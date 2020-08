Ministr Hamáček: Pro nás je prioritou, aby se stát nezhroutil

reklama

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Obávám 50% Neobávám 21% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 29% hlasovalo: 5878 lidí Při přípravě státního rozpočtu na příští rok je cílem, aby byl deficit nižší než v letošním roce, na tom se shodl premiér Andrej Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou. Různé návrhy ohledně případné nové sazby daně z příjmu nebo způsob zvyšování důchodů ministryně Schillerová probere tento týden s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

„Zatímco oni měli mantru škrtat, škrtat a škrtat, my na to jdeme jinak. Investujeme do lidí a do modernizace země. Nastavíme rozpočet tak, aby pomohl zemi dostat se z problémů a zároveň jsme odpovědní,“ napsal po vysílání pořadu Hamáček na svůj facebook.

„Musíme sestavit takový rozpočet, který pomůže ekonomice dostat se z problému, ale současně stát nezničí. Jsem rád, že filozofie je teď jiná než v té minulé krizi, kdy mantrou bylo škrtat, škrtat, škrtat, až potom policie neměla na benzín, to my rozhodně nechceme. Je potřeba krizi využít, do ekonomiky nalít prostředky a investovat a modernizovat zemi,“ řekl přímo Jan Hamáček v České televizi.

Uvedl také, jakou by ČSSD zvolila výši daně z hrubé mzdy „Nejrozumnější by bylo zachovat 19 procent a dát do toho nějaký element progrese, to říkáme již dlouhodobě. Progresivní zdanění je věc, která je standardní všude na Západě. Současně chci slyšet od kolegů z hnutí ANO, kde na to chtějí vzít,“ uzavřel Hamáček.

