Milan Kubek: Roušky i v létě, nezdivočet jako vloni! Očkovaní po první dávce zatím nejsou bezpečné osoby

„Negativní roli v loňském roce sehrály krajské volby, kdy vláda nechtěla přijímat nepříjemná rozhodnutí před volbami, aby nenaštvala lidi. Takže se můžeme s obavami dívat na letošní parlamentní volby, které budou ještě důležitější. A určité procento pokušení mezi politiky zneužít pandemii a protiepidemická opatření k politickému boji tady určitě bude,“ varuje předseda České lékařské komory Milan Kubek. A i když pandemie ustupuje, Češi by se měli vyvarovat loňských chyb. Léto by mělo být ve vnitřních prostorách alespoň v rouškách.

reklama

„Pandemie podle všech parametrů ustupuje, takže situace je dobrá. Samozřejmě si musíme uvědomit, že je to stále poměrně křehký stav a že se může velmi snadno stát, co se stalo ve Velké Británii, kde se najednou v nedostatečně očkované populaci lidí – část měla jen jednu dávku očkování – začala šířit indická mutace,“ mírní nadšení z konce pandemie Milan Kubek. To samé se prý může přihodit i v České republice, proto je podle jeho mínění nutné hlídat, kdo do České republiky přijíždí, kdo se vrací z dovolené. Domnívá se rovněž, že všichni přijíždějící, kteří nemají komplexní očkování, by měli být testováni PCR testy, a to pokud možno hned na letištích, aby se zajistila skutečná kontrola.

Kubek: V létě v rouškách

„Během letních měsíců už bychom neměli zdivočet jako vloni. To znamená, že bychom měli i nadále nosit roušky, netvrdím, že respirátory, ale roušky určitě v hromadné dopravě, ve vnitřních prostorách, nákupních centrech, v obchodech, ve veřejných budovách, ve všech zdravotních zařízeních. Prostě bychom si měli vážit toho, že se naše životy vracejí do normálních kolejí, a neměli bychom zbytečně riskovat. Velké množství lidí stále není očkováno vůbec anebo je očkováno nedostatečně,“ řekl Kubek. Za chybný označil přístup, že jsou lidé tři týdny po první dávce očkování považováni za bezpečné osoby, což není podle Kubka pravda. „Nejsou bezpeční. Ti lidé jsou částečně chráněni, sami nedostanou nebo mají malou pravděpodobnost vážného průběhu covidové infekce, ale mohou onemocnět a snadno mohou nakazit někoho jiného,“ upozornil Kubek.

Fotogalerie: - Stop covidové totalitě

Poslední dobou se šíří diskuse, zda by vzhledem ke klesajícímu počtu nově nakažených koronavirem nebylo vhodné zrušit povinné nošení respirátorů a nahradit je rouškami. S tím by šéf lékařské komory souhlasil: „Ano, ale měly by to být pořádné roušky, ne nějaký improvizovaný kus hadru, který jsme vídali před rokem na jaře. Zvláště v horkém letním počasí je třeba udělat kompromis, ale rouška by měla zůstat, chirurgické roušky jsou levné, jsou všude, jsou snadno dostupné a nevidím problém, aby se nosily,“ uvedl.

Riziko další vlny přijde na podzim

Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 3% Nevadí 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1894 lidí

Jako zásadní vidí nutnost nepolevit v očkování a udržet současné tempo, které se pohybuje okolo sta tisíce vakcín ve všední den. „To je třeba držet a vysvětlovat lidem, že jedna dávka očkování nestačí. Co nejdříve by se měla uvolnit možnost kombinování vakcín, protože někteří lidé jsou očkováni například vakcínou Astra Zeneca a nemají k ní důvěru. Chtěli by se přeočkovat vakcínou od firmy Pfizer a v některých zemích je to možné. Bylo by dobré, aby tomu bylo stejně i u nás a abychom byli flexibilnější v termínech, aby se dávka nemusela podávat přesně na den,“ vysvětlil. Podávání druhé dávky vakcíny mimo stanovený termín sice komplikuje administrativu, ale podle Kubka to také odrazuje lidi, protože musejí přijít přesně na den. Termíny často kolidují s jinými plány, například na dovolenou. Tato opatření by měla pomoci proočkovat co nejvíce obyvatel.

Psali jsme: „Viděli jsme pogromy, rabování, násilnosti a nepokoje. V USA.“ Putin přiznal, čeho se bojí Premiér Babiš: Neměli bychom automaticky odsouhlasit vše, co je v zájmu velkých států Majerová Zahradníková (Trikolóra): To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou Petice za výstavbu multifunkční sportovní haly v Praze 6 – Pod novým lesem

Očkovací centra můžeme potřebovat znovu

Při zhodnocení práce české vlády ohledně organizace očkování příliš chvály neudělil: „Všichni víme, že na začátku roku nebylo připraveno vůbec nic. Tady se bohužel žádná očkovací strategie dopředu nepřipravila. Objevily se první očkovací látky a jen díky nedostatku vakcín jsme mohli vydávat jednotlivé ambulance v nemocnicích za očkovací centra. Postupně, když přicházelo více vakcín, jasně se ukázalo, že jedině veliká očkovací centra jsou schopna naočkovat obrovské davy lidí, které proočkovat potřebujeme,“ uvedl Kubek. Dále dodal, že až se velká očkovací centra koncem prázdnin či v září uzavřou, protože prostory se budou vracet k původnímu účelu, kapacita nemocnic pro očkování nebude stačit. Avšak praktičtí lékaři nebudou prý natolik znechucení tahanicemi okolo distribuce vakcín, že se budou zapojovat do očkování i nadále... Každopádně upozornil, že pokud by bylo třeba plošné přeočkování, ať už kvůli vzniku nových mutací nebo kdyby se imunita neukázala jako dostatečně dlouhá, pak by se očkovací centra musela znovu aktivovat a celý přístup zefektivnit.

