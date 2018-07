Ministr Kněžínek v rozhlasu ke kauze H-System: Podstata problému není v tom, jestli ti lidé mohou dál v domech bydlet, ale kolik je to bude stát

Hned v úvodu prohlásil, že premiér Andrej Babiš mu žádné konkrétní úkoly nezadal. Dostal toliko povel naplňovat programové prohlášení vlády, které v oblasti justice obsahuje celou řadu bodů. Když zvažoval, zda převezme ministerský post po Taťáně Malé, prý neměl snadné rozhodování. Věděl totiž, kolik práce na resortu je. S trestním stíháním Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo však problém neměl. Vláda se podle hosta opírá o důvěru Poslanecké sněmovny, podpora vládě vyslovena byla a hotovo. A pokud jde o samotného Babiše, tak i tam má Kněžínek jasno. „Já jako právník ctím presumpci neviny,“ zdůraznil. Jako ministr prý nebude své podřízené úkolovat v tom smyslu, aby zjišťovali, jak se kauza Čapí hnízdo zrovna vyvíjí.

Pár slov věnoval Kněžínek také kauze H-System. Připomněl, že tato kauza trvá již mnoho let a došlo v ní k několika odsouzením. Na některé aktéry této kauzy se vztahovala i amnestie exprezidenta Václava Klause. V obecné rovině však Kněžínek zdůraznil, že mu jako ministrovi nepřísluší, aby rozhodnutí soudu jakkoli komentoval. „Domnívám se, že není vhodné, aby do toho bylo zasahováno,“ pravil ministr spravedlnosti. „To, k čemu by nemělo dojít, je, aby soudcům někdo říkal, jak mají v této kauze rozhodnout,“ podotkl člen vlády.

Pokud jde o skutečnost, že se premiér Babiš vložil do kauzy jako moderátor a Kněžínka k tomu přizval, tak podle hosta půjde především o to, aby spolu tito lidé opět začali mluvit. „Ta podstata toho problému není v tom, jestli ti lidé mohou dál v těch domech bydlet, ale kolik je to bude stát,“ vyložil svůj náhled na věc ministr. „Nejproblematičtější mi na tom přijde to, že se od sebe tolik liší rozhodnutí soudů v jednotlivých stupních,“ zdůraznil.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani záměr vlády na zdanění finančních náhrad církevních restitucí. Osobně si prý dovede představit, že ke zdanění náhrad dojde, byť jedním dechem dodal, že to může být z hlediska Ústavy problematické rozhodnutí.

Nakonec Kněžínek věnoval pozornost nejmenování Miroslava Pocheho (ČSSD) ministrem zahraničí. Host je jako právník přesvědčen, že prezident měl prostor Pocheho nejmenovat a ČSSD teď má stejný prostor navrhnout někoho jiného.

