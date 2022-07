Mimoň: Na Babiše čekal muž s koštětem. Jeden na celém náměstí

Při své tour za voliči se v pátek po poledni zastavil Andrej Babiš se svým týmem v Mimoni na Českolipsku. Přišly se na něj podívat desítky jeho příznivců a jeden pravidelný, vytrvalý odpůrce – muž s koštětem, se kterým ho chce vymést z politiky. Ten si i trochu zapískal, nicméně to bývalého premiéra a předsedu hnutí ANO neodradilo, aby ve svém projevu tvrdě zkritizoval nejen současnou vládu, ale celý – jako on říká – polistopadový kartel.

Akce v Mimoni měla začít čtvrt hodiny po poledni na náměstí 1. máje, ale už desítky minut předtím se od nádraží vynořil muž s koštětem. „Byl jsem včera v Tanvaldu a v Železném Brodě, tam to bylo zvláště dobré,“ konstatoval ze svého pohledu s tím, že v Brodě bylo protestujících povícero. „Dnes jsem byl ráno v Jablonném, tam mě dokonce policajti kontrolovali,“ prozradil. Anonisté prý o něm trousí zkazky, že „je narušenej či podplacenej“. Koště dle něj „symbolizuje rudé estébácké koště, které je třeba vymést z politiky“.

Koštětem vymést Babiše z politiky. Foto: Oldřich Szaban

V Mimoni si párkrát zahvízdal, když začal Andrej Babiš mluvit, ale stál stranou, oddělen od příznivců hnutí ANO. Jim se jeho produkce pochopitelně nelíbila. „Proč tady píská? Vždyť je to zbytečné. Když se mu Babiš nelíbí, ať na něj nechodí,“ ohodnotila ho jedna z přítomných. Mnoho z nich bylo postupně ověšeno černou taškou s nápisem, který oznamoval, že „za Babiše bylo líp“, které se zde rozdávaly.

Jako první vystoupil s projevem Andrej Babiš. Stěžoval si na takzvaný „polistopadový kartel“. „To jsou ta média, hlavně Česká televize, která jim vyhrála volby a zapomněla pustit tu reportáž o organizovaném zločinu STAN, který nejdřív rozkradl Zlínský kraj, Redl co měl dva bílé koně Gazdíka a Polčáka, a potom šli do Prahy,“ sdělil.

Fotografování s bývalým premiérem. Foto: Oldřich Szaban

„Pan premiér se tváří, že je vše v pohodě. Oni jak mají tu novou politickou kulturu, tak když je nachytají, vše je ložené a všichni to vědí, potom říkají, že jdou příkladem. Že Babiš měl rezignovat. Na co? Na Čapí hnízdo z roku 2007? Nebo na co? Od momentu, co jsem vstoupil do vlády, dělal jsem zdarma. Naše hnutí nemá a nikdy nemělo žádný problém,“ řekl Babiš.

„Strany jako Piráti a TOP 09 zastupují zájmy cizích států, Evropského parlamentu“

„Strany jako Piráti a TOP 09 zastupují zájmy cizích států, evropského parlamentu. Chtějí zrušit jednomyslnost,“ prohlásil. Myslel tím právo veta, které má každý stát Evropské unie – a jsou návrhy toto zrušit. „Všichni musí souhlasit. Když někdo nesouhlasí, nemůžou ho přehlasovat. Oni to chtějí změnit. Doufám, že premiér Fiala nedovolí, aby Česká republika ztratila možnost blokovat věci, které nejsou v nás prospěch,“ doufá Babiš.

„Všichni zapomněli, co byla ODS, co tady bylo od revoluce. Kuponka, zničili banky, všechno rozprodali. Potom přišli socani, ti prodali hnědé uhlí, černé uhlí. Dneska je uhlí nad zlato. Potom socani prodali plyn. Původně s dobrým úmyslem – Grégr se Zemanem – že udělají důchodový účet, ale potom to Sobotka se Špidlou zašantročili. Co nám dnes patří? Téměř nic. Banky jsou zahraniční, řetězce většinou německé. Zničili cukrovary, zprivatizovali cementárny, rozvrátili zemědělství. Udělali špatně dotace. Potom přišel ódéesák, který dovolil prodávat půdu cizincům. V Maďarsku může jen Maďar, v Polsku jen Polák. U nás každý,“ postěžoval si.

Pak měl připomínku ještě k řetězcům. „Pokud na ministerstvu průmyslu působí jeden skutečně odporný člověk, který nedostal ani prověrku, protože dělal kšefty s Čínou, a nadává českým potravinářům. Za kolik je rohlík v supermarketu? Za 2,50? Pekaři ho ale prodávají za 1,50. Rozdíl je 67 procent. Kde ty peníze zůstávají? Kdo tady podniká v potravinách? Kolik je tady zahraničních řetězců? Proč dovážíme 60 procent vepřového, proč dovážíme mléka a máslo?“ ptá se Babiš.

Připomněl také, že v Itálii teď zavádějí na chleba a těstoviny DPH nula procent a snižují DPH na maso a ryby. „Italská vláda, která je zadluženější snad čtyřikrát,“ konstatoval. Dal příklad i z Francie, která zlevňuje pohonné hmoty. „Francie mimochodem ruší poplatky za televizi a rádio. Vy platíte sedm miliard České televizi, kterou ovládá polistopadový kartel,“ řekl Babiš.

Mítink ANO v Mimoni. Foto: Oldřich Szaban

Bývalý ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček nepřinesl dobré informace.

„Víte kolik je dnešní denní sazba za elektřinu? 11.300 korun za megawatthodinu. Před dvěma lety to byla tisícovka. A dnešní denní sazba za plyn? 5.300 korun za megawatthodinu, a před pěti lety to bylo 150 korun za megawatthodinu. Nemůžeme vládě vyčítat, že ceny na burzách letí nahoru. My jim vyčítáme, že nejsou schopni nic udělat s tím, aby se alespoň částečně snížilo,“ upozornil. A vyprávěl stejně jako jinde příběh 85letého seniora, který za ním na mítinku přišel a brečel, protože mu přišel čtyřicetitisícový účet za elektřinu, na což samozřejmě nemá. A nemá ani na rozesplátkování. Havlíček na tomto příkladu ukazuje, dle jeho slov, na asociálnost této současné vlády.

Na závěr se dostala k mikrofonu i poslankyně za Liberecký kraj Jana Pastuchová, která si postěžovala, že jim včera v Hrádku nad Nisou, „odkud je hejtman Půta a starostou je pan Horinka“, zrušili zábor na náměstí a museli jinam. Potom na uklidněnou roznášela koláčky, lidé si nechali podepisovat knížky od Andreje Babiše a Karla Havlíčka a fotili se s nimi, stejně jako s přítomnou starostkou nedaleké České Lípy Jitkou Volfovou.

V té době už muž s koštětem byl dávno pryč. Ale dá se předpokládat, že se zase někde objeví.





Společné fotografování na mítinku ANO v Mimoni. Foto: Oldřich Szaban

