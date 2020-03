Migrace: To nejde, jen tak poslat armádu do Řecka! Dusno ve Sněmovně, Okamura se neudržel

Vedle koronaviru poslanci ve Sněmovně řešili i hrozící novou vlnu migrační krize poté, co turecký prezident Recep Erdogan nechal otevřít hranice, aby Západ donutil posvětit mu jeho válečné dobrodružství v syrském Idlíbu. Ministr vnitra Jan Hanáček oznámil, že je připraven pomoct, pokud o to italská strana požádá, ale zatím se tak nestalo. Ve Sněmovně přesto zaznělo několik návrhů jak Řecku pomoct. A Okamura se pustil do Černochové.

reklama

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček u řečnického pultíku vysvětloval, že nemůžeme do Řecka jen tak poslat armádu, byť by si to třeba i občané přáli.

Anketa Je Michaela Šojdrová dobrá politička? Je 1% Není 99% hlasovalo: 3403 lidí

„My nemůžeme vyslat Armádu České republiky. Uvědomme si to, že za této situace, která teď je, nemůžeme během chvilky vyslat Armádu České republiky, protože by bylo potřeba si přečíst Ústavu České republiky a tam to máme přesně popsáno, za jakých podmínek a kdo schvaluje vyslání Armády České republiky mimo území České republiky. Takže proto říkám, že armádu vyslat nemůžeme, a je to i vzkaz občanům, kteří na sociálních sítích říkají: ‚Vyšlete armádu, stáhněte je z Afghánistánu, stáhněte je z Mali‘ – já nevím, kde všude působí dneska česká armáda – ‚stáhněte je odtamtud a pošlete je na řecké hranice. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, ono to teď za této situace úplně nejde, upozornil komunistický poslanec opozičními kolegy hojně nazývaný „mlátička“.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté upozornil, že pracovníci Evropské pohraniční a pobřežní stráže, Frontexu, případnou migrační vlnu zarazit nemohou. Jen informují členské státy o toku migrantů, ale jak s těmito informacemi bude naloženo, záleží už na každém členském státě, který může povolat policii či armádu.

Anketa Má Česko vyslat armádu či policii na obranu Řecka před migranty? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 13433 lidí

„Teď jde o to, že ten příliv těch lidí je tak rychlý, že ta řecká strana na to nějakým způsobem musí reagovat. Reagovala velmi rychle nasazením svých sil a prostředků, to znamená nasazením řecké policie a armády. A snaží se tomu útoku, já tvrdím, že je to útok, ale řekněme té migrační vlně, nějakým způsobem zabránit. Samozřejmě ta situace začíná být velmi kritická, no a samozřejmě v těchto situacích, kdy migranti se chtějí stůj co stůj za každou cenu dostat na území Evropské unie, a k tomu je překážka turecká policie a vidíme, že používají určité formy násilí; a na druhé straně stojí řecká policie a řecká armáda, která se jim v tom snaží zabránit. Ano, může dojít k určitým excesům, protože taková situace je pro každého zasahujícího policistu i pro každého zasahujícího příslušníka armády velmi psychicky vypjatá, a taková situace může nastat. Přejme si, aby taková situace nenastala, ale aby Řecko bylo schopno svými silami a prostředky ubránit vnější hranici schengenského prostoru a zabránit tomu masivnímu, neřízenému, respektive teď už řízenému přílivu migrantů do Evropské unie, a samozřejmě potom by mohlo dojít i k tomu následnému přerozdělování, o kterém my tady hovoříme, že se mu tak bráníme, a za to je potřeba vládě i poděkovat, že stále drží slovo, že ani jednoho migranta z těchto zemí my nepřijímáme a poskytujeme tu pomoc v místě konfliktu, v případě těch zasažených zemí,“ pokračoval Ondráček.

Psali jsme: Foldyna: O jaké solidaritě mám mluvit s lidmi, kteří přicházejí z ekonomických důvodů? Okamura (SPD): Migrační politika je dílem Evropské unie Černochová (ODS): Není moudré napadat smlouvu mezi Evropskou unií a Řeckem Černochová (ODS): Vláda musí převzít v situaci na řecko-turecké hranici aktivní roli

Podle komunistického poslance by vláda mohla využít služeb bývalých policistů a v případě jejich zájmu je se souhlasem řecké strany může poslat řešit situaci na jih Evropy. Tento typ lidí by bylo možné využít i jako policejní či vězeňské zálohy v případě, kdyby se kupříkladu v některé z českých věznic objevil koronavirus.

Když si vzala slovo poslankyně Jana Černochová, poslankyně pro oblast bezpečnosti, zdůraznila, že hrozící novou migrační krizi musí EU řešit společně. Nemá prý v žádném případě na mysli kvóty na přerozdělování uprchlíků, ale trvala na tom, že představa, že celou věc vyřeší Řecko samo, je mylná.

„Ty návrhy na úrovni Evropské unie byly velmi široké a nebyly to jenom kvóty. My jsme také byli jako TOP 09 proti povinným kvótám, ale byla tam celá řada návrhů, které by přispěly ke stabilizaci situace, a ke stabilizaci situace došlo. My jsme na úrovni migrace, která byla před krizí. Právě díky společným krokům jak jednotlivých států, tak společným krokům Evropské unie. Není nic jiného než společné řešení, společný postup tak, abychom měli i nadále tu situaci v oblasti migrace stabilní. Prosím, nenamlouvejme si, že to mohou řešit jednotlivé státy,“ zdůraznila Černochová.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po Černochové se k řečnickému pultíku postavil předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a osopil se na svou předřečnici, aby ve Sněmovně nepoučovala.

„Chtěl bych prostřednictvím předsedajícího promluvit krátce k paní poslankyni Černochové z ODS. Prosím vás, přestaňte nás tady poučovat,“ vypálil Okamura. „Váš předseda Fiala tady neustále tvrdí, a tvrdil to i tento týden, že Evropská unie je jedinou budoucností pro Českou republiku. Ta migrační politika je dílem Evropské unie, je dílem právě politiků, jako je Merkelová, Macron a další. Vy podporujete Evropskou unii s těmito politiky. A teď, když si tady v uvozovkách honíte triko, najednou jste se probrali, zatímco my v SPD upozorňujeme na hrozbu migrace a islámu už pět nebo šest let. Jsou to právě vaši politici, a progooglujte si politiky ODS, kteří říkali, že Okamura je populista, že straší, že žádná migrace nehrozí, že je to nesmysl. A teď to tady sami řešíte, když už je pozdě. A teď si tady honíte triko,“ útočil dál.

SPD bude prý i nadále před migrací a před islámem varovat a stále bude tvrdit, že za současnou situaci nese odpovědnost EU, ať už Jana Černochová říká cokoliv.

Okamura je proto prý rád, že je ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) připraven pomoci Řecku, pokud do Prahy dorazí příslušná žádost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zásah Česka proti migrantům: Babiš přes PL vzkázal Řecku Migranti přes Řecko do Evropy? Česko se hádá, co s tím. Držte se stolu, občas to stojí za to Ministr Hamáček: Vyjádřili jsme Řecku plnou politickou podporu Hamáček si trvá na svém: Nouzový stav by nám pomohl. Mohli bychom nařídit...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.