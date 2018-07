Migrant dostal 12 let, ale místo slz či doznání se pokusil o něco hodně překvapivého

Včera byl před soudem ve Vídni vynesen rozsudek nad pětadvacetiletým indickým migrantem, který čelil obžalobě ze znásilnění teprve patnáctileté dívky. Ke spáchání trestného činu došlo letos v květnu, ale soudní řízení bylo několikrát odloženo. A to přesto, že vyšetřovatelé měli dostatek důkazů a o vině mladého Inda nepochybovali. Obžalovaný však prostřednictvím svého advokáta podal v červnu stížnost proti svému zadržení.

Anketa Vydělala Česká republika na členství v Evropské unii? Rozhodně vydělala 5% Spíše vydělala 3% Spíše prodělala 3% Rozhodně prodělala 89% hlasovalo: 1728 lidí

Ačkoli soudy první instance došly k závěru, že zatčení bylo oprávněné, následné rozhodnutí dalších soudů důvody k vazbě neshledaly. Když už se konečně po složitých peripetiích schylovalo k soudnímu procesu, hlavní obžalovaný chyběl. Mladík nebyl k dostižení ani na svém mobilním telefonu, protože Rakousko opustil a odjel do své rodné Indie. Po dalším ze soudních rozhodnutí však na něj byl vydán mezinárodní zatykač a on byl nucen se vrátit do Vídně.

Celý text v němčině je ZDE.

V polovině června se objevil za doprovodu policie a v poutech na vídeňském letišti. Zdržovací taktika se však obžalovanému a jeho advokátovi příliš nevyplatila, protože včera byl násilník odsouzen ke dvanácti letům ve vězení. Obžalovanému násilníkovi vedle zdržovací taktiky uškodil také fakt, že od začátku svoji vinu i přes poměrně jasné důkazy popíral. V neposlední řadě se navíc dopustil sexuálního zneužití teprve patnáctileté dívky a tyto trestné činy se nejenom v Rakousku obecně trestají přísněji.

Fotogalerie: - Dusná návštěva Merkelové

Vynesením poměrně tvrdého rozsudku však včera ještě celý případ neskončil. Při převozu ze soudní síně do věznice v Josefstadtu tři doprovázející policisty čekala dramatická vložka. Obžalovaný se pokusil utéci a podle rakouského deníku Kronen Zeitung mu v tom zabránil jen duchapřítomný kolemjdoucí, který mu nastavil nohu, o kterou mladý násilník z Indie zakopl. Policisté jej tak rychle dopadli a odvezli na místo původního určení.

Problémy se zatčeným přiznávají i samotní policisté. „Muž se nám v jednu chvíli najednou vytrhl a dal se na útěk, ale po několika vteřinách byl opět dopaden,“ cituje deník mluvčího policie Paul Eidenberger. Odsouzený by byl patrně dopaden i bez pomoci náhodného kolemjdoucího, ale jeho nastavení nohy vše urychlilo. Mladý Ind je tak nyní ve vazební věznici a bude proti němu zahájeno další řízení, tentokrát kvůli kladení odporu vůči státním orgánům.

Psali jsme: „Nic jsem neudělal a omlouvat se nebudu.“ „Chudák“ migrant přesto dostal osm let Tu máš loktem! Rakouští policisté dostali nakládačku od nigerijského migranta. A potom zjistili něco šokujícího Migrant ve Vídni zle zacházel se dvěma bezdomovkyněmi. Zamkl je v místnosti a pak... Ve Vídni se raději vyhýbejte nemocnicím, píší nejčtenější rakouské noviny. Agresivní skupiny nespokojených imigrantů klidně zaútočí i nožem



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro