Michal Prokop: Ustupuje se od principů roku 1989. Je jedno, jestli jsme černý, žlutý, nebo bílý, prostě jsme lidi

Michal Prokop odešel z politiky právě před 20 lety. A nelituje toho. „V posledních letech to není nic, co by mě těšilo, ustupuje se od principů z roku 1989,“ myslí si. Interview s bývalým politikem, zpěvákem a skladatelem Michalem Prokopem zveřejnily Seznam Zprávy.

„Když se podívám na to, jak to dneska vypadá, tak mi to opravdu nechybí,“ řekl o současné politice a angažmá v ní. „Ale to neznamená, že se o politiku nezajímám a že to se mnou necloumá, protože to, co prožíváme v těch posledních už několika letech, není rozhodně nic, co by mě těšilo, a zdá se mi, že se odstupuje od nějakých principů, kvůli kterým jsem po roce 1989 do politiky vstupoval,“ uvedl Prokop na pravou míru svůj názor na dnešní dobu. O tom, že by znovu do politiky vstoupil, neuvažuje. Politika prý vyžaduje spoustu energie a ve svém věku ji šetří a využívá hlavně na umění, takže politiku raději nechá mladým.

Moderátor se Prokopa otázal, zda mu vadí Babišova vláda s komunisty. Prokop na to řekl, že vláda s komunisty je prý jen příznak, důležité a špatné je, že se odstupuje od svobody jedince ve prospěch nárokových práv různých identit a skupin. „Každý jsme svobodná bytost a je jedno, jestli jsme černý, žlutý, nebo bílý, prostě jsme lidi a měli bysme mít ty práva stejný,“ myslí si skladatel. S tím podle něj souvisí i politická korektnost.

Podle Prokopa dostaly Babiše do čela bezpochyby chyby jeho předchůdců. Společnost je prý z vývoje situace v politice již otrávená a pak volí toho, kdo dle jeho slov „vymete ten Augiášův chlív“ jako například Piráti nebo i ANO. Andrej Babiš je podle jeho názoru obchodník a ví, jak něco takového prodat. Moderátor Prokopovi připomněl výrok, který pronesl v roce 2014: „Má v sobě oheň, to je cítit, a mluví, jak mu zobák narostl, což je po létech v české politice osvěžení – aspoň pro mne.“ Prokop řekl, že si stále stojí za tím, že Andrej Babiš politický talent má a lidi mu to „baštěj“. Nelíbí se mu to, že Babiš je byznysmen a že do politiky vstoupil z podnikatelských důvodů.

Pak přišly na řadu konkrétní chyby, které Babiše poslaly do Sněmovny. O jaké chyby šlo? „Nezakázali jsme komunistickou stranu,“ řekl Prokop jasně. „Komunistická strana, o které jsme si mysleli, že tak nějak vymře, je najednou, a to zatím s nejhorším výsledkem od svého vzniku, jednou z rozhodujících sil,“ komentoval Prokop současnou situaci. Sám přiznává, že i kdyby zakázána byla, její členové by brzy vytvořili stranu s podobným programem, ale prý by to bylo už něco jiného jako v ostatních postkomunistických zemích. Co ale také kritizuje, jsou přesuny majetku, které se po sametové revoluci odehrály. Jako zastupitel malé obce zmiňuje konkrétně vodovody a kanalizaci, které se prý neměly privatizovat.

