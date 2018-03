Michal Horáček po zvolení Ondráčka: Spáchali jste útok na základní morální hodnoty. Čekám už jen další devastaci slušnosti

Předsedu sněmovní komise pro kontrolu GIBS se poslanci pokoušeli zvolit od prosince minulého roku. Volba tedy tak či tak ovlivnila i prezidentskou volbu. Proti zvolení Zdeňka Ondráčka, který stál v roce 1989 proti lidem toužícím po svobodě s obuškem v ruce, se nejdůrazněji postavil Michal Horáček. Apeloval na poslance, aby tohoto komunistu do čela komise nevolili. Mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby Horáček dokonce spoluorganizoval demonstraci proti Ondráčkovi.

Nakonec se však ukázalo, že apel na poslance, odkazující na Ondráčkovu minulost, neuspěl a komunista byl do čela komise zvolen, a to především hlasy KSČM, hnutí SPD Tomia Okamury a části poslanců hnutí ANO. Horáček přičítá hlavní vinu za zvolení Ondráčka právě hnutí ANO. Ačkoli se prý už od dětství snažil být optimistou, teď má v jedné věci jasno.

„Proto jsem se pokusil věřit, že výrazný vítěz parlamentních voleb odpracuje to, co mělo být a dosud nebylo odpracováno. Vždyť takovou sílu určitě lze použít k velkému prospěchu. Teď – poté, co hnutí ANO spáchalo zásadním přispěním k Ondráčkovu zvolení symbolický útok na úctu k základním morálním hodnotám – musím bohužel připustit, že k žádnému prospěchu nedojde. Že po tomhle zpupném a cynickém činu už lze očekávat jen další devastaci zbytků slušnosti a důvodů věřit v pěknou budoucnost vlastní země. Takže řeknu už jen tohle: ANO – ne,“ napsal Horáček na sociální síti facebook.

Ke zvolení Ondráčka toho ovšem napsal ještě víc. Ujistil všechny občany, že on sám nikdy nepřestane bojovat proti zlu.

„Rozdíl mezi dobrem a zlem, masarykovské ideály i étos listopadu 1989... to všechno se teď jeví jako ošoupané, nepotřebné harampádí. A co já jako člověk, který vedl ve jménu těch starých hodnot nejen prezidentskou kampaň, ale přes tři desítky let pro ně horoval ve svých knihách i písních? Měl bych si nejspíš říct: dělal jsem to zbytečně. A přesto si to neřeknu. I kdyby mělo moje úsilí oslovovat jen omezený počet lidí, anebo mluvit třeba k jiné generaci, která teprve dospěje, vytrvám. A budu se dál stavět za liberální demokracii, chválit vzdělanost, vnímat a popisovat příběhy statečných a inspirativních lidí, stavět se proti zlu. I vy prosím vytrvejte.Pokud ne, ztratíme svou zemi jako místo, kde stojí za to vychovávat děti a vůbec – žít,“ požádal své spoluobčany.