Kubek v rámci tématu očkování dále upozornil, že Češi jsou jako bezpečné osoby označovány už po první dávce a s potvrzením mohou využívat služeb nebo cestovat. Tak tomu ale není: „Komplexně provedené očkování je s vysokou pravděpodobností zárukou, že člověk nemoc nepřenáší, protože virus se nemůže dostatečně množit na sliznicích očkovaného člověka. Ale v případě, že očkování není kompletní, nebo neuplynula dostatečná doba od druhé dávky – bezpečných 14 dní, tak takoví lidé bezpečnými osobami nejsou. Už jsem zmiňoval, že byla chyba říci, že stačí jedna dávka a po třech týdnech je už člověk bezpečnou osobou. Není, ale po kompletním očkování v dvoutýdenním odstupu od druhé dávky bezpečný je,“ řekl redakci šéf lékařské komory.

Fotogalerie: - Zahájení očkování

Očkování dětí

Milan Kubek je i pro očkování dětí od šesti let poté, co proběhnou studie o bezpečnosti: „Je mýtus, že covid-19 není nebezpečný pro děti. Sice vzácně, ale i u dětí má vážný průběh a jsou zaznamenána úmrtí také u malých dětí. Určitě bude nutné proočkovat děti proto, aby nemohly sloužit jako rezervoár viru, kde by virus mohl mutovat a zase přeskočit na dospělou populaci. Určitě je třeba děti naočkovat a určitě k tomu nedojde, dokud nebudou dostatečné studie a vyhodnocená bezpečnost očkování dětí.“ Vakcína Pfizer/Moderna se podle jeho slov už testuje i mezi nejmenšími a předběžné výsledky označil jako velmi povzbudivé. „Ostatně i u nás už se očkují mladiství od 16 let. Myslím, že během několika týdnů se začnou očkovat děti od 12 let a bylo by ideální, kdyby před začátkem školního roku mohlo začít očkování dětí třeba od šesti let, aby se mohli proočkovat školáci a mohli chodit do školy,“ sdělil Kubek.

Nebezpečnosti vakcíny pro děti se neobává, protože se nejdříve musí prokázat dostatečná účinnost a bezpečnost jako u dospělých. Nikoliv však bez schválení kompetentními, nezávislými autoritami, jako je Evropská léková agentura.

Loňské volby zhoršily pandemii. Letos znovu?

Milan Kubek se vyjádřil i k předvolební rétorice, kdy čeští politici používají koronavirovou pandemii jako jedno z témat. Kubek si myslí, že situace není tak jednoduchá, aby se dal označit jeden konkrétní viník, který zavinil třicet tisíc mrtvých. Tuto rétoriku používá opozice vůči premiérovi Andreji Babišovi (ANO), naopak premiér obviňuje opozici, že jen kritizuje, ale sama v pandemii neudělala nic. „Politici – a nemůžeme generalizovat, ale velká většina politiků prostě máslo na hlavě má, ať už politici koaliční, nebo opoziční. Byli jsme opakovaně svědky v předhánění se, kdo bude větší rozvolňovací úderník, různých slabomyslných oslav konce epidemie a různých rozhodnutí, která šla proti doporučením odborníků a byla přijímána. Negativní roli v loňském roce sehrály krajské volby, kdy vláda nechtěla přijímat nepříjemná rozhodnutí před volbami, aby nenaštvala lidi. Takže se můžeme s obavami dívat na letošní parlamentní volby, které budou ještě důležitější, a určité procento pokušení mezi politiky zneužít pandemii a protiepidemická opatření k politickému boji tady určitě bude. Můžeme se nadát ještě nepředvídaných rozhodnutí,“ zauvažoval Kubek.

České nemocnice se podle něj vracejí do normálu, ale dohánění „restů“ bude trvat dlouhé měsíce. „A bylo by určitě velmi špatné, kdyby do toho na podzim měla přijít zase další epidemická vlna, kterou bychom si způsobili například nezodpovědným chováním během léta. Aby zdravotnictví mohlo fungovat normálně, i to je jeden z důvodů, abychom se vyvarovali další epidemické vlny,“ varoval znovu Kubek. Dodal také, že speciálně v letošní třetí a čtvrté vlně byla celá protiepidemická opatření upravována pouze s ohledem na to, jestli zdravotnictví úplně zkolabuje, nebo jestli ten nápor dokáže vydržet. A ukázalo se, že zdravotnictví je mnohem lepší, než si spousta lidí myslí, a že se zdravotní systémy v sousedních zemích, v Polsku, na Slovensku nebo v Maďarsku hroutily při mnohem menší zátěži, než které čelilo naše zdravotnictví. Podle Kubka tak patří poděkování právě a hlavně zdravotníkům: „A chtěl bych připomenout těch 88 zemřelých zdravotníků včetně 34 lékařů, které připravila epidemie o život,“ dodal Kubek nakonec.



Psali jsme: Právo žít! Omezit politické neziskovky. Rok covidu platit nebudeme! Trikolóra Svobodní Soukromníci spustili kampaň Richterová (Piráti): Nedovolme opakování další smrtící pandemické vlny Rozvoral (SPD): Jsme pro spolupráci svobodných a suverénních národních států bez diktátu Bruselu Rozčílený doktor Kubek na ČT: Vojtěch neodešel jen tak. Po jeho přípravě zemřelo 30 tisíc lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.