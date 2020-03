Ministr Havlíček: Kdybychom měli odškodňovat všechny, tak se nedoplatíme

reklama

Vláda již oznámila, že počítá s příspěvkem 15 000 korun měsíčně pro živnostníky. „Počítáme s tím, že se to bude týkat prakticky všech OSVČ. V tuto chvíli počítáme, že by to byli pouze ti, kteří to mají na hlavní činnost, nejsou to ti, kteří pracují v běžném zaměstnaneckém poměru a ještě bokem mají nějakou živnost,“ upřesnil ministr průmyslu a obchodu..

Stejně tak počítá stát i s 13 000 korunami ve formě ošetřovného pro osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), pokud mají děti do 13 let. Stát již drobným podnikatelům také odpustil část sociálního a zdravotního pojištění.

Pro firmy, živnostníky se zaměstnanci vláda připravuje i tzv. kurzarbeit, příspěvky zaměstnavatelům na mzdy zaměstnancům. „Jsou dva způsoby, jak se k tomu postavit, buď to dáme užší skupině firem a dáme jim o něco více, anebo širší skupině firem, ale pak to bude o něco méně,“ řekl. Vláda se prý domnívá, že když to bude 50–80 % mzdy, kterou zaměstnanec dostává, tak v tomto případě to bude adekvátní.

Zůstává však nejasné, jestli mají firmy zasažené opatřeními vydanými podle krizového zákona nárok na odškodné za ušlý zisk. „V tuto chvíli dáváme desítky až stovky miliard do podpory podnikání. Státní rozpočet, instituce a upřímně i všechny lidi to bude stát neuvěřitelné peníze. Snažíme se reagovat rychle a férově, za tu situaci nikdo nemůže,“ vysvětlil, proč nebude dost peněz na odškodné pro ty firmy, které byly podle krizového zákona uzavřeny.

Říká zákon, zda tyto firmy mají na odškodné nárok, nebo nemají? „Podle našeho názoru a podle výkladu Ministerstva vnitra to zákon takto exaktně neříká. Ten rozsah náhrad škody oproti těm opatřením, která byla vydána vládou, se nemění,“ upřesnil Havlíček.

„Pokud bychom měli vyplácet náhradu škody, tak by nás to stálo biliony korun a na několik generací bychom zadlužili všechny naše další generace,“ upozornil ministr. „Musíme si vybrat, jakou cestou půjdeme, a my se snažíme zachránit živnostníky a podnikatele. Dnes spekulovat nad tím, že bychom měli vyplácet náhrady škody, to bychom se nedoplatili nikdy a to by v podstatě zbankrotoval celý svět,“ uzavřel.

