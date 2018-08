Ministerstvo zahraničí má dva nové politické náměstky - Kauckého a Petříčka

Ministerstvo zahraničí má ode dneška dva nové politické náměstky - pražského zastupitele Lukáše Kauckého a Tomáše Petříčka, který byl dosud asistentem europoslance Miroslava Pocheho (všichni ČSSD). Právě Pocheho sociální demokracie prosazovala do čela Černínského paláce. Kvůli odporu prezidenta Miloše Zemana, který na návrh předsedy vlády jmenuje ministry, však místo Pocheho českou diplomacii dočasně řídí předseda ČSSD Jan Hamáček, jenž je zároveň ministrem vnitra.

Vznik dvou míst náměstků na MZV schválila v rámci tzv. systemizace vláda v polovině července. Obě místa zrušil při svém nástupu do čela ministerstva předešlý šéf diplomacie Martin Stropnický (ANO). Kaucký se na ministerstvo jako politický náměstek vrací, působil tam od roku 2014 za ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Odešel na konci roku 2017 poté, co do čela resortu nastoupil Stropnický.

Šestatřicetiletý Kaucký přichází na ministerstvo z pozice předsedy dozorčí rady pražského dopravního podniku. Dříve působil mimo jiné jako vrchní ředitel kabinetu na Ministerstvu zdravotnictví nebo jako vedoucí kanceláře poslance Evropského parlamentu Jiřího Havla. Je předsedou zastupitelského klubu ČSSD v pražském zastupitelstvu.

Petříček (36 let) byl Pocheho poradcem, v Evropském parlamentu pracoval s několikaměsíční přestávkou od roku 2014 až dosud. V roce 2017 své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pracoval mimo jiné na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní.

Na MZV jsou tak nyní dva političtí náměstci a pět odborných náměstků. Jakub Dürr řídí evropskou sekci a Tomáš Kryl sekci ekonomicko-provozní. Martin Smolek je náměstkem pro řízení sekce právní a konzulární, Ivo Šrámek řídí sekci bezpečnostní a multilaterální a Martin Tlapa vede sekci mimoevropských zemí a ekonomické a rozvojové spolupráce.

autor: nab