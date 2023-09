Migrace: Šlachta vyrazil na místo činu. Co viděl, není pro Rakušana pěkné

reklama

Předseda mimoparlamentního opozičního hnutí PŘÍSAHA, zastupitel města Pohořelice a bývalý policista Robert Šlachta vyrazil na Apeninský poloostrov mapovat trasy probíhající migrační vlny.

Dlouholetý policejní důstojník má jasno v tom, jak by se krizová situace měla řešit.

„Jediným možným řešením v širším kontextu by bylo zajistit JIŽNÍ TRASU, odkud migranti přicházejí. A to je jak Itálie, kde jsme právě teď s týmem Přísahy, nebo srbsko-maďarská hranice. Jedině tak se z Česka nestane tranzitní země, kde budeme řešit velké problémy s bezpečností. Naprosto fatální je také stav Frontexu, který ani po osmi letech od první migrační vlny situaci nezvládá. My jedeme na jih Itálie zjistit, jak funguje ochrana takzvané mokré cesty a jak tam fungují instituce EU. O všem vás budu informovat,“ napsal Šlachta, který se svým hnutím v posledních parlamentních volbách těsně nedosáhl na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

Šlachta v souvislosti se sílící migrační vlnou nešetří kritikou ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

„Rakušan a migrace. To je totální katastrofa. Před čtyřmi dny říkal, že žádné kontroly na německo-české hranici neohrozí. Teď, aby se mohlo psát, že situaci řeší, tak svolil ke společným hlídkám českých a německých policistů. Tohle řešení nebude a nemůže fungovat,“ má jasno lídr hnutí Přísaha.

„Nelegální migranti přicházejí k nám z jihu a přes nás je převaděči vozí do Německa. Takže my zašpuntujeme severozápad, ale jih hlídat nebudeme. Co se asi stane? Totální amatérismus a jen snaha Rakušana, aby Němci nesáhli k tvrdším opatřením,“ píše Šlachta ve svém dalším facebookovém příspěvku.

„Tým Přísahy vyráží dnes večer do Rakouska a následně do Itálie, kdy vám ukážeme, jak to celé skutečně probíhá. Převaděči. Lodě. Tábory. A taky ukážeme, co na to říkají místní starostové a občané. A hlavně: Přísaha tímto přináší skutečné řešení nelegální migrace na našem území, a to opřené o skutečnou zkušenost z migračních tras. I proto bude součástí našeho týmu Nikola Bartůšek, která má letité zkušenosti z migračních center v Evropě. Sledujte nás, v dalších dnech vám přineseme informace přímo z místa,“ oznámil včera opoziční politik před zahájením své zahraniční cesty.

Robert Šlachta během své cesty na jih Evropy navštívil záchytné centrum pro migranty ve městě Treviso.

Šlachta, pohořelecký zastupitel, během své návštěvy Itálie rovněž jednal s místními komunálními politiky, konkrétně se starostou města Zero Branco Lucou Durighettem.

