Migrace? Podle nás! Okamura pořádně zvýšil hlas

K podniku ukázal i na stížnosti, kvůli kterým má firma zablokované peníze a scházejí jí prostředky na modernizaci. Nutné podle něj bude i rozdělení, kde je hranice mezi komerční a veřejnou službou. Veřejnou část by rád zachoval.



Jednička komunistické kandidátky v kraji Leo Luzar privatizaci dopravy nad 3,5 tuny považuje za počátek likvidace státní firmy. „Sněmovna to řešit nechtěla, proto chápu demonstraci, kterou zaměstnanci udělali,“ uvedl k problému. Ing. Lukáš Černohorský Piráti



Šéf hnutí SPD Tomio Okamura s požadavky odborářů také souhlasil. „Je potřeba zlepšit pracovní podmínky, nepropouštět a management je třeba zásadně zlepšit,“ ukazoval, co je třeba zlepšit.



Kritizoval, že přestože je vládní ČSSD a její předseda Jan Hamáček proti privatizaci České pošty, ta podle něj již probíhá. „Je snaha vyvést z České pošty tržby za 2,8 miliardy – to je nákladní doprava nad 3,5 tuny – a Česká pošta přijde o auta,“ jmenoval.



Kritizoval přítomného Zaorálka, že se to děje za managementu ČSSD. „Je třeba přestat rozkrádat Českou poštu,“ uhodil. Zaorálek odmítl, že by privatizace České pošty probíhala.



Lubomír Zaorálek podotkl, že „není správně“, že je pošta ve ztrátě, zásadní však má být, aby k privatizaci nedošlo. Fotogalerie: - Klima nepočká...

„Je to veřejná služba, funguje i v obcích a městečkách, kde se to z hlediska konkurenceschopnosti nevyplatí,“ uvedl.



Lídr koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Zbyněk Stanjura podobně jako Černohorský kritizuje, že jsou zaměstanci pošty příliš vytížení. „Je nelogické, aby Česká pošta patřila pod Ministerstvo vnitra, vnitro si s tím evidentně neví rady,“ podotkl dále. Firma by podle něho jakožto státní měla jít v péči o zaměstnance příkladem. Nebránil by se ani částečné privatizaci.



Jednička kandidátky hnutí ANO Ivo Vondrák pak ještě v tématu privatizace pošty přitvrdil. Že by k privatizaci vůbec nedošlo, považuje za „naprosto korektní“. PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



Dalším tématem byla koronavirová epidemie. Černohorský na otázku moderátora, jaké předpisy nyní platí, podotkl, že platí ty, které ještě nestihl strhnout soud. Dodal, že jelikož se i nechal očkovat, tak se koronaviru v současné době neobává.



Podobně se do vládní politiky pustil i Okamura. „Vláda by měla přestat už s tímto pojímáním čísel… tady teď není žádná epidemie,“ kritizoval. Podle něj by „covidová hysterie měla skončit“ a opatření by se měla rozvolňovat.



Jediné, co by Okamura nyní podporoval, je ochrana ohrožených skupin, vláda pro ně podle jeho mínění „nedělala nic“. Zmínil, že by ohrožené skupiny měli kontaktovat jejich lékaři a měli by mít různé podpůrné možnosti, plošná opatření by však měla skončit.



Zdůraznil též nutnost uznávat protilátky proti covidu-19. „Nevím, proč bych se měl očkovat, když mi to lékaři nedoporučují,“ uvedl s tím, že má nyní tak vysoké množství protilátek, že podle něj není jasné, co by mu to mohlo způsobit. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Zmínil přitom i to, že podle jeho informací mělo Dánsko rozvolňovat již při nižší počtech naočkovaných než u nás, načež jej moderátor opravoval, že v důsledku rozvolnění Dánové zavedli při větších procentech naočkovaných občanů, než je u nás. Okamura se hájil, že mu informaci sdělili poradci a Dánové podle něj měli začít debatovat o rozvolnění v době, kdy u nich byla proočkovanost na nižší procentech.



Opravování Okamury následně využil lídr komunistů Luzar při debatě o dezinformacích. „Pan Okamura tu byl nejméně třikrát přichycen při lži, svedl to na svoje poradce, že mu tady připravili podklady…,“ začal, když ho Okamura uťal: „Ale to nebyla lež!“ „Neskákejte mi do řeči, pane Okamuro! Děláte to všem,“ obořil se Luzar, podotkl, že ve vysílání získává Okamura „prostor ke lži“, a oba se v tom začali překřikovat.



Okamura následně dlouze debatoval i na téma migrace, té by se prý nebránil, ale musí být z „kulturně spřízněných zemí“. „Ať mají podobnou kulturu a v moment, kdy jim pracovní povolení skončí, ať odjedou,“ uhodil.



Stanjura na to řekl, že v Moravskoslezském kraji jsou potřeba zejména pracovníci z Ukrajiny, hodilo by se prý zjednodušení byrokracie. Navázal na Okamuru s tím, že je potřeba přijímat pracovníky z kulturně spřízněných zemí. „Je to kulturně spřízněná země, ne že ne," řekl k Ukrajincům. Poučit bychom se prý mohli u polských sousedů.

K tématu inflace pak nejvíce živelně vystupoval ministr kultury Lubomír Zaorálek, podle něj je současná zvýšená inflace nad cílováním ČNB pouze dočasná. K rostoucím cenám energií říká, že je třeba je „regulovat“, dotace prý nejsou potřeba.



Závěrem lídr hnutí ANO Vondrák na to varoval před evropským zeleným údělem, což mu vytmavil Stanjura. „S Green Dealem souhlasil Andrej Babiš, tady dělá hrdinu, tam nevyjednal nic, nevyužil toho jako naši polští sousedé,“ pustil se do Babiše. Trh s energiemi by podle něj potřeboval především uvolnění. Ceny prý rostou kvůli politickým rozhodnutím a je potřeba podpořit jádro. Green Deal odmítl i Okamura se slovy, že Babiš s plánem souhlasí a nyní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček vymýšlí „elektrožebračenky“, jak nazval dotace pro miliony Čechů, u kterých Evropská komise předpokládá, že upadnou v energetickou chudobu. Psali jsme: „Nejsem člověk elity,“ řekl Orbán. Babiš o něm zjistil další věci. Hrdinství, Havel a revoluce Evropský Green Deal – chystá se odboj. Akce začne ve Sněmovně. S Okamurou a dalšími Volební právo už od 16 let, navrhl při pohledu na řečníci klima-školáky Bakalův novinář. Nacher ho utnul: Až budou platit složenky! Klimatičtí pátečníci demonstrují za sněhuláky. „Zfanatizovaná mládež nestojí o diskusi“ kroutil hlavou kandidát SPD

