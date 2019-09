Milost pro Babiše: Schwarzenberg promluvil. Použil slovo „sere“

Vloží se prezident do procesu v kauze Čapí hnízdo? Za předpokladu, že by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman změnil rozhodnutí státních zástupců nižších stupňů a chtěl poslat Andreje Babiše za Čapí hnízdo před soud, nebylo by mu to nic platné. Případné obnovené trestní stíhání by svým krokem finálně zastavil prezident Miloš Zeman. Řekl to na TV Barrandov.

„Kdyby se do toho vrtalo, mám Ústavou dané právo abolice, tedy rovněž zastavení trestního stíhání. I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, tak pokud by to bylo nutné, bych k tomuto kroku sáhl,“ uvedl doslova Zeman.

Anketa Zeman oznámil, že 17. listopad oslaví doma, žádných akcí se nezúčastní. Vadí vám to? Vadí 2% Nevadí 98% hlasovalo: 1973 lidí

ParlamentníListy.cz se nedávno ptaly českých politiků, jak na tuto věc nahlíží. Na anketní otázku reagoval ještě čestný předseda TOP 09, exministr zahraničí a poslanec Karel Schwarzenberg.

Někdejší šéf české diplomacie byl ve své reakci velmi stručný, na druhou stranu ovšem svůj názor na věc vyjádřil víc než zřetelně. „Zeman sere na Zemana,“ napsal ParlamentnímListům.cz Schwarzenberg využívajíc toho, že jak prezident, tak nejvyšší žalobce nosí příjmení Zeman.

Prezident v nedělním rozhovoru pro server Blesk.cz v Lánech uvedl, že důvodem daného výroku o abolici byla snaha zmírnit politické tlaky, které Babišovi odpůrci vyvíjejí na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Podle dosavadních výroků samotného Andreje Babiše se zdá, že by Zemanovu nabídku abolice, která by se měla týkat i jeho rodinných příslušníků, nevyužil. Premiér je totiž tím, kdo by musel abolici kontrasignovat, tedy spolupodepsat, nebo tímto aktem pověřit jiného člena vlády.

autor: Radim Panenka