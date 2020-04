Miroslava Němcová lámajícím se hlasem: Neschopný Babiš, papaláši! A pak přišlo vážné obvinění Zemana. Jde o Kuberu

Poslanecké sněmovna dnes, v úterý, rozhoduje o prodloužení nouzového stavu, o což ji žádá Babišův kabinet. Již během jednání začalo být jasné, že prodloužen bude nanejvýš do 17. května. Na plénu se střídají opoziční poslanci a kritizují vládu i za její další kroky v době koronavirové krize. Například poslankyně ODS Miroslava Němcová se do počínání vlády pustila zostra, hovořila o papalášském přístupu k občanům, o neschopném premiérovi. Odsoudila i dodávky ochranných prostředků z Číny. „Čína je původcem pandemie a teď za ni masivně kasíruje,“ hřímala u pultíku.

reklama

Poslankyně Němcová měla na seznamu řadu věcí, které se vládě nepodařily během doby, kdy byl vyhlášen nouzový stav 12. března letošního roku a se souhlasem Poslanecké sněmovny byl prodloužen do 30. dubna. Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 5288 lidí

Jako první zmínila „neschopnost předsedy vlády Andreje Babiše postupovat podle zákona o krizovém řízení, ustanovit krizový štáb a postavit do čela tohoto krizového štábu tak, jak zákon předpokládá, ministra vnitra“. „Myslím si, že v té době jsme ztratili cenný čas a ztratili jsme jej proto, protože předseda vlády hrál svoje PR hry, nemyslel na vážnost situace tolik, jako na své politické body. A to je první chyba, která se v tomto období stala,“ uvedla Němcová.

Další chybou podle jejích slov bylo to, že se přistoupilo k nadměrnému omezení občanských svobod v rozporu s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod. „Koneckonců dotýká se také toho rozhodnutí Městského soudu v Praze,“ připomněla.

Třetí věc, kterou vidí kriticky, byl „vrchnostenský přístup vlády k občanům“: „Říká se jim také papaláši, některým vysokým představitelům, ať už to byli státní úředníci nebo jiné osoby. Mám tím na mysli, že bylo vyhrožováno a pravděpodobně i tak postupováno, že lidé, kteří nebudou mít dejme tomu roušku na veřejnosti, tak byli vystaveni opravdu vysokým pokutám, tuším, že to bylo deset tisíc korun,“ pokračovala poslanykně.

„A proti tomu celý národ sledoval, jak se v Osvětimanech odehrává zabíjačka, na kterou přicházejí preferenční testy pro všechny účastníky, zdravotní testy tím myslím,“ zmínila akci, která se konala před pár dny u hradního kancléře Vratislava Mynáře. „A měli jsme si nechat takovýto přístup líbit. Ty excesy prostě rozkolísaly důvěru občanů v to, že se postupuje vůči všem naprosto stejně,“ konstatovala.

Psali jsme: Svěrák se dojal „na Halíka“. Zastříkané kamery ČT. Státní peníze v krizi pro Pánka s Rozumkem? Tomáš Vyoral má jasno

Vážnější podle ní je, že vláda nebránila suverenitu naší země, jak měla: „Nemohu zapomenout na to, jak vládní představitelé stáli nastoupení na letišti a vítali čínská letadla se zbožím, za které jsme řádně zaplatili. Já neříkám, že nebylo potřeba, ale připadá mi to úplně jako z jiného světa, aby celá vláda, téměř celá vláda tam stála nastoupená a mávala letadlům, která přivážejí zboží, které jsme si zaplatili. Jako by v tu chvíli bylo zapomenuto, že Čína je původcem té pandemie, že Čína snesla na svět tuto pohromu, a teď za ni tedy masivně kasíruje,“ nevycházela Němcová z údivu.

V kontextu s tím vzpomněla Jaroslava Kuberu, na kterého se asi zapomnělo. „V posledních dnech jeho rodina vydává svědectví, jak to bylo s nátlakem čínského velvyslance v ČR na předsedu Senátu. Určitě v tom svou roli hrál i prezident a jeho muži, protože dosud nevysvětlená cesta hradního kancléře nebo pana poradce Nejedlého nebo pana Tvrdíka do Číny hrála nějakou roli,“ podezírá z takových praktik Hrad.

V dalším bodě zkritizovala protichůdná stanoviska vlády, co se bude dít, kdo bude moci fungovat a v jakém režimu bude moci fungovat, a kdo ne. Velmi jí překvapilo, že nejdříve byly otevřeny hobbymarkety. „Vysvětlení vicepremiéra Havlíčka o tom, že hobbymarkety mají vstup zleva a vstup zprava a vysoké stropy, tak to už mi nepřipadalo ani do žánru komedie, to už byla opravdu jenom hloupost,“ kroutila Němcová nevěřícně hlavou.

Vše jí prý došlo, když se dozvěděla, že jednu z těchto sítí těch hobbymarketů vlastní vlivný muž pan Šimáně. „Já se nemohu zbavit dojmu, že právě toto nelogické rozhodnutí ohledně vpuštění těchto hobbymarketů bylo pod nějakým takovýmto lobbistickým tlakem. Jinak si to neumím vysvětlit,“ dodala politička u pultíku.

