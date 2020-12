Mikuláš Minář podpořil Gretu a chce výrazně změnit důchody. Prý chybí odvaha

Mikuláš Minář, zakladatel nového politického projektu Lidé PRO, byl hostem pořadu Deep Talks spisovatele Petra Ludwiga. Minář chce oslovovat hlavně nevoliče. Prozradil, co mu říkal jeho automechanik. Klimatická změna tu prý prostě je a on má řešení. Důchodová reforma? Podle Mináře musíme motivovat seniory k práci, jinak přijde náraz do zdi. S covidem by zatočil jako politici v Izraeli.

Ludwig na začátku prozradil, že i on sám je podporovatelem Lidí PRO. Také se pochlubil, že při rozhovoru budou spolu s Minářem dodržovat „social distancing“ a rozestup „přesně dva metry“. Doufejme tedy, že jim to bylo během více než hodinového rozhovoru v malém pokojíku k něčemu dobré. Pak už se přešlo k otázkám. Jaká byla pro mladého aktivistu Mináře původní motivace jít do politiky?

„Moje motivace jít do politiky se dlouho vyvíjela, já jsem tam dlouho nechtěl jít, protože jsem si myslel, že stačí být tím občanským hlídačem a doteď si myslím, že to je velmi důležitá role, že tady má být občanská iniciativa, která kontroluje politiky a upozorňuje na problémy. A dlouhou dobu jsem doufal, že na té opoziční straně se objeví energie, která přetaví ten potenciál, který ukázala ta plná náměstí. Ačkoliv nyní jsme svědky toho, že vznikají koalice demokratických stran, čemuž já fandím, tak jsem dospěl k přesvědčení, že to vůbec nezakládá jistotu, že se to povede, a že i kdyby vznikla sto jednička ve Sněmovně, tak že to povede ke stabilní demokratický vládě. Je velmi pravděpodobný, že příští vládu bude pořád skládat Andrej Babiš,“ vysvětloval Minář, že právě proto vzniká jeho hnutí, aby oslovilo nevoliče, posílilo současnou opozici a přispělo k budoucí stabilní demokratické vládě.

Podle Mináře málokdo v politice přináší pozitivní vize a témata. „Chceme oslovit nevoliče. Rozhodně si nemyslím, že je reálný oslovit tři miliony nevoličů, ale podle průzkumu CVVM víme, že půl milionu nevoličů sympatizuje se spolkem Milion chvilek. To je hrozně důležitá informace,“ rozzářil se aktivista. „To znamená, že to nejsou lidi, který za žádnou cenu volit nepůjdou a který by na politiku úplně kašlali. To jsou akorát lidi, který jsou zklamaný těma stávajícíma stranama a nevyberou si. Jestli někdo říká, že karty jsou rozdaný a nikdo to toho nešahá, tak se mýlí,“ přesvědčoval dále Minář. „Já když se bavím se svým automechanikem, v květinářství nebo s řezníkem, tak to jsou lidi, kteří říkají, že si na politické scéně nemůžou vybrat.“

A jak Minář vysvětluje, že jeho hnutí nemá žádný pevný program a bude se na něj teprve ptát lidí?

„Ten problém přece není v tom, že by ty opoziční strany neměly program, ony mají svoje programy. A vyřešilo to krizi důvěry v politický strany? Nevyřešilo. My prostě potřebujeme řešit ten hlavní problém, že lidi si připadají odtrženi od politiky, že je to něco nahoře, co se dělá beze mne, co já nemůžu ovlivnit. A proto nechodí volit,“ myslí si aktivista, možný budoucí politik Minář.

„Respekt, slovo ‚respekt‘ je to nejdůležitější slovo. Když mluvím o zemi, kde se na nikoho nezapomíná, tak je to země, kde lidi mají pocit, že tam mají svoje místo a že mají respekt. Že se řeší jejich problémy, že je politici berou vážně, že jim naslouchají a že je nikdo nezesměšňuje. Analytici, kteří zkoumají, proč tolik lidí volí Trumpa, tak vlastně říkají, že na americkým středozápadě je jedna strašně silná emoce, kterou je hrozně těžký vymazat, a to je pocit, že mnou někdo pohrdá, ponížení. Když si někdo připadá poníženej, tak se zatvrdí a bude just volit proti,“ vysvětloval Minář svůj politický program.

Došlo i na konkrétnější témata. Třeba klima. „Je potřeba říct, přátelé, klimatická změna není věc dohadů, je to fakt. Ať už si myslíte, co chcete o příčinách, tak to, že se otepluje, se dá změřit na teploměru. To pozorujou zemědělci, krajina vysychá, máme míň srážek. To je prostě věc, která se děje, a kterou dokládají vědci po celém světě. Pojďme teď chvilku neřešit, co za to může, ale pojďme se shodnout, že se to děje a že se tomu musíme minimálně přizpůsobit, a že musíme začít lépe hospodařit zemědělsky, nakládat s krajinou, nakládat s vodou, bránit se suchu, zadržovat vodu v krajině, a že budeme taky podporovat šetrnější způsoby zemědělství.“ vyjmenovával suverénně své ekologické priority Minář, někdejší student teologie. „Gretě patří kredit minimálně za to, že ze změny klimatu udělala téma.“

Nebo důchodová reforma: „Demografická křivka je neúprosná, populace stárne, roste počet seniorů, klesá počet lidí v produktivním věku. Pokud nepřijdeme s promyšlenou důchodovou reformou a nebudeme motivovat seniory, aby dál byli aktivní i v důchodu, tak prostě zavíráme oči před hrozným nárazem do zdi. Zavíráme oči a politici nemají odvahu udělat ten náročnej krok. Tady se prostě musí najít lidi, kteří řeknou, ano bude to bolet, řekneme vám nepříjemnou pravdu. Když to budeme odkládat, tak si zruinujeme hospodářství. Podobná tikající bomba je zdravotnictví,“ varuje Minář.

Současnou vládu Minář tvrdě zkritizoval za řešení koronakrize. „Celé se to zbytečně natáhlo. Kdybychom to udělali jako Izrael, kde udělali tvrdej lockdown, Izrael srazil počet denních nakažených pod tisíc a teď už to jen udržuje pod kontrolou pomocí trasování a testování,“ míní aktivista. „Já se nedivím, že lidi jsou z toho zoufalí, protože vláda tohle totálně projela, bude to mít obrovský důsledky. Je to selhání kvůli nedostatku odvahy a špatný komunikaci,“ dodal Minář.

