Místopředseda ČSSD Netolický: Zase tak špatný výsledek to nebyl. Zeman se rozhodl na nás útočit

Sociální demokracie opět prožívá další volební prohru v řadě. Zevnitř ČSSD je tak opět slyšet volání po obnově strany, nebo jejím rozdělení. Vládní strana, která ztrácí voliče, nyní stojí na zásadním rozcestí. Jak se k takovému problému hodlá postavit a má ČSSD schopnosti se s tím vším vypořádat a zase se stát úspěšnou? Nejen na to se zeptala moderátorka Zuzana Tvarůžková jejího místopředsedy a hejtmana Martina Netolického, podle jehož slov straně do jisté míry uškodil prezident Miloš Zeman.

Není sporu o tom, že ČSSD v těchto volbách neskončila příliš šťastně. V této zemi podle Netolického ale musíme být realisté, a protože výsledek loňských parlamentních voleb byl něco málo přes sedm procent, nedalo se v těchto volbách očekávat, že jen pár měsíců po vnitřních změnách sociální demokracie nastane nějaký zásadní růst. „Nikdo to opravdu neočekával,“ podotkl.

Pozvolným trendem pak nazval snažení ČSSD o zvyšování a zlepšování celé své situace. „Doufám, že se to podaří. ČSSD může být opět úspěšnou značkou. Výsledek komunálních voleb ukázal, že musíme především stavět na úspěšných regionálních a komunálních politicích,“ míní místopředseda ČSSD a poukázal na to, že kde má ČSSD úspěšné starosty, tam nebyl výsledek nijak dramaticky špatný.

Výsledek není dobrý zejména ve velkých městech, kde se nevolí na základě osobního kontaktu s voliči. Pokud jde ale o středně velká měta a venkov, tam se ukazuje, že je výsledek výrazně lepší, upřesnil Netolický. „Je to skutečně o osobnostech, jak jsem říkal i před komunálními volbami,“ poznamenal.

V čem podle Netolického sociální demokracie ostatním stranám nestačí? Zajímalo moderátorku. „Víte, na to by nestačil nikdo. A to je bojovat se všemi kolem sebe. Babiš říká, že bojuje se všemi a všichni jsou proti němu, jenže tak to úplně není,“ řekl Netolický s tím, že spojení Babiš – Zeman je poměrně silné spojení.

Za pnutím v ČSSD může podle Netolického do značné míry i hlava státu. Připomněl, že byl jedním z těch, kteří nahlas kritizovali pana prezidenta, že nedostál svých ústavních kompetencí a spor o pana Pocheho jako ministra zahraničí otevřel on a neprávem. „Způsobilo to akorát další pnutí, které nebylo už potřeba,“ řekl.

Sociální demokracie by podle jeho slov měla teď být zaměřena na konkrétní témata, a to se jí prý v těchto volbách podařilo. „Před těmito volbami jsme zvolili vhodná témata. Hamáčkovi jsem například říkal, že tato témata by bylo dobré nadále držet, osvojit si je a pracovat s nimi,“ upřesnil a doplnil, že něco takového opravdu nemůže být pouze záležitost marketingu pár týdnů před jakýmikoli volbami.

I přes to Tvarůžková namítla, jestli se spíše ČSSD sama o sobě neztrácí a neměla by raději projít nějakou hlubší sebereflexí. „Paní redaktorko, sociální demokracie, pokud jde o hodnoty a myšlenky, se určitě neztrácí. Pokud by se ztrácela, tak už v ní dávno nejsem,“ sdělil Netolický s tím, že je přesvědčený sociální demokrat a je rád, že se kdysi rozhodl pro tuto stranu.

„Že je v tuto chvíli určitý pokles, neznamená, že všichni najednou budeme vymýšlet, jak stranu opustit,“ kroutil hlavou a dodal, že v ČSSD zná většinu členů, kteří jsou opravdu srdcaři, a byl by rád, pokud by velmi rychle tuto z velké části mediální debatu ukončili a začali se zabývat věcnými tématy.

Upozornil však, že pokud budou stále atakováni zvnějšku a pokud je bude stále někdo nahlodávat, pak se velmi těžko věcná témata řeší. „Pak se akorát řeší personálie, a to není důležité. Nesmíme se už zabývat sami sebou. V předvolební atmosféře celá řada témat zapadla jen proto, že se Zeman rozhodl dál útočit na sociální demokracii,“ stěžoval si Netolický s tím, že už příští týden je čeká zasedání ústředního výkonného výboru, kde se budou zabývat jak výsledky komunálních, tak senátních voleb.

autor: nab