Ve výčtu chyb popsala selhání ministra školství Roberta Plagy (za ANO). „Naprosté selhání, úplná tragédie, školství bylo úplně hozeno přes palubu. Je nenormální i to, když předseda vlády vysvětluje, že možná ty školy otevře, ale že všichni budou muset, prvňáčci až čtvrťáci, páťáci, držet rozestupy dva metry. Pan ministr Plaga tentýž večer sdělí, že to je nesmysl a že to nejde,“ poukázala na protichudná vyjádření členů vlády.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále hovořila o rozkladu veřejných financí. „Za souhlasu Poslanecké sněmovny nebo části jejích poslanců, tedy koaličních, se na sedm let nebývale rozvrátily veřejné finance a zadlužila se Česká republika,“ pravila s tím, že zde přitom byla dlouhá debata za přítomnosti předsedkyně Národní rozpočtové rady, která varovala před tímto rozsáhlým zadlužováním, před tím, že není nutno rozhodnout nyní o těchto obrovských dluzích, protože ta debata by se nás mohla týkat v normální době, nikoliv v nouzovém stavu a mohli jsme na základě relevantních čísel rozhodnout jak dál.

Povzdechla nad tím, že v rámci těchto hlasování nebyl vyslyšen ani opoziční návrh, aby ty peníze, které se v rámci nouzového stavu budou vyplácet jako úvěry nebo podpora pro firmy, tak aby na tyto peníze nedosáhly firmy z daňových rájů. „Hlasy vládní koalice plus komunistů a se souhlasem ministryně financí bylo umožněno, aby tyto firmy z daňových rájů na tyto krizové peníze dosáhly. To si myslím, že je chyba a má být pojmenována,“ zdůraznila.

S blížícím se závěrem svého vystoupení se přesunula k odpovědí na hlavní dnešní otázku, zda nouzový stav prodloužit, či neprodloužit. „Tak já sama za sebe budu hlasovat pouze – spolu tedy s poslaneckým klubem Občanské demokratické strany – pro to nejkratší možné prodloužení, těch sedmi dnů pro to, aby byla zachována parlamentní kontrola nad kroky vlády, tak jak nám ukládá Ústava a zákony,“ řekla jasně Němcová.

Pak ještě vznesla tři přání, co by vláda měla případně v tomto nouzovém stavu ještě udělat. A sice, přistoupil na úplné zrušení elektronické evidence tržeb, nebo alespoň odložení 3. a 4. vlny minimálně do roku 2021. „Moje první přání by bylo tedy, kdyby ministryně financí paní Alena Schillerová a potažmo celá vláda předložili tento návrh na zrušení EET, nebo alespoň odložení 3. a 4. vlny do roku 2021,“ upřesnila poslankyně.

Druhým přáním by bylo, aby ministr školství Plaga okamžitě předložil novelu zákona tak, aby děti z 5., 7. a 9. tříd dostaly zpět druhou šanci pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

„A třetím přáním by bylo, abychom se vrátili k diskusi o veřejných financích, k tomu zákonu o rozpočtové odpovědnosti a zvrátili to rozhodnutí kritického zadlužení naší země na sedm let. Děkuji vám za pozornost,“ uzavřela Němcová již za hlasitého potlesku poslanců ODS.

Vláda se svou žádosti o prodloužení nouzového stavu do 25. května ostrouhala, podpory se pro takové datum nedočkala ani u komunistů, na jejichž hlasy se v řadě důkležitých rozhodování často spoléhala.

Komunisté chtěli nejdříve znát argumenty vlády. Nakonec se v úterý odpoledne rozhodli, že prodloužení nouzového stavu má jejich podporu pouze do 17. května. Předseda KSČM Vojtěch Filip však uvedl, že v případě, že bude nouzový stav prodloužen pouze do 17. května a kabinet pak bude znovu žádat o jeho prodloužení, budou svolní k dalšímu jednání.

Varianty prodloužení nouzového stavu opozice počítají s prodloužením stavu o týden nebo o deset dnů. Opoziční strany většinou žádaly podrobné argumenty, k čemu by mělo další prodloužení nouzového stavu sloužit.

ODS chtěla prodloužení nouzového stavu do 7. května. Za rozšíření o sedm dní stojí i návrh SPD. KDU-ČSL stojí za plánem na prodloužení o deset dnů. Také hnutí STAN se vyslovilo pro trvání nouzového stavu do 10. května.

Pirátská strana si stanovila čtyři podmínky, při jejichž splnění je pro prodloužení nouzového stavu ochotni hlasovat: Vláda musí složit účty za období nouzového stavu, zveřejnit data a prognózy, jimiž jsou podložena opatření, odůvodňovat přijatá rozhodnutí tak, aby byla v souladu se zákonem, a představit schéma pro částečné kompenzace lidem postiženým koronavirovou krizí.

Psali jsme: Tumáš! Redaktor ČT dostal koblihou. Útočnice utekla a natočila VIDEO Ale my to potřebujeme! Hamáček praštil do stolu, chce omezení do konce května. A pustil se do ekonoma, který obvinil Prymulu Fiala nadával Babišovi: Neobvyklé okolnosti? Ne, nedbalost a nevědomost Babiš: Odvrátili jsme katastrofu. Druhá vlna přijde

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.