Miluji Evropany, ale toto se musí změnit. J. D. Vance poslal zásadní vzkaz

Americký viceprezident J. D. Vance poskytl rozhovor konzervativnímu britskému zpravodajskému webu UnHerd. Hned na úvod rozhovoru zdůraznil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se plete, když dává nahlas najevo, že J. D. Vance je až příliš nakloněn naslouchat tvrzením ruského prezidenta Vladimira Putina.

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 92% Ne 4% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4850 lidí

„A o to se prezident (Trump) už několik měsíců snaží a myslím, že je poněkud absurdní, aby Zelenskyj říkal (americké) vládě, která v současnosti drží celou jeho vládu a válečné úsilí pohromadě, že jsme nějakým způsobem na straně Rusů. Jak řekl prezident: ‚Nejsme na něčí straně, jsme na straně Ameriky a náhodou věříme, že nejlepším zájmům Ameriky slouží mír‘,“ zdůraznil viceprezident.

Speciální vzkaz měl i pro Evropany, kteří mají pocit, že stávající administrativa USA má starého kontinentu plné zuby.

„Miluji Evropu, miluji Evropany. Opakovaně jsem řekl, že si myslím, že nelze oddělit americkou kulturu od evropské. Jsme do značné míry produktem filozofií, teologií a samozřejmě migračních vzorců, které vyšly z Evropy a které založily Spojené státy americké. Miluji různé kultury, rozhodně si myslím, že Evropa má světu co nabídnout,“ nechal se slyšet Vance.

Jedním dechem však dodal, že z evropských politiků získal dojem, že svým voličům znovu a znovu nabízejí pravý opak toho, pro co hlasovali ve volbách. Naproti tomu Trumpova administrativa se podle Vance snaží hledět na věci realisticky a plnit to, co voličům slibovala.

„To je něco, čeho se opravdu obávám. Celý demokratický projekt Západu se rozpadne, pokud lidé žádají přísnější kontrolu migrace, ale jimi zvolení politici příchodu migrantů nebrání,“ vzkázal do evropských parlamentů.

„Považuji za nejdůležitější, že voliči mají právo rozhodnout, co chtějí. Říkám to jako přítel, ne jako někdo, kdo ukazuje prstem a říká: ‚Vy, lidi, vy jste to fakt podělali‘ – ale jako člověk, který Evropu opravdu respektuje a miluje. Tou součástí skutečného přežití a prosperity ve 21. století je reagovat na vůli lidí v otázce migrace. To je něco, co američtí vůdci a evropští lídři podělávali téměř půl století. A já říkám: ‚Podívejte, stejně jako prezident Trump vzal vážně obavy voličů, povzbuzujeme naše přátele, naše přátele v Evropě, aby brali své voliče vážně‘,“ zdůraznil Vance.

Vedle migrace musí Evropané podle amerického viceprezidenta vzít vážně ještě jednu věc. Starost o svou vlastní bezpečnost.

Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 1% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7936 lidí

Evropané by si podle amerického viceprezidenta měli vzít příklad z někdejšího vojáka z dob první světové války, politického vůdce z dob druhé světové války, a nakonec i prezidenta. Konkrétně prezidenta Francie Charlese de Gaulla. Ten sice respektoval Spojené státy, ale nechtěl na nich být závislý. A dnešní EU by to podle Vance měla mít stejně.

Ani za de Gaulla nikdo nepochyboval, že Francie je spojencem USA, i když se spolu politici obou zemí přeli. A kdyby si Evropa uchovala více nezávislosti, mohla podle Vance např. odradit Američany od invaze do Iráku, kterou osobně považuje za chybnou. Čili sečteno a podtrženo, nezávislost Evropy podle amerického viceprezidenta prospěje jak Spojeným státům, tak Evropě.

Férověji mají být z Vancova pohledu nastaveny i obchodní vztahy s EU. Proto prý Trump nastavil takovou celní politiku, jakou nastavil. Aby dosáhl férovějších ekonomických vztahů s EU a aby to nebylo jen tak, že ostatní svět bude hodně vyrábět a Američané to budou všechno kupovat. „Základní politikou je obnovit rovnováhu světového obchodu,“ vyložil pohled Trumpovy administrativy Vance.

Psali jsme: „Tohle přinesl Rakušan, Fiala neudělal nic a zaměstnal Foltýna.“ Macinka drsně o vládě Trump už má dost Ruska i Ukrajiny. Kolem Zelenského se brousí nože „Nemáme jinou možnost.“ Tlak sílí. Vance přímo v Grónsku, Trump volal z USA Americké noviny, co fakt nesnáší Trumpa: Ponížená Evropa. Vyšinutí eurokrati, už se to zhroutilo