Milion chvilek: Jakl udeřil. Co mi provedli? A demokracie po jejich

Ladislav Jakl zavítal do Českého rozhlasu, usedl do křesla pro hosta Barbory Tachecí a spustil slovní palbu. O spolku Milion chvilek konstatoval, že vlastně nemá rád demokracii. Nešetřil ani předsedu vlády a jeho „soudružku ministryni“. Šil i do dotací všeho druhu. „Pro mě jsou zlo, které krade lidem peníze a rozdává je vybraným protekčním mazánkům,“ nebral si servítky. Toto zlo je prý dnes podporováno Evropskou unií.

Barbora Tachecí tentokrát v rozhlase zpovídala bývalého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause Ladislava Jakla. jenž byl v poslední době hned dvakrát napaden. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) nominovaný hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury tvrdil, že byl napaden právě kvůli svému napojení na SPD. V českých médiích však koluje více verzí toho, jak došlo k prvnímu útoku v pražském metru. Tachecí se proto Jakla na útok zeptala.

Jakl prozradil, že se cítí být přiměřeně v pohodě. „Ale poslední lékař ve Vojenské nemocnici, tak ten mi předpověděl, že to bude ještě tak šest týdnů hodně bolet a pak už to bude skoro dobrý. Beru prášky, ze kterých mi je trochu blbě, ale jde to,“ řekl host.

O svém napadení vypovídal na policii a ještě prý určitě vypovídat bude. Napřed se ale musel trochu postavit na vlastní nohy. „Já jsem nebyl ani schopen vylézt na postel,“ popsal dobu krátce po útoku. Záda ho prý bolela opravdu hodně.

Své napadení považuje za svého druhu statistický úkaz. „Když se člověk podívá někde po nějakých internetech, po nějakých diskusích a vidí, že tisíc lidí je schopno vyhrožovat opravdu násilím, já jsem dostal stovky e-mailů, že mě někdo zabije už před pěti, deseti, patnácti i dvaceti lety, tak určité malé procento lidí je schopno něco takového opravdu udělat, protože se pohybují v určité atmosféře,“ uvedl Jakl.

„Dneska se lidi chovají podle zprostředkovaný zkušenosti. Když si o někom dvěstěkrát čtou, že to je blbec, uvidí jeho fotku v co nejhorším světle, no tak tomu budou věřit. Zeměkouli z dálky taky většina lidí neviděla, ale všichni říkají, že je kulatá, no tak tomu věří,“ pokračoval Jakl v popisu toho, jak vnímá dnešní společnost.

Při útoku v metru prý seděl, díval se pod sebe a neviděl agresora, který prý zaútočil shora. Mohl si prý možná dávat víc pozor, ale protože je Jakl známý, takže i kdyby si dával víc pozor, stejně mohlo k útoku dojít.

Pozornost věnoval také demonstrantům z akcí Milionu chvilek pro demokracii. Tento spolek prý poprvé zaznamenal ve chvíli, kdy přišel na to, že demokracii vlastně vůbec nectí. „Oni nefandí mně. Já jsem zaregistroval tuto skupinu až v momentě, když pokřikovala vzrušeně a odmítavě kolem mého zvolení do RRTV. První chvilka z toho Milionu demokracie byla ta, že jsem pochopil, že se jim nelíbí demokracie. Že zvolen může být kdokoliv, ale jenom ten, kdo se jim líbí,“ prohlásil Jakl.

Pokud jde o premiéra Andreje Babiše (ANO), Jakl rozumí tomu, že lidem vadí to, že Babiš zavedl EET a další prvky, které považuje v podstatě za šikanózní. Proti EET také protestoval, ale tehdy se to netěšilo oné ohromné mediální podpoře. Dnes ona mediální podpora existuje a Jakl má pocit, že se s ním snaží někdo orat, což se mu nelíbí. To však nic nemění na tom, že Babiše v lásce nemá. „Jasně, kdo by miloval Babiše, nebo tu mladou soudružku ministryni, co nám loupí z peněženek, aby si mohla dělat svoji líbivou politiku?“ vysvětlil svůj postoj.

Babiš mu prý vadí ještě z jednoho důvodu. Nevěří mu, že bude hájit české národní zájmy i v situaci, kdy by to mohlo ohrozit jeho podnikatelské zájmy.

„Andrej Babiš a jeho hnutí nemá vůbec žádnou politiku a vůbec žádný program. Má jen svoje zájmy. A vláda, ve které on bude účasten, ve které on bude premiérem, bude dělat takovou politiku, jakou bude prosazovat jeho koaliční partner. Pokud jím bude extremistická levicová sociální demokracie, jak dneska vypadá, tak to bude politika extrémně levicová – maláčovská. Pokud to bude někdo jinej, tak bude bez mrknutí oka dělat politiku někoho jiného,“ předpověděl také Jakl.

Proto nemá v Babišovu vládu ani elementární důvěru. Tu by si u něj Babiš získal, kdyby bojoval proti bruselské unifikaci. „Když si ho někdo podá v tom Bruselu a řekne, ‚podívej, máš tady nějaký svý významný zájmy a my ti na ně jako kontroloři můžeme sáhnout, pokud nezměníš svoji politiku‘, tak já se obávám, že on ji změní,“ řekl jasně Jakl.

Z tohoto úhlu pohledu by pochopil lidi, kteří by tlačili na Babiše, aby neustupoval EU v otázkách bruselské centralizace a migrace. Současné protesty Milionu chvilek pro demokracii však míří úplně jiným směrem, a to směrem, který prý Babiše nijak netrápí.

V závěru rozhovoru prozradil, že fandí Trikolóře Václava Klause mladšího, ale jako člen RRTV se v ní nehodlá a podle zákona vlastně ani nemůže angažovat.

