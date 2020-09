Mikuláš Minář: Volíte Babiše z nouze, budete volit mě!

Když Mikuláš Minář ohlásil, že končí na postu hlavního chvilkaře a směřuje do politiky s novým hnutím, zvedla se vlna kritiky, že oznámení dal ve špatnou dobu, že rozdrobí opozici, že přeceňuje svou roli a podobně. Na velkou část kritiky odpověděl Minář v rozhovoru s Čestmírem Strakatým v Prostoru X. Zprávy o plánovaném hnutí prý unikly od někoho do médií, takže musel s pravdou ven dříve, než měl v plánu. Hodlá lovit hlasy mezi těmi, kdo volí Andreje Babiše z nouze. A uznal, že to nebyl jen on, kdo na Letnou přivedl 300 tisíc lidí. „Potřebujeme nové lidi do politiky, potřebujeme novou energii, potřebujeme změnit to, že politika je to svinstvo. Potřebujeme říct, lidi, přestaňte prostě kafrat, přestaňte fňukat, přestaňte nadávat, jak je to všechno špatně, tak to pojďte sakra změnit,“ apeluje.

Když Čestmír Strakatý představil Mikuláše Mináře jako politika, ten řekl, že je to pravděpodobné, že se politikem stane, a to na 95 %. „Já jsem takřka rozhodnutý, už jsem to avizoval. Kdybych nebyl takřka rozhodnutý, tak bych s tím nevycházel takto aktivně ven. Na druhou stranu, určitě jsem chtěl čekat, co to vůbec v té společnosti vzbudí, jaké budou ohlasy, ať už pozitivní nebo negativní,“ uvedl.

Strakatý se zeptal, zda ho někdo lidově řečeno podrazil, ale Minář se zdráhal toto slovo použít a opět zopakoval, že neví, kdo informace médiím pustil. Uvedl, že informace měli ti, se kterými se o novém subjektu baví, nicméně u nich „podraz“ nepředpokládá, dále Milion chvilek, tam to ale také nepředpokládá, protože i pro spolek by bylo lepší, kdyby informace vyšla najevo až po volbách, a na závěr to věděli opoziční lídři. „Já jsem se s některými z nich potkal a říkal jsem jim, že o tom skutečně vážně uvažuji a samozřejmě něco takového se nedá úplně utajit, takže si nedělám iluze, že by se v opozici o tom nebavili, že se něco takového chystá,“ řekl bývalý předseda chvilkařů. Dodal, že původní podoba informace byla hodně zkreslená.

Zkreslené informace měly být v tom ohledu, že měly budit dojem, že se Minář dohodl s Janem Čižinským a vzniká něco nového. „Což je naprostý nesmysl,“ dementoval takové úvahy Minář. „Pan Čižinský je jenom jedna z mnoha osob, se kterými se potkávám a o těch věcech bavím. Měl jsem dojem, že je snaha to zarámovat, že už je něco upečeného, že vzniká tenhleten projekt,“ vysvětlil a dodal, že Čižinský možná bude, ale možná také nebude součástí projektu. A tento projekt nebude součástí projektů Čižinského.

Co ho k tomuto kroku vede? Zřejmě matematika. Minář ocenil „pozitivní pohyby“ v opozici a spojování se do koalic, ale zároveň dodal, že při pohledu na preference, tak i s koalicemi nemůže současná opozice získat více jak 85–90 mandátů. „Takže je potřeba 10, ideálně 20 mandátů navíc, aby mohla vzniknout stabilní vláda,“ pravil. Dle jeho logiky, pokud se opozici nedaří oslovit voliče ANO nebo nevoliče, tak je potřeba, aby vzniklo něco nového, co změní zaseklou dynamiku české politiky.

„To nemůže být o jednom člověku. To nemůže být Minář, protože já jsem si samozřejmě vědom jak svých silných stránek, tak svých limitů, ale musela by to být pestrá řada mnoha zajímavých osobností, mužů i žen, které mají něco za sebou i něco před sebou v byznysu, v akademické sféře, ve státní sféře, v zemědělství nebo manuální profesi. Já bych to nazval takové složení poctivých obyčejných lidí, ale také inteligentních a moudrých odoborníků, protože my nepotřebujeme jenom nové lidi do politiky, ale také kompetenci,“ odhalil povahu ještě nevzniklého subjektu.

Potvrdil Strakatému, že chce oslovit nevoliče a voliče ANO, ČSSD a KSČM. Řekl, že podle jeho zkušeností z rozhovorů s lidmi nemá polovina lidí koho volit, ať už volí Babiše nebo opozici. „Říkají, já to sice tam někomu hodím, ale já se s tím moc neztotožňuju,“ přidal příklad. Rodiče jeho vrstevníků prý volí Babiše právě kvůli minulosti některých opozičních stran. „Je naivní očekávat, že ty samé strany si nakonec toho voliče mohou získat,“ dodal s tím, že úkol je získat takové voliče. Doplnil, že ví, že se jedná o náročný úkol, kde úspěch není zaručen.

Moderátor tedy shrnul, že chce dát alternativu lidem, kteří nevolí Babiše z přesvědčení, ale kvůli minulosti opozičních stran. Minář to potvrdil a citoval průzkum sociologů, dle kterého jádro voličů ANO čítá 20 % z celkových 30 %, ale 10 % by volilo jinak, pokud by mělo lepší nabídku. „Kdyby přišel někdo s nabídkou, která má kompetenci, má energii, má tah na branku, vzbudí v lidech naději a využije třeba některé úplně nové prvky, které tady ještě vůbec nikdo nepoužil, tak ať mi nikdo neříká, že se něco nemůže povést,“ prohlásil začínající politik. Čím více mu lidé říkají, že něco nejde, tím ho to více motivuje, uvedl. „Kdyby jsme dali na tenhleten cynismus, že se nic změnit nemůže, hlavně do toho nevrtat, tak se opravdu nic nezmění,“ řekl.

Nemá se dle jeho vyjádření jednat o konkurenci současných opozičních stran, projekt má oslovovat ty, které současné opoziční strany oslovit nedokážou. A to nejen voliče ANO, ale i ty, kteří nemají naději. „Kdyby se to podařilo, tak se to může změnit. Pokud se to nepodaří, ani nezkusí, tak se můžeme modlit, ale zatím to nevychází,“ zhodnotil šance současné opozice vytvořit vládu.

I přes negativní reakce je motivován jít dál a po zveřejnění svého úmyslu se mu údajně ozvala celá řada dobrovolníků pro exekutivní tým, ale i osobností. Dle Mináře je v Česku potenciál, zvedá se energie typu „Už toho bylo dost“ a „lepší Česko“ musí přijít zezdola.

U těchto negativních reakcí ho překvapila hlavně demokratická opozice, u které to dle jeho názoru skoro vypadalo, že mu upírá právo vstoupit do demokratické soutěže. Nicméně se těmto stranám omluvil za načasování, které, jak uvedl, nebylo z jeho hlavy. Cílem má být stabilní demokratická vláda. Ale pokud by poptávka nebyla a strana se pohybovala kolem 5 %, tak své snahy odpíská: „Já fakt nemám potřebu udělat další pětiprocentní straničku, která pak bude zápasit, jestli se tam dostane nebo nedostane. Jestli do toho mám jít, tak to musí mít velký potenciál, potenciál změnit tuhle zemi, především tím, že se do politiky dostanou desítky a stovky nových lidí, kteří tam přinesou kompetenci a novou energii.“

Řekl, že kdyby chtěl jen „fleka ve Sněmovně“, tak by mohl vstoupit do nějaké z již zavedených stran a pravděpodobně by se do Sněmovny dostal. Nabídky tu prý byly. Ale nevěří, že by některá ze stávajících stran měla energii na odblokování situace. „K čemu by pomohlo, že vstoupí jeden nový člověk do jedné staré strany?“ zeptal se řečnicky a dodal, že strana by možná dostala o procento víc, ale to by stejně šlo na úkor jiné opoziční strany.

Jaký je rozdíl mezi ním a dalšími stranami, které chtěly „změnu“, tedy např. ANO a Věci veřejné? Prý v tom, že se nebude jednat o podnikatelský subjekt. Na to ovšem Strakatý reagoval, že neví, kdo všechno za ním stojí a bývalý šéf chvilkařů řekl, že to ještě odhalovat nebude. Ani program. Uvedl, že by to nebylo fér k těm, se kterými se baví, kteří také zvažují. A navíc by se na ně pak fixovala média. Ale slíbil přinést do politiky nové prvky.

Oznámil, že i oni mají své sociologické průzkumy. „Říkají to, že je iluze si myslet, že spojíte tři celkem různorodé strany, sečtete jejich hlasy a ještě nějakým záhadným způsobem vykouzlíte 5 % navíc,“ nakousl opět myšlenku koalic. Podle něho to bude spíš naopak, že velké koalice naopak některé odradí, a pokud se vytvoří jedna konzervativní koalice a jedna liberální, tak odštěpení konzervativci budou spíš volit vládní konzervativce. Dodal, že nemůže zaručit, že ho nikdo ze současné opozice volit nebude, ale pokud přivede další nevoliče do politiky a přetáhne voliče od současných vládních stran, tak výsledek bude nakonec pozitivní.

Omluvil se i za „velkohubé“ vyjádření, že přivedl 300 tisíc lidí na Letnou a zmínil zásluhy svého týmu, který demonstraci chystal. Ale hlavně ocenil demonstranty, kteří přišli vyjádřit nespokojenost s porušováním pravidel, oligarchizací a přišli vyjádřit odhodlání bránit demokracii a naději na změnu. „Kvůli tomu tam byli, ne kvůli mně,“ řekl a dodal, že nikdo, kdo byl na Letné, se nemusí cítit zavázán volit nové hnutí, které si bude muset získat důvěru. Podvod by podle něho byl vzít Milion chvilek a přetavit ho do politické strany. Milion chvilek podle něho bude potřeba dál, protože nutnost kontrolovat politiky tu bude i nadále. A i potřeba „vzdělávat lidi a motivovat je k občanské angažovanosti“. A právě proto se od něj oddělil, aby ho nezatěžoval svými politickými ambicemi. „Já si myslím, že je čisté, když člověk jde do politiky, aby si vyřešil vlastní střet zájmů, a nedal jsem Milion chvilek do žádných svěřenských fondů, ani nedělal, že už s ním nijak spojen nejsem,“ rýpl si lehce do Babiše.

Minář souhlasil, že vyhrát se nedá Antibabišem. A smutně konstatoval, že ačkoliv se opoziční strany snaží, je to Andrej Babiš, kdo nastoluje agendu, udává tempo a opoziční strany jen říkají, co je na tom špatně. „Nerozumím tomu, proč tu nejsou stínoví ministři zdravotnictví jednotlivých stran, kteří by ukázali, že jsou kompetentnější v tom řešit pandemii,“ řekl Minář, ale hned dodal, že chce opozici co nejsilnější, nechce do ní kopat. „Ať se snaží, ať ukáže to nejlepší a doufám, že i ta případně nová konkurence nás všechny vyhecuje, abychom ukázali to nejlepší, co v nás je. Vždyť přece když tu budou ty nabídky lepší, tak to pomůže i této zemi.“ Doplnil, že se pak domluví, aby hlasy nepropadávaly.

Pokud se nemá příští vláda „pytlíkovat“ s Andrejem Babišem, je prý potřeba ukázat něco víc. „Potřebujeme nové lidi do politiky, potřebujeme novou energii, potřebujeme změnit to, že politika je to svinstvo. Potřebujeme říct, lidi, přestaňte prostě kafrat, přestaňte fňukat, přestaňte nadávat, jak je to všechno špatně, tak to pojďte sakra změnit! Vždyť jsme snad všichni dospělí, tak pojďme ukázat, že to jde dělat i líp,“ vyzval končící aktivista. A dodal, že Andrej Babiš nastavil novou úroveň, zejména v marketingu, a pokud se politická nabídka nepřizpůsobí, tak se pořád bude prohrávat.

Strakatý chtěl z Mináře vytáhnout náznak programu nebo jeho názory s argumentem, že zatím se jedná o ideově prázdný projekt. Ale Minář nepovolil a nesdělil nic. Program prý musí vzejít z „kvasu“ a osobností, které v novém hnutí budou. A chce se vyhnout tomu, aby bylo hnutí zaškatulkováno kvůli tomu, co řekl, protože je to jen názor jednoho člověka.

