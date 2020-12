Mladý Minář naletěl. Šíří se obrázek, který ho odepisuje. A jde i o peníze

reklama

Minulý týden Mikuláš Minář ohlásil vznik dalšího hnutí, které se bude ucházet o hlasy voličů v nadcházejících parlamentních volbách a na jeho počin už přišla celá řada ohlasů, jak od jeho ideových souputníků, tak od odpůrců. Anketa Jste pro to, aby vláda znovu zavřela obchody a restaurace? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 2341 lidí

Nicméně ani lidé, kteří ze sympatií k Andreji Babišovi rozhodně obviňováni nejsou, nejsou příliš optimističtí. Jako příklad může posloužit šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Ten se zaměřil na konverzaci, která se šíří internetem, v níž se zvědavá volička ptá, jaký je postoj nového hnutí v otázce manželství stejnopohlavních párů. „V tuto chvíli je to jedno z témat, které budeme pečlivě konzultovat s odborníky a sbírat podněty od občanů. Na základě toho pak bude zformulována přesná odpověď s argumentací,“ (ne)odpovědělo hnutí. Tabery podotkl, že totéž říkal Minář v rozhovoru pro magazín Respekt.

„Podle mě je tohle zatím největší slabina celého projektu. Program být později může, ale strach z vlastního názoru je jiná věc. Lidé by navíc asi zvládli v tomto tématu jiný postoj (s vědomím, že teď se řeší jiné problémy), ale absence názoru vzbuzuje obavu. Z nečitelnosti, lavírování, chybějících hodnot. Je možné namítnout, že si lidé mají počkat, ale když sbírají hlasy na svou podporu, tak čemu lidé tu podporu dají?“ ptá se Tabery s tím, že ho zaráží, že tak zkušení lidé to nevědí.

„Podle mě není cesta bezbarvost a beznázorovost, Zuzana Čaputová uspěla ne proto, že neměla názor, ale potože bylo znát, že umí ctít názor těch druhých. A ostatně kouzlo M. Mináře spočívalo v tom, že měl názor a dokázal pro něj nadchnout statisíce lidí,“ říká šéfredaktor Respektu.

K Minářovi se vyjádřil i šéfredaktor webu Manipulátoři.cz Jan Cemper. Ten zatím dává projektu šanci. „Co se týká migrace, s postoji hnutí naprosto souhlasím. Jsem také pro přijetí lidí, co to skutečně potřebují (například lidí, kterým hrozí v zemi původu nebezpečí z důvodu víry, sexuální orientace...). O dětech se nemusím ani zmiňovat. Ale souhlasím také s postojem, že lidi, co páchají kriminalitu, prostě musí pryč. A je jedno jestli jsou z Ukrajiny, Ruska nebo Sýrie. Chceš tu být, fajn, ale chovej se slušně. Budeš páchat kriminalitu, šířit tu radikální nauku? Tak vypadni, nemáš tu co dělat. Toto by se hlavně mělo naučit třeba Německo. Francie se to už učí.“

A do třetice se k Minářovi vyjádřil Jan Jetmar, publicista, producent a také bývalý poradce místopředsedy Poslanecké sněmovny. Ten za Minářovým cílem získat 500 tisíc podpisů vidí něco jiného, než Minář uvádí. „Na mě to spíš působí tak, že sháníme 5 % hlasů pro investora, aby měl jistotu, že se dostane do Parlamentu a nevyhodí prachy oknem,“ namítá na Minářův argument, že podpisy shání, aby věděl, jestli má stranu založit.

„Na rozjezd politické strany od založení do voleb mám doma v šuplíku kompletní projekt, který jsme kdysi dávali dohromady v 5 lidech skoro rok. Celá akce trvá nejméně dva roky a stojí minimálně 60, ale optimálně 100 milionů bez daně,“ svěřil Jetmar, kolik je zapotřebí v Česku pro vznik nového politického subjektu.

„Pana Mikuláše Mináře neznám, ale mám pocit, že se ocitl tam co já před lety, nesehnal peníze. Ačkoliv bych mu přál úspěch, v příštích volbách na podzim to na 90 % nebude, protože to prostě časově nestihne, i kdyby těch 100 milionů sehnal. Projekt za tak velké peníze se nedá ušít horkou jehlou a za 20 milionů se zaplatí stěží struktura a provoz, ale nezbydou peníze na kampaň,“ odhadl Minářovy šance dostat se do dolní komory Parlamentu.

