu „prudil s agitkou“

Anketa Bude Miroslav Kalousek zvolen do příští Poslanecké sněmovny? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 7849 lidí

„I love Havel“. S tímto tričkem vystoupil Kocáb na pódium. Místo love však byl vyplazený jazyk, jenž je symbolem skupiny. „Byl to dárek Karla Schwarzenberga skupině Rolling Stones. Při našem setkání jsem jí měl několik kusů předat, ale z bezpečnostních důvodů nás ochranka ke kapele nepustila se žádnými předměty, tedy ani s tričky. Věřím, že se mi je brzy předat podaří, ještě bude příležitost,“ poznamenal s tím, že na konci svého vystoupení měli také vzpomínku na Václava Havla a jeho přátelství s Rolling Stones.

S kapelou se také sešli a podle jeho slov to bylo velice příjemné. „Ptal jsem se Jaggera, jestli vzpomíná na bývalého prezidenta Václava Havla a na jejich setkávání při koncertech v Praze. Všechno si pamatoval, a dokonce si vzpomněl i na to, jak jsme se spolu viděli v devadesátém roce na Pražském hradě,“ uvedl ke koncertu nejslavnější skupiny světa.

„Větší kapela momentálně na světě není, navíc je famózní, což dokázala i ve středu v Praze. Je to nepopiratelná světová jednička, a když si s ní člověk zahraje na jednom pódiu jako její host, je to prostě vrchol jeho hudební kariéry,“ dodal.

Václava Havla Kocáb připomínal i během vystoupení skupiny. Při poslední písni pak byly fotografie bývalého prezidenta promítány na velkoplošné obrazovce.

„Zaplať pánbůh, že Pražský výběr měl mizerného zvukaře, protože když prudil s politickou agitkou, nebylo to skoro slyšet, čili neprudilo to zase tak moc,“ zareagovala na to ekonomka Markéta Šichtařová, jež se koncertu účastnila jako divačka.

