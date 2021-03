Ministr Plaga: Křičel jsem na vládě. Ale...

reklama

Nikde v Evropě nebyly zavřené školy tak dlouho jako u nás. Má vláda podle šéfa resortu Roberta Plagy na svědomí celou jednu generaci školáků? „Myslím si, že jednu celou generaci školáků na svědomí nemáme, ale nebudu zastírat, že mě osobně třeba mrzí, že jsme v létě, nejenom jako vláda, ale především vláda, podlehli té iluzi, že ten covid je zvládnutý. Řada odborníků to říkala, mě nejvíc mrzí, že jsme museli strašně brzo zavřít i první stupně škol. To znamená, že ta doba je skutečně nejdelší v Evropě, ale půjde to spravit. Půjde to v tom nadcházejícím období spravit, nejenom přes letní kempy. Ale ten plán bude muset obsahovat dva až tři roky a já jsem si řekl o peníze z Evropy, z fondu rozvoje a obnovy, protože ty sociální nerovnosti, ke kterým dochází teď více než v té minulosti, tak je potřeba během dvou tří let dotáhnout,“ sdělil Plaga a ještě jednou odmítl, že by šlo o ztracenou generaci.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle jeho slov rozhodně nedokáže ovlivnit skutečnost, že tady máme covid-19. „Ministerstvo školství reaguje a aktivně komunikuje se školami, reaguje na tu situaci, která se vyvíjí. V případě maturantů, nebo v případě návratových scénářů jsme zveřejnili ty scénáře už na podzim. V případě odpojených dětí jsme zasahovali v létě. A oblast duševního zdraví jsme teď znovu rozesílali do škol formou manuálů, metodických doporučení, odkazů na ty subjekty, které mohou pomoci v té těžké situaci, co se týká duševního a psychického zdraví studentů,“ poznamenal Plaga.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3410 lidí

A jak Plaga vnímá svou odpovědnost za to, že děti stále nesedí ve školách? „Jako člen vlády, která rozhodovala o těch opatřeních, samozřejmě vnímám, a kdybych mohl vrátit čas, tak rozhodně bych v létě minulého roku byl rád, kdybychom ty rozvolňující kroky neudělali, právě proto, že by žáci mohli zůstat déle v lavicích. Ale když si vezmeme, jak vzýváme Německo i ostatní země, tak i tyto země, které vypadaly, že nikdy školy nezavřou, je zavřely. To, co mě mrzí, je, že jsme museli zavřít tak brzy. Pamatuji si to jednání s panem Řehákem a dalšími, kde mně vlastně vysvětlovali, že ta čísla rostou tak rychle, že bez toho zchlazení těch prvních stupňů tu situaci nezvládneme. Bylo to jedno z nejbolestnějších rozhodnutí ministra školství, které jsem mohl udělat. Ale bylo to nutné udělat, abychom to ubrzdili,“ dodal Plaga.

Plaga velmi důrazně odmítl kritiku, že by byl neviditelným ministrem. „Není mým stylem vystupovat třikrát denně a třikrát denně říct něco jiného. Nestřílím data a nedělám mediální bubliny a odpracováváme to jako Ministerstvo školství. Nebudu lacině vystupovat šestkrát denně na tiskové konferenci. Vystoupím s tím, že řeknu datum, kdy něco oznámíme a pak to také jako Ministerstvo školství splníme, a za tím si stojím," řekl důrazně.

Zároveň zdůraznil, že ve vládě opakovaně za svůj resort křičel. „Vláda však rozhoduje ve sboru. A byl bych velmi rád, kdyby se mi v některých chvílích podařilo prosadit více věcí,“ podotkl. Dodal, že kdyby uměl chytit vir a odnést ho z této republiky, tak jej zahodí.

Závěrem se pak Plaga vyjádřil k úředním maturitám, které navrhoval premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Plagy by to nebyl šťastný krok.

Psali jsme: Tomáš Krystlík: Protestující proti výroku paní Pekarové-Adamové lžou Bránil ČT. Skončil. Postoupil Černocký či ten, který si stěžoval To je kauf! Matěj Stropnický vydělá na TV Nova 100 tisíc Rakušan: Ať dovolí lidem odjet na chalupu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.