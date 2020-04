Minář z Milionu chvilek se „šel projít“ a my s ním. „Z******ý fašisti,“ řval narušitel. Shromáždilo se asi tisíc lidí, navzdory zákazu

reklama

„Potřebuji na čerstvém vzduchu rozdýchat počínání vlády za poslední měsíc. Hlavou se mi honí spousta palčivých otázek. Proto si s sebou vezmu transparent s otázkou, která mě pálí nejvíc a na kterou nám vláda dluží odpověď,“ napsal na web Milionu chvilek hlavní aktivista spolku Mikuláš Minář. A jak slíbil, tak i udělal. V Letenských sadech se procházky s ním zúčastnilo zhruba tisíc příznivců. Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 3% Ne 95% Nevím 2% hlasovalo: 6848 lidí

Otázky, vlajky, nápisy

Kolem šesté bylo na plácku u „Stroje času“ v Praze na Letné plno lidí. Dvoumetrové odstupy, byť k tomu byli všichni vyzýváni, nemohly být dodrženy. V rámci akce Ptáme se vlády si přinesli na transparentech vlastní otázky. „Proč se mám tvářit, že mi ten fízl nevadí?“ „Copak jsme pokusní králíci?“ „Proč jednáte chaoticky?“ „České nebo čínské firmy?“ „Vládo, kdy odejdeš do čínské provincie?“ Kladeny byly takové a mnohé další.

Mezi lidmi vlály vlajky Evropské unie a připravenými křídami psali aktivisté na betonové patníky, mramor či asfalt další nápisy, například: „Táhni do hajzlu Babiši!“ či „ANO, bude jen hůř“. Jeden z účastníků akce měl na transparentu „Český experiment“ portéty premiéra Andreje Babiše, náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly a ministra vnitra Jana Hamáčka pod kolonkou dozorci a portréty obyčejných lidí pod kolonkou vězni. Všichni, které viděl reportér Parlamentních listů, měli roušky, a někteří i s nápisy typu „Sorry jako“. Jeden z „chvilkařů“ několikrát do megafonu hlásil: „Procházejte se volně, dodržujet rozestupy alespoň dva metry.“

Novinářce ze serveru Novinky.cz Minář mimo jiné sdělil: „Chybí mi teď jasná a srozumitelná komunikace ze strany vlády, co můžeme čekat, jaký je plán. A vysvětlování občanům, proč se dělá to, co se dělá, protože když to nemáme, tak to tvoří zmatek a chaos. Když je něco jeden den přijato, druhý den změněno a třetí den zrušeno, tak lidé neví, co si mají myslet. Dokonce někteří ani neví, co všecko platí. To si myslím, že by se mělo změnit!“

Psali jsme: VIDEO „Chvilkař“ Minář znovu burcuje lidi do ulic. Ale dostal ránu: Vy nepodnikáte, co? Živí vás rodiče nebo neziskovky...

Následně přišel narušitel

Minář, který nesl transparent s otázkou „Jak dopadnou ti, co nemají číslo na Babiše?“ dále hovořil o nedostatečné ekonomické podpoře pro postižené, s tím, že ekonomická opatření jsou skoro nejnižší v Evropě, co se týče přímé pomoci. Vadí mu také divné zakázky za miliardu firmám, které nemají zaměstnance, anebo pro sponzora hnutí ANO. V první řadě je podle něj namístě, že by se měla společnost stmelit, ale v tom prý spolek Milion chvilek masivně pomáhal, nicméně zanedlouho je namístě určité vyúčtování komunikace s občany. Občanská společnost se navíc zasadila o to, že byl stažen zákon, který měl zakrýt skutečné majitele svěřenských fondů. Nakonec Minář prohlásil, že rouška není náhubek.

Následně mezi aktivisty začal jeden muž při pohledu na vlajky Evropské unie řvát: „Zkurvení fašisti. Tahle modrá je rudá, je to hákový kříž. Je to hovno." Ostatní mu vysvětlovali, že EU je jediným štítem demokracie, ale on se nenechal přehlušit. „Jste nenormální. Před třiceti lety jste zvonili klíči. Ale jde o to, že jste chtěli konzum, a ne svobodu,“ křičel dále muž, který prohlásil, že se vrátil z Německa, kde je to prý zcela zřejmé. „Asi si nevzal prášky,“ podotkl jeden z aktivistů. Pak se zástup vydal ke Kramářově vile, sídlu předsedy vlády. Tam někteří transparenty zanechali a vyfotografovali se s nimi.

Spolek Milion chvilek vede od roku 2018 kampaň za odstoupení Andreje Babiše z funkce předsedy vlády. Sbírá podpisy a pořádá demonstrace, z nichž se dosud největší uskutečnila v polovině roku 2019 v Praze za účasti přibližně 250 tisíc lidí. Stala se tak největším protestním shromážděním od revoluce v roce 1989.

