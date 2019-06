Miliarda? Ten váš tunel spolkl 40krát tolik! Moravec přihlížel, jak se Plaga s Čižinským prali v otázce školství

Česká republika dlouho patří k zemím, které dávají na školství jen málo peněz. Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu zpracoval studii, ze které vyplývá, že když budeme intenzivně investovat do českého školství, můžeme se těšit nadějí, že asi tak v roce 2100 doženeme v investicích do školství Německo.

Moravec okamžitě upozornil, že vláda původně slibovala navýšit platy učitelů o 15 procent, ale teď už se mluví jen o procentech deseti. Plaga však konstatoval, že se to musí změnit, ale v této Sněmovně cítí jistou naději, že se to může změnit, protože to zákonodárci nepouštějí ze zřetele. Pokud se bude české ekonomice dařit, ministr před kamerami ujišťoval, že bude trvat na tom, aby se do školství dávalo víc peněz.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 11521 lidí

Zima si posteskl, že země jako Turecko dávají na vysoké školy asi dvakrát více peněz než my.

Čižinský dodal, že Praha hodlá učitelům přidat na platy až miliardu korun, protože z rozhodnutí ministerstva školství sice platy rostou, ale učitelé nejsou ani tak schopni z těchto platů vyžít. I proto se městu nedaří nalézat nové kantory. Má za to, že by platy učitelů měly narůst ještě více. „Mě mrzí, že to není třeba 25 procent,“ zaznělo z úst člena stávající pražské koalice za hnutí Praha sobě.

Plaga uznal, že Čižinský může mít v něčem pravdu. Skokový nárůst platů však odmítl. „Ale to skokové navýšení to nevyřeší, musíme navyšovat nejen do roku 2021, ale až do roku 2025,“ zaznělo z úst člena vlády.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zima upozornil, že to není jen o penězích. „Já bych chtěl apelovat na všechny občany, na každého z nás. Ono to není jen o výplatní pásce. Je to také o tom, jak se k učitelům chováme. Ten finský úspěch je založen na modelu spolupráce,“ zdůraznil Zima s tím, že rodina musí spolupracovat s učiteli a měli by svým dětem vysvětlovat, že učitelství je náročná a uznání hodná práce.

„Já musím upozornit na jednu věc. Vždycky, když se bavíme o navyšování platů učitelů, tak se objevují věty o tom, že ti učitelé mají prázdniny a pracují méně než ostatní. Já s tímto zásadně nesouhlasím. Zkusme toto uvažování otočit,“ žádal Plaga s tím, že školství není žádnou černou dírou Česka. Diváky upozornil, že když jejich děti chodí do školy na šest hodin, tak to ještě neznamená, že učitelé také pracují jen šest hodin. Učitelé pracují podstatně déle.

Když se znovu dostal ke slovu Čižinský, prohlásil, že musíme částečně změnit i osnovy a strukturu výuky, klást důraz např. na finanční gramotnost dětí. Plagovi vyčetl, že Praha musela do školství přidat již zmíněnou miliardu a je velmi špatně, že tato miliarda nepřišla od ministerstva školství.

V tu chvíli se Plaga neudržel a do Čížínského si rýpl. „(To jsou) 2,5 procenta Blanky, no,“ konstatoval s odkazem na slavný tunel (!), do kterého hlavní město nalilo opravdu hodně peněz.

Fotogalerie: - Praha nám není ukradená

Zima upozornil, že ministři školství se v české politice mění příliš často a navíc si chce každý nový ministr připsat zářez na pažbě a přijít s nějakou zásadní koncepcí. K dovršení všeho zlého se všichni politici ohlížejí jen na konec volebního období a hřeší na to, že investice do školství nejsou tolik vidět. Když investujete do dálnic, každý se po ní může projet. Ale investice do školství jsou vidět mnohem méně. Přesněji řečeno, jejich nedostatek vidíte jen tehdy, když se střetnete s hlupákem.

Slabost našeho školství se podle rektora ukazuje i na tom, že jsou nás stovky tisíc lidí zatíženy exekucí. Exekuce vzniknou často z toho, že si lidé vezmou půjčku, kterou nejsou schopní ufinancovat. Kdyby si lidé byli schopní dopředu spočítat, že to neufinancují, možná by do exekuce nespadli.

Psali jsme: Babiši, Nora Fridrichová má pro tebe vzkaz. A vlastně pro všechny, kdo mají zlevněné jízdné Ministryně Maláčová: Jako by vysvitlo slunce… Takový jsem měla pocit ze setkání s Cynthií Morrison Hnutí STAN chce zavést až roční studijní volno pro učitele Babišovi se nedaří vyvolat ‚kulturní válku‘, analyzuje Tabery

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp