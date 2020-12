Minář na ČT kličkoval: Máme program, jen to nechci hned diktovat. Ostatní strany budou závidět

Někdejší předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář v pořadu Události, komentáře na ČT24 představil ambice svého politického hnutí Lidé PRO, se kterým chce příští rok kandidovat v parlamentních volbách. Cílit chce na lidi, kteří k volbám nechodí. „Nechcem z lidí dělat blbce a koblihy,“ uvedl Minář. Hnutí kandidaturu podmiňuje ziskem půl milionu podpisů, které teď od lidí shání na svém webu. „Zaručuji, že nám ostatní strany budou závidět, jaký krásný program máme.“ Oznámil, že má velké plány, pokud občané dají hnutí šanci. V opačném případně to „nemá zapotřebí“. „Budou do mě rejt, proto říkám, buď pořádně, nebo vůbec,“ doplnil.

Spojování opozice podle Mináře bohužel nestačí. „Můj cíl není, aby se opozice spojila, ale aby naše země prosperovala, nejen ekonomicky, ale i lidsky. Pořád se dívám na tři miliony lidí, kteří nechodí k volbám a zároveň na půl milionu lidí, kteří chtějí jít k volbám, ale nemají sympatie k žádné straně," uvedl s tím, že občané mají pocit, že politika je odtržena od lidí.

Právě tuto mezeru by chtěl v politickém spektru se svým hnutím zaplnit a lidem nabídnout alternativu. „Chceme to změnit, dovést do politiky nové lidi. Proto na to jdeme odspodu, tedy tehdy, když nám půl milionu lidí řekne, že to opravdu chtějí,“ doplnil lídr nového politického hnutí Lidé PRO, se kterým má spolupracovat i bývalý ředitel protikorupční organizace Transparency international David Ondráček nebo náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek.

Vítá, že opozice spolupracuje, rýsující se dva volební bloky Piráti a Starostové a koalice Lidovci, ODS a TOP 09, to však nemusí být podle Mináře řešení na další čtyři roky. „I kdyby tyto koalice uspěly, je otázka, jestli vytvoří něco skutečně stabilního,“ upozornil na problém, že celá řada lidí ztratila důvěru v politiku jako takovou. Hnutí Lidé PRO bude otevřeno spolupráci s mnoha stranami.

Nebojí se však toho, že svým vstupem do politiky roztříští opozici ještě více a naopak pomůže hnutí ANO, proti kterému bojuje? „My nebojujeme proti žádnému hnutí,“ pousmál se Minář a připomněl, že hlavní princip je nebýt proti ničemu, ale pro něco.

„Chceme oslovit lidi, kteří jsou zklamaní a které stávající opozice neoslovuje,“ zopakoval Minář, podle kterého by si stávající opozice měla položit otázku, proč vlastně tyto lidi neoslovuje. Lidi je třeba zapojit do procesu a najít společnou řeč. „Když se budeme hádat, země bude dále rozdělená a skončí to špatně,“ podotkl.

Sám však Minář se vznikem svého hnutí oznamoval, že chce přebrat část voličů právě Andreji Babišovi. „Nechceme se speciálně zaměřovat na voliče hnutí ANO, ale budeme se zabývat tím, proč někteří volí hnutí ANO. Lidem je třeba naslouchat a nedělat z nich žádný blbce a koblihy,“ zmínil první úkol svého hnutí.

Je přesvědčen, že k voličům přichází s velmi zajímavou nabídkou. „Hnutí má zajímavá jména, pozitivní vize o zemi, kde se na nikoho nezapomíná,“ poukázal na hlavní problém české kotliny. „Velká část lidí má pocit, že třicet let po revoluci se na ně kašle, milion lidí je v exekuční pasti. Chceme to změnit, máme desítky kvalitních lidi, jako je Ondráček, Vyhnánek, kteří do toho půjdou, když lidé budou chtít,“ uvedl.

Minář si je dle svých slov vědom, že vstupování do politiky „nemá zapotřebí“. „Bude to těžké, budou do nás všichni rýt, říkat, že to nemá smysl a že se to nemůže povést. Proto říkáme, buď pořádně, anebo vůbec. Když to lidi budou chtít, pak budeme mít celý mandát, když ne, tak do toho nepůjdeme,“ shrnul jednoduše.

Vášnivě se pak pustil do popisu, jak by se společnost měla semknout a směřovat k lepší budoucnosti. „My chceme vytvořit energii a vlnu, která vtáhne celou řadu lidí, kteří se o politiku už ani nezajímají a k volbám by ani nešli. V hloubi lidských srdcích hlodá naděje a my ji chceme uvolnit,“ gestikuloval nadšeně Minář, který pevně věří, že něco takového lze zrealizovat.

Vyjmenoval, co konkrétního jeho hnutí nabízí už nyní: „Máme šest kandidátů, máme think-tank, který bude dopracovávat naše vize a programové cíle. Máme dvanáct prorit, které jsou důležité. Teď do nás budou bouchat, že nemáme žádný program, ale není to pravda. Máme cíle, a to jaký bude jízdní řád, to bude věc expertů a bude to věc, která vzejde od lidí, kterých se budeme ptát,“ řekl, že nechtějí hned první den nadiktovat, co vše zde bude.

„Bude to proces, ale zaručuji, že na jeho konci bude pořádný plán pro Česko a ostatní strany budou moci závidět, jak krásný program máme,“ dodal sebejistě Mikuláš Minář, předseda hnutí Lidé PRO.

