Ministr zahraničí Petříček navštíví Izrael a Palestinu

13. 11. 2018 7:33

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele a Palestiny. Ministr se do Izraele vydává dva týdny předtím, než zemi navštíví prezident Miloš Zeman, který se chystá otevřít Český dům v Jeruzalémě. Podle Zemana to má být první krok k budoucímu přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.